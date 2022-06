Telefon do 700 zł może być szybki, wygodny w użyciu i mieć dobry aparat. W tym rankingu znajdziesz smartfony za 700 zł wyróżniające się na tle konkurentów pod kilkoma względami. Polecam pięć modeli i wskazuję kktóry z nich jest najlepszy.

Ranking telefonów do 700 zł

W naszym zestawieniu tanich telefonów do 500 zł znalazło się kilka ciekawych modeli. Różnice w propozycjach z niższego segmentu są jednak naprawdę duże i dopłacając około 100-200 zł możemy mieć zauważalnie lepszy, szybszy i bardziej godny polecenia sprzęt. Dlatego stworzyliśmy ranking smartfonów do 700 zł. Umieściliśmy w nim najbardziej warte uwagi modele, które dla wielu osób mogą być w pełni wystarczające na co dzień i pozwolą na zdecydowanie więcej niż tylko wykonywanie połączeń i przesyłanie wiadomości tekstowych.

Jaki telefon do 700 zł kupić? Oto polecane modele:​

realme Narzo 50A Prime 4/64 GB - najlepszy smartfon do 700 - 750 zł

realme C25Y 4/128 GB - tani telefon z dużą pamięcią 128 GB

Samsung Galaxy M12 4/64 GB - dobry tani Samsung do 700 zł

Motorola Moto G22 4/64GB - telefon z wyświetlaczem 90 Hz do 700 zł

realme C21Y 4/64 GB - telefon do 600 zł z 4GB RAM

Inflacja szaleje, ceny idą w górę

Część telefonów, które jeszcze kilka miesięcy temu kosztowały poniżej 700 zł, teraz kosztują powyżej 800. Dlatego trzeba było je zastąpić innymi modelami. Ponadto ze względów oczywistych dostępność wielu smartfonów jest mocno ograniczona. Tanie telefony do 600 - 800 zł cieszą się dużym powodzeniem, ale niestety świat stanął na głowie i obecnie za te pieniądze nie koniecznie dostaniemy lepszy sprzęt. Producenci muszą się dwoić i troić, by zmieścić się w limicie cenowym, więc często stosują tańsze procesory i inne komponenty. Ujmując rzecz krótko: telefon za około 700 zł może być gorszy i trudniej dostępny, niż kilka miesięcy temu. Ale na szczęście są też wyjątki, które starałem się ująć w tym porównaniu.



Czy telefon za 700 zł może być dobry?

W ostatnim czasie prym wiodą tutaj realme, Motorola oraz Samsung. O dziwo telefony Xiaomi/Redmi w tej cenie nie są już tak atrakcyjne, jak kiedyś. Z pewnością warto dobrze zdefiniować swoje wymagania, żeby się nie rozczarować. Nie należy oczekiwać, że smartfon za 700 zł będzie równie szybki i wydajny oraz będzie robił równie dobre zdjęcia, jak telefon za 1500 zł lub jeszcze lepszy smartfon za 2000 zł. Mimo wszystko, w tej kategorii znajdziemy coraz więcej dobrze działających i godnych polecenia modeli, które spełnią oczekiwania wielu osób.

Co powinien mieć smartfon za 700 zł?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę procesor, bo niezależnie od półki cenowej powinien być on jak najlepszy, oraz na pamięć RAM. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Aktualnie najbardziej godne polecenia są w tym budżecie modele z 4 GB RAM. W niektórych przypadkach można zaakceptować 3 GB RAM, ale szerokim łukiem radzimy omijać telefony z 2 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć masową, to dobrze widzieć przynajmniej 64 GB. Jest to przestrzeń przeznaczona głównie dla plików, aplikacji i systemu. Dodatkowo warto sprawdzić, czy smartfon ma miejsce dla karty pamięci microSD, która pozwoli znacznie rozszerzyć tę przestrzeń. Modele o niższej pojemności można wybrać, ale wtedy już koniecznie trzeba się upewnić, że smartfon ma slot microSD, choćby dla zdjęć i filmów z aparatu.​

Wyświetlacze Full HD+ wciąż nie są standardem w cenie do 700 zł, choć pojawiają się coraz częściej i rzecz jasna stanowią dużą zaletę. Taki wyświetlacz ma np. smartfon realme Narzo 50A Prime. Wydając nie więcej niż 700 zł nadal znajdziemy jednak ekrany HD+, które są mniej wyraziste, ale wystarczają (bo muszą) i przy okazji stanowią mniejsze obciążenie dla procesora i pośrednio lekko obniżają zużycie energii z baterii.

Aparaty też stają się coraz lepsze i bardziej różnorodne. Np. Motorola Moto G22 z tyłu ma aparat główny aż 50 Mpx z trybem nocnym, a także aparat ultraszerokokątny 8 Mpx, makro i czujnik głębi, a z przodu aparat 16 Mpx. Takie smartfony do 700 zł stanowią obecnie wzór. Zawsze mile widziana jest duża bateria w telefonie i bez problemu można znaleźć ją w modelu za mniej niż 700 zł. Akumulatory o pojemności 5000 mAh to w tej klasie cenowej rzecz normalna. Typowy czas pracy to 2 dni.

