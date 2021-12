Jaki tani smartwatch warto kupić? Tutaj znajdziesz konkretną odpowiedź. Niedrogi smartwatch wyświetla powiadomienia, mierzy puls i tlen we krwi, liczy kroki i pomaga w czasie sportu. Polecamy tanie modele od 100 do 500 zł. Każdy z nich oferuje nieco inny wygląd lub funkcje.

Tani smartwatch wart zakupu

Smartwatch to świetne uzupełnienie nawet najlepszego smartfona, prezentuje nam powiadomienia wprost na nadgarstku, monitoruje serce i pomaga w treningu. Większość modeli ma funkcje monitorowania aktywności fizycznej, więc są dobre do sportu i na co dzień. W tym zestawieniu prezentujemy najlepsze tanie smartwatche od około 100 do 500 zł. Pod uwagę braliśmy też funkcjonalność, jakość wyświetlacza, jakość wykonania, stylistykę, a nawet płatności przez NFC i inne kwestie. Jeśli szukacie czegoś droższego polecamy nasze zestawienie najlepszych smartwatchów. Warto też sprawdzić nasze zestawienie dobrych smartwatchów dla kobiet oraz TOP 5 opasek sportowych czyli tzw. smartbandów.

Polecane tanie smartwatche:

Jakie cechy powinien mieć tani i dobry smartwatch? Przede wszystkim smart-zegarek służy do wyświetlania powiadomień z telefonu, dlatego musi mieć łączność Bluetooth w jak najnowszym standardzie. Zalecany jest minimum Bluetooth 4.1, a najlepiej 5.0 lub nowszy. Po drugie trzeba upewnić się, że smartwatch będzie współpracował ze smartfonem, którego używamy. W specyfikacji urządzenia, w sklepie lub na stronie producenta szukajmy informacji, z jakimi systemami on współpracuje (np. Android lub iOS w konkretnej wersji).

Smartwatche często wykorzystywane są do sportu, a dokładniej do monitorowania aktywności fizycznej. Powinny więc być wyposażone w krokomierz i wodoszczelną obudowę. Nie ze wszystkimi prostymi modelami można pływać, ale warto wybrać takie, które są przynajmniej odporne na deszcz i zachlapania (nie zepsują się w czasie mycia rąk lub brania prysznica).

Dla wielu osób ważny jest zegarek z pulsoksymetrem, czyli czujnikiem tętna i nasycenia tlenu we krwi. Jest bardzo przydatny, bo jeśli nawet nie będziemy używać zegarka w czasie biegania lub na siłowni, to możemy go użyć do monitorowania zdrowia, szczególnie w obecnych czasach. Niektóre modele potrafią zmierzyć również temperaturę ciała, a nawet wyświetlić mapy GPS. Szukając gadżetu dla aktywnych, warto też zerknąć na polecane zegarki sportowe.

Z kwestii praktycznych powinniśmy zwracać uwagę na możliwość łatwej wymiany paska na inny standardowy (od zwykłego zegarka np. o szerokości 18, 20 czy 22 mm). Tani dobry smartwatch powinien mieć ekran dotykowy i baterię wystarczającą przynajmniej na kilka-kilkanaście dni używania. Najlepsze modele potrafią wytrzymać ponad miesiąc na jednym ładowaniu. Obudowy tanich zegarków wykonane są najczęściej z tworzywa sztucznego, rzadziej metalu.

Przydatną funkcją smartwatcha w tej kategorii cenowej może być też możliwość odbierania połączeń telefonicznych i SMS-ów, ale o samych rozmowach powinniśmy raczej zapomnieć, bo niewiele modeli ma głośnik i mikrofon.

W stosunku do poprzedniego zestawienia, zastąpiliśmy wszystkie smartwatche nowymi modelami.

Dobry tani smartwatch

Amazfit Neo - tani smartwatch do 100 - 150 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Chcesz mieć tani smartwatch i nie martwić się o jego ewentualne uszkodzenie? Jeśli tak, to Amazfit Neo będzie idealny. Jest bardzo prosty - trzeba o tym pamiętać, ale w zasadzie ma wszystko co najważniejsze. Pracuje przynajmniej 1-2 tygodnie na baterii, mierzy puls, monitoruje sen, liczy kroki, kalorie i dystans, pokazuje kto dzwoni, wyświetla powiadomienia o wiadomościach tekstowych, nie boi się wody i wygląda całkiem nieźle. Jest wygodny i bardzo lekki - prawie nie czuć go na ręce. Wyświetlacz nie jest dotykowy, ale w tak prostym i tanim smartwatchu obsługa za pomocą przycisków może być nawet pewniejsza i szybsza. Dwie małe wady: niektóre napisy na ekranie są małe oraz brakuje alarmu wibracyjnego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 160 mAh

