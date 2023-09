Warto zacząć od niższej półki cenowej, bo nawet w przedziale cenowym do 1000 zł można znaleźć dobry telefon uniwersalny nadający się też do grania. Jednym z najlepszych przykładów jest Motorola Moto G72, która ma 8 GB RAM i dość wydajny procesor, by poradzić sobie z szybkim działaniem sporej części gier. Ponadto oferuje wyświetlacz OLED 120 Hz, więc nie tylko cechuje się bardzo dobrą jakością kolorów, świetnym kontrastem i głęboką czernią, ale też zapewnia wysoką płynność obrazu (do 120 klatek na sekundę). Ma duży wyświetlacz ok. 6,6 cala o rozdzielczości Full HD+ więc otrzymujesz wyraźny, duży obraz i wiele przestrzeni do gestów dotykowych. Smartfon dla graczy musi być też dobry na co dzień, więc warto podkreślić, że Moto G72 ma duży akumulator 5000 mAh wystarczający na 1,5 - 2 dni działania lub kilka godzin ciągłego grania. Robi też niezłe zdjęcia, bo ma aparat 108 Mpx z tyłu i 16 Mpx z przodu. Do dyspozycji oddaje również szybki czytnik linii papilarnych, pozwalający łatwo i sprawnie odblokować ekran, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i złącze mini jack 3,5 mm do którego podłączysz swoje ulubione słuchawki przewodowe (oczywiście bezprzewodowe też przez Bluetooth 5.1). To telefon dobrze zoptymalizowany, szybki i uniwersalny, na którym da się wygodnie grać.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8+ 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 166 g