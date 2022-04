Na koniec zostawiam moje ulubione słuchawki sportowe do 600 zł, czyli Jabra Elite Active 75t. Uważam, że za te pieniądze to są jedne z najlepszych słuchawek na rynku. Nie tylko do sportu, ale po prostu na każdą okazję - do domu, do miasta, do pociągu, samolotu i biura. Mają dobre ANC, więc świetnie redukują szumy w biurze, w mieście i na siłowni, ale jeśli chcecie biegać na zewnątrz, to możecie włączyć tryb HearThrough. Wtedy usłyszycie nadjeżdżające pojazdy i inne sygnały dźwiękowe. Daję im ocenę 9,5 na 10 pod względem jakości dźwięku. Z resztą na benchmark.pl możecie przeczytać moją recenzję tego modelu, w której zapoznacie się ze szczegółami. Słuchawki są wodoszczelne zgodnie ze standardem IP57, więc nie boją się nawet ulewnego deszczu. Są też wygodne, nie wypadają z uszu, mają świetne mikrofony i według moich pomiarów pracują 6,5 - 7 godzin na baterii lub 5 - 5,5 z ANC włączonym cały czas. Co ważne etui na słuchawki ma możliwość ładowania indukcyjnego, ale warto się upewnić przed zakupem, bo nie wszystkie wersje kolorystyczne mają taką funkcję. Ogólnie uważam, że Jabra Elite Active 75t to najlepsze słuchawki do biegania, na siłownię i na co dzień za około 600 zł.

Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 11 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz