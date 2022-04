To bardzo dobry i niedrogi smartwatch do sportu i na co dzień. Jest niesłychanie lekki, ma miękki silikonowy, wymienny pasek i jest bardzo wygodny - można go nosić dzień i noc. Dobry, czytelny, kontrastowy wyświetlacz AMOLED ma tryb zawsze włączony, dzięki czemu nie musimy niczego naciskać i dotykać, by sprawdzić np. godzinę. Można nawet tworzyć tarcze z własnych zdjęć. Zegarek monitoruje tętno i może powiadomić o nieprawidłowo podwyższonym tętnie spoczynkowym. Jest wodoszczelny do 50 m i ma ponad 70 trybów sportowych, wraz z informowaniem o etapach danego ćwiczenia i strefach tętna. Bateria wystarcza na 1 - 2 tygodnie, w zależności od intensywności ćwiczeń.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Bateria (pojemność) 220 mAh

Waga 19.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