Dla wielu osób bardzo ważne będą płatności zbliżeniowe za pomocą smartfona w sklepie. Dostępne są one w smartfonach z łącznością NFC. Zaletą będzie również Bluetooth w standardzie przynajmniej 5.0 i szybsze Wi-Fi. W tej cenie znajdziemy też wiele telefonów z dual SIM (na dwa numery telefoniczne).

Najlepsze telefony do 700 zł

realme Narzo 50A Prime 4/64 GB - najlepszy smartfon do 700 - 750 zł Ocena benchmark.pl









3,8/5 Jeśli mam Ci polecić jeden konkretny telefon do około 700 zł, to z całą stanowczością wybierz realme Narzo 50A Prime. Obecnie jest to jeden z. nielicznych nowych smartfonów do około 700 zł, które mają wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408 px). ma to bezpośredni wpływ na wysoką szczegółowość i ostrość obrazu. Pod tym względem jest to zdecydowanie najlepszy nowy telefon do 700 zł. Ponadto realme Narzo 50A Prime ma dobry aparat 50 Mpx z nagrywaniem wideo Full HD z tyłu, szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, 4 GB RAM, które sprzyjają szybszemu działaniu telefonu, dość szybką pamięć masową UFS 2.2, a także akumulator 5000 mAh wystarczający na około 2 dni działania. Na pokładzie jest również dual SIM i oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD. Całość zamknięta jest w atrakcyjnej, nowoczesnej obudowie. Brakuje mu jednak NFC (ma je np. konkurencyjny Samsung Galaxy M12). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

realme C25Y 4/128 GB - tani telefon z dużą pamięcią 128 GB Ocena benchmark.pl









4/5 W tym telefonie z całą pewnością warto docenić dużą pojemność pamięci. Aż 128 GB miejsca wciąż jest rzadko spotykane w zbliżonej cenie. Kolejną bardzo dużą zaletą jest znakomity aparat tylny 50 Mpx, którym zrobimy dobre zdjęcia, zwłaszcza w dzień. Tak wysoka rozdzielczość to też rzadkość w tej cenie. Telefon nagrywa też filmy Full HD. Bardzo przydatny jest też potrójny slot na karty (2x nano SIM + oddzielne miejsce na microSD). Bateria wystarcza na 2 dni, na pokładzie jest nowoczesny Bluetooth 5 i dość świeży system Android 11. Wyświetlacz jest duży i oferuje dość dobrą jakość do filmów, zdjęć i przeglądania mediów społecznościowych. Realme C25Y to po prostu bardzo dobry telefon za 700 - 800 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Samsung Galaxy M12 4/64 GB - telefon do 700 zł z NFC Ocena benchmark.pl









4,6/5 Samsung Galaxy M12 jest prosty, ale zaskakująco dobrze oceniany. Większość opinii na jego temat mówi, że jest to telefon wart tych pieniędzy. Ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dobrą baterię na 2 - 2,5 dnia działania, wyświetlacz 90 Hz dobry do multimediów, a do tego robi całkiem niezłe zdjęcia. Działa wystarczająco szybko, jest łatwy w użyciu i po prostu opłacalny. Trzeba jednak pamiętać, że Galaxy M12 to telefon duży i ciężki. Wciąż jednak to dobry Samsung do 700 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Motorola Moto G22 4/64GB - telefon z wyświetlaczem 90 Hz do 700 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ten telefon nie tylko jest w porządku, on jej po prostu dobry. Wystarczy zacząć od świetnych w tej cenie aparatów 50 Mpx z tyłu oraz 16 Mpx z przodu, z nagrywaniem Full HD z obu stron. Dzięki temu ten niedrogi telefon nadaje się do tworzenia treści na media społecznościowe i fotografowania na co dzień. Motorola ma też NFC do szybkich płatności zbliżeniowych w sklepach, miejsce na dwie karty SIM (dual SIM) oraz dobry wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz, które ma wpływ na lepszą płynność obrazu, np. podczas przewijania stron. Czas pracy to około 2 dni. Smartfon ma nowy system Android 12. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

realme C21Y 4/64 GB - telefon do 600 zł z 4GB RAM Ocena benchmark.pl









4/5 Tani telefon za 600 zł może być dobry i przyjemny w obsłudze. Udowadnia to realme C21Y, który ma 4 GB RAM, co w tej klasie cenowej obecnie nie jest standardem, zwłaszcza, że telefony ostatnio zdrożały. Większość podstawowych aplikacji oraz system działają po prostu sprawnie. Telefon wytrzymuje 2 dni na baterii, a nawet więcej (do 2,5 dnia), co oznacza, że w tygodniu roboczym wystarczy go ładować 2 razy. Realme C21Y nagrywa filmy Full HD i robi wystarczająco dobre zdjęcia aparatem tylnym. Ma duży wyświetlacz 6,5 cala, więc oglądanie YouTube i mediów społecznościowych jest wygodne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Jaki telefon do 700 zł warto kupić w 2022 roku?

Moim zdaniem najciekawszym telefonem do 700 zł jest realme Narzo 50A Prime. Ma przede wszystkim bardzo dobry wyświetlacz Full HD+, robiący lepsze wrażenie pod względem ostrości i szczegółowości obrazu, od większości konkurentów. Telefon robi też dobre zdjęcia aparatem tylnym 50 Mpx, nagrywa filmy Full HD, wygląda bardzo atrakcyjnie i działa 2 dni na baterii.