No właśnie, w czym? Przyjrzyjmy się przekrojowo ofercie Xiaomi w Polsce i uzasadnijmy sobie odpowiedź na to pytanie. Gotowi? 3, 2, 1 Start!

Xiaomi od niedawna może pochwalić się pozycją numer 1 w Polsce pod względem sprzedaży smartfonów. Jednak nie tylko te urządzenia i ich atrakcyjny stosunek jakości do ceny, z czego Xiaomi jest znane, przyczyniły się walnie do rozwoju tej marki i wzmocnienia pozycji na polskim jak i europejskim rynku.

Tajemnicą Xiaomi jest bogata i wszechstronna oferta produktowa, która pozwala klientom nie tylko identyfikować się z marką, w czym pomaga też społeczność fanowska, ale spełniać wymagania poprzez zakup sprzętu należącego do jednego ekosystemu produktowego, a przez to dobrze ze sobą współpracującego. Jesteście pewni, że znacie świat produktów Xiaomi. Na pewno? Przypomnieć sobie na pewno nie zaszkodzi.

Xiaomi Mi, Redmi, POCO - tyle telefonów, że „wiadomo co wybrać”

Użytkownicy smartfonów coraz rzadziej zwracają uwagę na to jakie wyniki w testach syntetycznych osiągają te urządzenia. Istotniejsze jest to jak sprawują się w praktyce, a tutaj bardzo ważnym elementem jest jakość wyświetlacza, czas pracy na baterii czy jakość zdjęć. Chcą też by telefon był produktem estetycznym. Xiaomi wychodzi naprzeciw tych potrzeb z szeroką cenowo ofertą smartfonów, w której mamy bardzo tanie Redmi 9 i Redmi 9A jak i kosztowne oraz bardzo wydajne Mi 10 i Mi10 Pro. A jest jeszcze legendarna już submarka POCO.

Redmi Note 9 - dziś dobry smartfon nie musi być drogi. Nawet jeśli jest nowy

Najlepszym z perspektywy atrakcyjności cenowej produktem jest seria Redmi Note 9. To dwa średniopółkowe telefony, z tym jeden z dopiskiem Pro, ze względu na mocniejsze komponenty chipsetu, większy ekran i więcej pamięci. Zresztą określenie średniopółkowe dziś jest nawet na wyrost. Redmi Note 9 kupimy bowiem za mniej niż 900 zł, a drugi z nich Note 9 Pro dostępny jest w cenie około 1150 złotych.

Oba należą do kategorii smartfonów o sporych rozmiarach, choć dziś każdy producent dąży do podobnego celu. Pierwszy ma ekran IPS LCD o przekątnej 6,53 cala, a drugi 6,67 cala. Są to wyświetlacze wydłużone, by zapewnić kompromis pomiędzy dużą powierzchnią roboczą, komfortem konsumpcji treści multimedialnych, a wygodą trzymania w dłoni.

Ich osiągi (chipset MediaTek Helio G85 lub Qualcomm Snapdragon 720G) w pełni zaspokoją wymagania większości użytkowników i dadzą poczucie, że ten główny element ekosystemu Xiaomi jest odpowiedni. Główny, bo od telefonu i oprogramowania do zarządzania innymi produktami Xiaomi zwykle zaczyna się cała przygoda z tą marką. Tutaj przydatne jest też dwuzakresowe Wi-Fi, wbudowane NFC. Radio FM to już przy tym taki mały gadżet.

Akumulator taki dobry, że nic więcej nie potrzeba

Oba smartfony wyposażono w akumulator o pojemności 5020 mAh z funkcjami szybkiego ładowania (model Note 9 wspiera ładowanie 30W, Note 9 ładowanie 18W). Już sama pojemność budzi uznanie, a testy potwierdzają bardzo dobry czas pracy. Telefon będzie nam towarzyszył cały dzień, a nawet krótkie ładowanie przywróci go do życia na wiele godzin.

Dla fotografujących też znajdzie się coś dobrego

Inną różnicą pomiędzy Redmi Note 9 i testowanym Redmi Note 9 Pro jest system foto. Ta różnica dotyczy przede wszystkim głównego aparatu i kamery do selfie. Ten pierwszy w Redmi Note 9 to 48 Mpix sensor, w Note 9 Pro nowsza konstrukcja o rozdzielczości 64 Mpix. Z przodu mamy 16 Mpix albo 13 Mpix układ.

