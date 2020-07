Dobre słuchawki do biegania, czyli słuchawki do sportu stają się coraz popularniejsze. Poza dobrą jakością dźwięku powinny być wygodne, wodoodporne i nie wypadać z uszu. Dużą zaletą jest również łączność bezprzewodowa Bluetooth, która zapewnia maksymalną swobodę ruchów.

Słuchawki do biegania i sportu - ważne cechy

Słuchawki do biegania to specyficzna odmiana słuchawek, w których poza dobrą jakością dźwięku ważną rolę odgrywa kilka innych czynników istotnych dla sportowców. Słuchawki do biegania czy też słuchawki bezprzewodowe na siłownie muszą być lekkie, wygodne i przede wszystkim nie wypadać z uszu nawet podczas intensywnego ruszania się. Wstrząsy, skoki czy obracanie głową nie mogą spowodować ich poluzowania. Dlatego w większości słuchawek sportowych stosowane są specjalne zabezpieczenia. Do najpopularniejszych należą: gumowe wypustki (końcówki) umieszczane w małżowinie, pałąki zakładane za ucho, pałąk nakładany na głowę lub po prostu usztywnione odcinki przewodu, które zawijamy wokół uszu.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest łączność. Słuchawki do sportu nie mogą krępować ruchów, dlatego najbardziej godne polecenia są słuchawki Bluetooth. Dzięki łączności bezprzewodowej mamy pewność, że nic się nie zaplącze, ani nie wyrwiemy sobie przypadkiem słuchawek z uszu.

Brak kabla (a są też słuchawki całkowicie bezprzewodowe) to nie jedyna zaleta sportowych słuchawek BT. Bardziej zaawansowane modele wyposażone mogą być również w pulsometr (pomiar tętna), łączność zbliżeniową NFC dzięki której błyskawicznie połączymy je ze smartfonem, a nawet funkcję aktywnej redukcji szumów, która przydaje się np. na siłowni lub podczas słuchania w podróży.

Wadą jest to, że słuchawki bezprzewodowe mają własną, wbudowaną baterię, która wystarcza zazwyczaj na kilka godzin, a później trzeba ją naładować. Słuchawki przewodowe jej nie mają, bo podłączane są bezpośrednio do telefonu.

Słuchawki bezprzewodowe do biegania powinny też być odporne na pot i wodę tak by intensywny trening lub deszcz ich nie uszkodziły. Typowym, popularnym standardem wodoszczelności jest IPX4 czy IPX5 (należy go szukać w specyfikacji lub opisie produktu). Ponadto zarówno konstrukcje przewodowe, jak i bezprzewodowe muszą mieć wbudowany mikrofon oraz pilot do sterowania głośnością i kontrolowania muzyki.

Jakie słuchawki do biegania i sportu wybrać? Oto polecane modele:

Pod względem ogólnej konstrukcji słuchawki możemy podzielić na duże (nauszne) i małe (douszne lub dokanałowe - tak zwane „pchełki”). Nauszne mogą zaoferować lepszą jakość dźwięku, ale są znacznie cięższe i łatwiej spadają z głowy (przesuwają się). W przypadku biegania sprawdzają się zatem mniejsze modele. Wiele osób preferuje słuchawki douszne, bo są wygodne i nie izolują użytkownika od hałasów zewnętrznych - jest to bardzo ważne w czasie biegania po mieście (słyszymy np. nadjeżdżające samochody, więc możemy czuć się bezpieczniej). Z kolei słuchawki dokanałowe mocno izolują uszy, odcinają dźwięki i mogą przydać się w hałaśliwych, gwarnych miejscach (siłownia, autobus itp.). Niektóre zaawansowane i nowoczesne modele z aktywną redukcją szumu (ANC) mogą przekazywać zewnętrzne dźwięki do uszu - funkcję tę można włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.

Słuchawki sportowe do biegania dostępne są w bardzo szerokim przedziale cenowym. Tanie modele przewodowe kosztują kilkadziesiąt złotych, a najdroższe słuchawki bezprzewodowe mogą przekraczać 1000 złotych. Wybór jest ogromny i tylko od Waszych preferencji zależy, które z nich będą idealne. Oto nasze zestawienie prezentujące słuchawki bezprzewodowe sportowe ranking 2020. Sprawdźcie, jakie słuchawki do biegania i sportu wybrać.

