Signal to komunikator służący do wymiany zaszyfrowanej korespondencji pomiędzy użytkownikami aplikacji. Jego interface pozwala także na obsługę wiadomości SMS. To jednak w systemie Android kłóci się z prywatnością tak bardzo, że musi zniknąć. Dlaczego i jak sobie z tym poradzić?

Do czego służą SMSy w Signal?

Signal pozwala na bezpieczną wymianę wiadomości tekstowych oraz multimediów pomiędzy użytkownikami aplikacji. Nadanie komunikatorowi uprawnień do obsługi kanału SMS powoduje, że staje się on usługą otwartą na świat. Pozwala bowiem na nadawanie oraz odbieranie wiadomości tekstowych przesyłanych na numer telefonu, a nie identyfikator Signal. W ten sposób może być wykorzystywany do korespondencji z osobami, które nie korzystają z tej szyfrowanej usługi.

Dlaczego obsługa SMS jest usuwana z Signal?

Doszliśmy do punktu, w którym obsługa SMS-ów nie ma już sensu.

- tłumaczy swoją decyzję dostawca komunikatora Signal.

Nie oznacza to, że Short Message System jest martwą funkcjonalnością. W przypadku systemu operacyjnego Android obsługa SMSów oznaczała dla aplkacj Signal wyjątek w zakresie bezpeczeństwa. Nadawane i odbierane tym kanałem wiadomości nie mogą być szyfrowane tak jak komunikaty przesyłane pomiędzy użytkownikami aplikacji. Za obsługę kanału SMS odpowiada bowiem nie tylko Signal, ale także dostawcy usług telekomunikacyjnych.

To oznacza kolejną niedogodność. Wiadomości nadawane przy pomocy komunikatora zużywają pakiety danych internetowych. SMSy to dodatkowe obciążenie z tytułu usług telekomunikacyjnych. Według dostawcy komunikatora, istnieją użytkownicy aplikacji, którzy nieświadomi tej różnicy, nadawali wiadomości SMS zamiast komunikatu Signal.

Ważne jest, aby ludzie nie mylili wiadomości SMS wysyłanych lub odbieranych przez interfejs Signal z bezpiecznymi i prywatnymi, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest.

Dostawca komunikatora nie dostrzega możliwości rozwoju interfejsu Signal, który wprowadziłby wystarczająco czytelne rozróżnienie. Oferując funkcję obsługi SMS Signal nie może być więc komunikatorem sprzyjającym prywatności korespondencji.

Jak sprawdzić czy korzystamy z obsługi SMS w Signal?

Zmiany są istotne dla użytkowników komunikatora Signal na urządzeniach z systemem Android i wykorzystujący interface tej aplikacji do wysyłania lub odbierania wiadomości SMS. Signal zapowiada, że dezaktywacja kanału SMS będzie trwała wiele miesięcy, a wykorzystujący ją użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia na każdym z istotnych etapów. Są jednak dwa nieskomplikowane sposoby, które pomogą nam ustalić, czy problem nas dotyczy:

sprawdzenie uprawnień aplikacji Signal

W tym celu należy odwiedzić ustawienia urządzenia dla kanału SMS. Jeśli wśród obsługujących go aplikacji Signal jest aktywny, oznacza to, że wykorzystujemy wycofywaną funkcję.

sprawdzenie korespondencji Signal

Tak prezentują się wiadomości SMS w Signal:

Wiadomości SMS odebrane w aplikacji Signal

W przykładowym widoku obsługa SMS została wyłączona przez użytkownika, ale dotyczy go planowana dezaktywacja tej funkcji.

Jak uratować swoje SMSy z Signal?

Wyłączenie obsługi Short Message System w Signal oznacza, że w przyszłości nie wykorzystamy jej interfejsu do nadania wiadomości SMS.Oprócz tego zgromadzona przy pomocy tego kanału korespondencja, zostanie usunięta.

Mając taką na pokładzie, możemy ją zachować, wykonując kopię zapasową. Signal będzie też wspierał bardziej funkcjonalny zabieg, polegający na eksporcie wiadomości do innej aplikacji. Wykonanie tego procesu musi jednak zostać zainicjowane przez użytkownika.

W tym celu musi on:

wybrać do obsługi wiadomości jakąś alternatywę i nadać takiej aplikacji uprawnienia do obsługi SMS, przejść do eksportu wiadomości, następnie wyłączyć ich obsługę przez aplikację Signal.

Na migrację danych jest kilka miesięcy, a o granicznych terminach użytkownicy będą informowani indywidualnie.Signal deklaruje także, że w międzyczasie komunikator zostanie wyposażony w funkcję automatyzującą przesyłanie zaproszeń do korzystania z aplikacji.

Źródło: Signal