Waga 32 g

Xiaomi Mi Watch Lite - smartwatch z GPS do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xiaomi Mi Watch Lite ma wbudowany odbiornik GPS, kompas, barometr i akcelerometr. Jest wodoszczelny do 5 ATM, czyli do 50 m, więc teoretycznie smartwatchowi nie zaszkodzi deszcz, zachlapanie i prysznic, ale w praktyce znam osoby, które z tym zegarkiem pływają w basenie i wszystko działa jak należy. Producent dodaje nawet kilkanaście trybów treningowych, w tym właśnie pływanie, więc zachęca do takiej aktywności. Xiaomi Mi Watch Lite monitoruje sen, mierzy tętno, ma kolorowy wyświetlacz i baterię na około tydzień. W trybie sportowym, z ciągle włączonym GPSem może działać do 10 godzin. Można też wybrać jedną z licznych tarcz zegarka. To smartwatch za 250 zł który warto kupić. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 230 mAh

Waga 35 g

Amazfit GTS 2 mini - smartwatch do 350 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 To bardzo dobry i niedrogi smartwatch do sportu i na co dzień. Jest niesłychanie lekki, ma miękki silikonowy, wymienny pasek i jest bardzo wygodny - można go nosić dzień i noc. Dobry, czytelny, kontrastowy wyświetlacz AMOLED ma tryb zawsze włączony, dzięki czemu nie musimy niczego naciskać i dotykać, by sprawdzić np. godzinę. Można nawet tworzyć tarcze z własnych zdjęć. Zegarek monitoruje tętno i może powiadomić o nieprawidłowo podwyższonym tętnie spoczynkowym. Jest wodoszczelny do 50 m i ma ponad 70 trybów sportowych, wraz z informowaniem o etapach danego ćwiczenia i strefach tętna. Bateria wystarcza na 1 - 2 tygodnie, w zależności od intensywności ćwiczeń. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Huawei Watch Fit - tani smartwatch z pomiarem tlenu we krwi do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Huawei Watch Fit jest jednym z najlepszych i najbardziej opłacalnych smartwatchów do 400 zł. Bardzo lekki, wygodny i wodoszczelny. Ma dobry wyświetlacz AMOLED - kontrastowy, z nasyconymi kolorami i automatyczną jasnością. Wyposażony jest w pulsoksymetr SpO2 oraz VO2MAX (pułap tlenowy). Wibruje przy powiadomieniach, liczy kroki i spalone kalorie, monitoruje sen i automatycznie wykrywa aktywności sportowe. Pozwala sterować muzyką i aparatem, powiadamia o SMS’ach i innych komunikatach, ma GPS, a bateria powinna wystarczyć nawet na kilka dni dość intensywnego używania. Warto też dodać, że ma dość wąską obudowę, dzięki czemu dobrze prezentuje się na relatywnie chudej ręce. To dobry zegarek do telefonu Huawei. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 180 mAh

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Xiaomi Mi Watch - tani smartwatch z dobrą baterią i GPS do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Funkcjonalność to duża zaleta tego smartwatcha. Ma czujnik SpO2, monitoruje tętno, sen, poziom stresu, wyświetla powiadomienia, ma wbudowany kompas i wysokościomierz barometryczny, a także GPS. Czas pracy na baterii też jest dobry. Nawet przy intensywnym używaniu Xiaomi Mi Watch działa tydzień, a przy łagodniejszym nawet 2 tygodnie. Zegarek jest wodoszczelny do 50 metrów pod wodą, ma dobrze wykonaną obudowę i wysoką czułość dotyku na wyświetlaczu AMOLED (który też wyróżnia się dobrą jasnością i czytelnością). Do dyspozycji jest ponad 100 tarcz zegarka i kilkanaście różnorodnych trybów treningowych, w tym bieganie, pływanie, jazda na rowerze, a nawet trening interwałowy o wysokiej intensywności. Warto dodać, że Xiaomi Mi Watch ma dokładny GPS o wysokiej czułości sygnału. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 454x454 px

Waga 32 g Zobacz recenzję

Fitbit Versa 2 - tani smartwatch z NFC do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 To jeden z najładniejszych smartwatchy do 500 zł. Ma piękny wyświetlacz z trybem zawsze włączonym (Always On Display), świetnie wykonaną obudowę i wygodny pasek. Pasuje zarówno do iPhone, jak i Androida. Fitbit Versa 2 to tani smartwatch z NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach - Fitbit Pay jest obsługiwany przez wiele polskich banków. Zegarek jest wodoszczelny - można z nim nawet pływać. Mierzy puls, tlen we krwi, liczy kroki i spalone kalorie, monitoruje sen, pozwala sterować muzyką, wyświetla powiadomienia i oczywiście pomaga w wielu aktywnościach sportowych. To nie tylko jeden z najlepszych tanich smartwatchy, ale po prostu bardzo dobry model do codziennego użytku. Za 500 zł? Warto! Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1 cale/cali

Waga 38 g

Najlepszy tani smartwatch. Opinia

Moim zdaniem najlepszy tani smartwatch to Fitbit Versa 2. Ma NFC do płatności w sklepach, pulsoksymetr, jasny wyświetlacz AMOLED (zawsze włączony), pasuje zarówno do kobiety, jak i mężczyzny, jest dobrze wykonany, wodoodporny do 50 metrów oraz przydaje się podczas wielu aktywności sportowych.