JBL Endurance RUN









4,3/5 Ocena benchmark.pl Słuchawki do biegania JBL Endurance RUN to najtańsza z polecanych przez nas konstrukcji. To douszne słuchawki przewodowe o naprawdę dobrej relacji ceny do możliwości. Są odporne na pot zgodnie z normą IPX5, ale także lekkie i wygodne. Wkładki douszne FlexSoft (w trzech rozmiarach) i końcówki FlipHook zapewniają dobre dopasowanie do uszu i możliwość nawet intensywnego treningu przy ulubionych nutach. Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż słuchawki są magnetyczne, dzięki czemu ułatwiają prowadzenie kabli, mają wbudowany mikrofon i pilot zdalnego sterowania. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż specyfikację

Creative Outlier Active









4,5/5 Ocena benchmark.pl W przypadku Creative Outlier Active producent dość mocno akcentuje fakt, iż są to słuchawki dla sympatyków sportu. Nie kończy się na szczęście tylko na nazwie i bezprzewodowej konstrukcji. Creative Outlier Active cechują się zwiększoną odpornością zgodną z normą IPX4. Dobrze wypada w ich przypadku również czas pracy na jednym ładowaniu, który sięga nawet 10 godzin. Silikonowe nakładki AuraSeal dość mocno odcinają zewnętrzne hałasy, w zestawie dołączone są trzy rozmiary nakładek i dwa rodzaje końcówek, dzięki czemu każdy może dopasować te słuchawki do swoich uszu. To dobre słuchawki na siłownie czy trening na zewnatrz w przystępnej cenie. Do komunikacji wykorzystywany jest tutaj moduł Bluetooth 4.1, producent pokusił się również o mikrofon i pilot do sterowania muzyką czy ewentualnego odbierania połączeń przychodzących na smartfona. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 15 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż specyfikację

Creative Outlier Air









4/5 Ocena benchmark.pl Creative Outlier Air to słuchawki bezprzewodowe sportowe dające jeszcze większą swobodę, ponieważ nie posiadają żadnego kabla. Zapewniają pełną swobodę ruchów i to przy dobrym czasie pracy - w naszych testach było to około 11 godzin, a dodatkowym atutem jest futerał ładujący (dwa pełne ładowania). Są odporne na pot i zachlapania (IPX5), mają dwa wbudowane mikrofony, a do zestawu producent dodaje trzy rozmiary końcówek - XS, S, M. Dzięki temu, a także niewielkiej wadze i odpowiedniemu wyprofilowaniu, Creative Outlier Air zapewniają komfort noszenia. Ich ogromną zaletą jest wyróżniająca się na plus w tej klasie cenowej jakość dźwięku oraz rozmów. Nie wszystkim mogą spodobać się „sztywne” sprzętowe przyciski sterujące. Kontrolę nad słuchawkami można mieć jednak także z poziomu aplikacji mobilnej na smartfonie. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Jabra Elite Active 45e









4,5/5 Ocena benchmark.pl Rzut oka na Jabra Elite Active 45e daje jasno do zrozumienia, iż to słuchawki dla uprawiających sport. Zaprojektowano je tak, aby zawsze pozostawały na swoim miejscu, także podczas biegu. To wytrzymałe sportowe słuchawki bezprzewodowe. Nie straszne im nawet najtrudniejsze warunki, ponieważ wyróżniają się wysokim stopniem ochrony przed wodą (IP67). Korzystają z łączności Bluetooth 5.0 (można sparować dwa urządzenia jednocześnie), posiadają podwójny mikrofon oraz baterię na około 9 godzin pracy i wspierają szybkie ładowanie (15 minut ładowania da około godzinę pracy). Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 29 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż specyfikację

Philips ActionFit TAST702BK/00









4,5/5 Ocena benchmark.pl Philips ActionFit TAST702BK/00 to całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth przeznaczone dla bardziej wymagających i posiadających nieco zasobniejszy portfel użytkowników. Są to dwie niezależne, lekkie słuchawki niepołączone żadnym przewodem. Cechują się odpornością na pot i zachlapania zgodnie z normą IPX5, a trzy rozmiary wymiennych nasadek dousznych oraz elastyczne skrzydełka przylegające do krawędzi ucha zapewniają odpowiedni komfort użytkowania nawet przy intensywnym treningu. Philips ActionFit TAST702BK/00 oferują też bardzo dobrą jakość dźwięku (bazują na 6-milimetrowych przetwornikach) oraz mikrofon i wbudowane przyciski sterujące. Do słuchawek dodawany jest mały pokrowiec z funkcją powerbanku oraz technologią czyszczenia UV. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze słuchawki do biegania - jakie to według Ciebie?

Co do konstrukcji zdania bywają podzielone, ale z reguły ostatecznie większość osób zgadza się, że słuchawki dla biegaczy powinny jak najmniej krępować ruchy, przewagę mają więc modele bez kabli. Poznaliście proponowane przez nas słuchawki sportowe. Z jakimi Wy mieliście do czynienia i moglibyście polecić? Dajcie znać w komentarzach.