Jednak nie należy tu patrzeć się na megapiksele. Xiaomi należy pochwalić za dobrze oprogramowane aparaty cyfrowe także w tańszych produktach, choć na pewno zapalony mobilny fotograf może chcieć więcej. Na szczęście to więcej znajdzie również w ofercie Xiaomi, na przykład jako telefony Mi 9 i Mi 9T. Xiaomi robi też ukłon w stronę rozwijającej się technologii 5G, wraz z modelem Mi 10 Lite 5G, który wspiera wspomnianą technologię, a jednocześnie kosztuje stosunkowo niewiele.

Oprócz głównego aparatu, Note 9 i Note 9 Pro zadowolą nas aparatami o ultraszerokim polu widzenia (118 stopni), aparatami dedykowanymi makro (z ten segment foto należy Xiaomi pochwalić) i aparatami do detekcji głębi, co pomaga lepiej rozmyć tło na zdjęciach portretowych.

Opaska fitness - jeden z dwóch obowiązkowych dodatków do telefonu

Obowiązkowym dodatkiem do telefonu jest dziś opaska fitness. To akcesorium, które zbiera podobne dane co smartfon, ale pozwala uwolnić się od niego w chwilach, gdy nie jest on niezbędny. Dlatego Xiaomi od lat buduje wartość produktu Mi Smart Band, a wraz z wprowadzeniem na rynek Mi Smart Band 5 jest już prawie bliska stworzenia opaski doskonałej. Mi Smart Band 5 opisujemy dokładniej w naszej wideorecenzji.

Dlaczego opaskę wskazuję jako dodatek do telefonu? Może ona działać samodzielnie, a Xiaomi coraz więcej statystyk umieszcza bezpośrednio w jej oprogramowaniu. Za to dopiero z pomocą telefonu możemy wszystkie dane ładnie zwizualizować i połączyć w jedną całość. Nie tylko te opaskowe.

W pełni bezprzewodowe słuchawki dla każdego

W pudełku z telefonem znajdujemy często słuchawki, ale jak to słuchawki pudełkowe oferują one często właśnie takowy dźwięk. Niezbyt satysfakcjonujący i uzależniający nas od połączenia przewodowego. W tym przypadku Xiaomi również nas poratuje przy niewielkich nakładach. To Mi True Wireless Earphones 2, w pełni bezprzewodowe słuchawki wzorniczo przypominające podobne produkty konkurencji. Kupując je nie musimy jednak poprzestawać na doświadczeniach wizualnych, które w audio są zresztą najmniej ważne.

Mi True Wireless Earphones 2 to również dobrej jakości dźwięk. Za mniej niż 350 złotych, a to i tak droższa z tego typu propozycji Xiaomi w portfolio.

Wyposażeni w telefon, opaskę i słuchawki, wychodzimy z domu i rozpoczynamy naszą codzienną aktywność. Oczywiście kierując się zdrowym rozsądkiem, by nie spowodować wypadku, czy samemu nie ulec uszkodzeniu. Ta podzielność uwagi i pewne umiejętności przydadzą się podczas prowadzenia pojazdów Xiaomi.

Hulajnoga Xiaomi czyli powrót do dzieciństwa w elektrycznej wersji

Tak, pojazdów, bo trudno inaczej nazwać elektryczne hulajnogi, które stały się wręcz synonimem tego typu produktu w Polsce. Również na świecie Xiaomi jest potentatem. Mniej znani producenci starają się korzystać z tej popularności oferując bardzo podobne hulajnogi.

Xiaomi wyznacza też trendy i standardy w hulajnogach wraz z nowym Mi Electric Scooter Pro 2, który powinien lada chwila pojawić się u nas w sprzedaży. To hulajnoga bezpieczna, z podwójnymi tarczowymi hamulcami z przodu i z tyłu, pneumatycznymi oponami, co w tym przypadku jest nowością. Ma też oświetlenie z przodu, z tyłu i światła odblaskowe po bokach. Wbudowany akumulator i silnik 300W zapewniają prędkość 25 km/h. Bezpieczną, a zarazem pozwalającą szybko się przemieszczać. I co najważniejsze zasięg do 45 km. W ten sposób możemy wybrać się z Warszawy nad zalew Zegrzyński bez doładowywania.

Dla mniej wymagających miłośników hulajnogowego zawrotu głowy, jest też prostsza poprawiona wersja poprzednika o nazwie Mi Electric Scooter 1S.

Od plecaków, poprzez szczoteczki, wkrętaki, po odkurzacze, lampy i oczyszczacze - jest w czym wybierać

Oferta Xiaomi jest na tyle szeroka, znajdziemy w niej również produkty lifestyleowe jak plecaki i walizki, że można zanurzyć się w świecie elektroniki użytkowej bez sięgania po produkty innych marek. W domu miłośnika Xiaomi znajdziemy produkty tej firmy w kuchni (czajniki, akcesoria do pieczenia, gotowania), łazience (szczoteczki, wagi), domowym warsztacie (zestawy naprawcze, podręczna pompka elektroniczna), a także w salonie i sypialni (głośniki, oświetlenie, odkurzacze i inne). Xiaomi ma też swój pomysł na inteligentny dom - zestaw czujników, kamer i odbiorników. I legendarne już powerbanki - najnowszy ma 30000 mAh pojemności.

W pomieszczeniach użytku codziennego królują dwa urządzenia Xiaomi. Pierwsze to oczyszczacze, o których chyba każdy już słyszał. Obecnie sztandarowym produktem jest Mi Air Purifier 3H. Choć letnia pora wydaje się zbyt wczesna by myśleć o oczyszczaniu powietrza, to może okazać się, że nie tylko smog nam przeszkadza w domu. Dziś gdy sterylność nie jest tylko wyświechtanym frazesem, czyste powietrze znaczy więcej niż kiedyś. A jesień zresztą nadejdzie szybciej niż myślimy.

Ale to nie o oczyszczaczach warto najwięcej mówić. W tym roku, zgodnie z zapowiedziami, do Polski trafiły wyczekiwane telewizory. Ponownie jak w przypadku telefonów, także i tym razem udało się Xiaomi stworzyć produkty ciekawe, o dobrych parametrach, a przy tym przystępne cenowo.

Świat telewizji Xiaomi

Xiaomi mierzy w tej kategorii produktowej wysoko, ostatnio zaprezentował 65 calowy OLED z odświeżaniem 120 Hz, a nawet nieco mniejszy model z przezroczystym panelem, ale polskiego konsumenta z pewnością bardziej zainteresują te tańsze, a również duże rozmiarem telewizory. Wśród nich wyróżnia się 65 calowy Xiaomi Mi TV 4S. To jak określiliśmy "65 cali dla Kowalskiego", przekątna, która coraz lepiej sprawdza się niż popularne 55 cali.

Telewizor, który ma wszystko czego będzie on wymagał - rozdzielczość 4K, i wsparcie dla HDR10+, dźwięk DTS-HD i Dolby Audio, i spory zestaw złącz i łącz bezprzewodowych. A nad tym wszystkim czuwa system Android TV w wersji 9.



Metalowa ramka telewizora to element świadczący o wysokiej klasie produktu

Nawet jeśli klient nie zdecyduje się na zakup 65 calowego telewizora Xiaomi, być może ze względu na wciąż zbyt wysoką cenę, i tak może być wciągnięty w świat SmartTV.

Po pierwsze Xiaomi ma Mi LED TV 4A z 32 calowym ekranem, do kupienia w cenie podobnej jak telefon Redmi Note 9. Poza tym są jeszcze niewielkie i już bardzo tanie akcesoria, które nadają dowolnemu telewizorowi czy projektorowi ze złączem HDMI funkcje Android TV.

Nowością jest tutaj Mi TV Stick, mniejszy brak popularnego Mi Box S 4K, który ogranicza się do rozdzielczości FullHD, ale zachowuje inne funkcje systemu Android TV.

Technologie dla nas, a nie tylko dla mas

I tak mija nam cały dzień z produktami #Xiaominacodzien #Xiaomiwruchu #Xiaomiwdomu. Dobrze jest nie uzależniać się od elektroniki, bo w końcu najważniejszy jest człowiek. Można jednak ją nagiąć do naszych oczekiwań, a produkty Xiaomi dobrze do tego się nadają.

