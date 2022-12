Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme to karta, która wyróżnia się znacząco na tle innych RTXów 4080 - nie tylko wyglądem i wydajnością. Sprawdzimy, czy faktycznie jest warta swojej ceny!

4,7/5

Znamy już wydajność nowych Radeonów z serii RX 7900 i można powiedzieć, że w najnowszych grach korzystających garściami ze śledzenia promieni RTX 4080 nie ma się czego obawiać. Dodatkowo po raz pierwszy od bardzo dawna nowa karta jest realnie dostępna w sprzedaży i to do tego stopnia, że możemy sobie przebierać w przeróżnych modelach. Zotac AMP Extreme AIRO to już piąta karta z GPU RTX 4080, którą testujemy i, zdradzając już nieco wyniki testów, jest wyjątkowo szybka. Jeżeli szukacie właśnie teraz RTXa 4080 dla siebie, to zapraszamy do zapoznania się właśnie z jej recenzją.



Kartonik jest równie premium, co sama karta.

Futurystyczny wygląd, który budzi wspomnienia

Zotac jedną ze swoich najlepszych kart dostarcza w całkiem ładnym opakowaniu, w którym poza rzeczoną kartą odnajdziemy adapter zasilania (3x8-PIN -> 12+4-PIN), metalową podporę z regulacją wysokości oraz przewód do sterowania dodatkowym RGB, jakie zamontujemy sobie w PC. Zgadza się – ta karta może pełnić rolę sterownika RGB dla np. wentylatorów obudowy albo dodatkowej listwy. W takim przypadku aplikacja producenta pozwoli zsynchronizować pracę podświetlenia, aby utworzyć wyjątkowe animacje. Tutaj mała prośba do Zotac – w przyszłych modelach prosimy złącze dla tego przewodu wyprowadzić w miejscu, które nie wymaga proszenia dzieci z małymi rączkami o asystę w podłączeniu dodatkowego podświetlenia…



Podpórka może i nie należy do tych okazałych, ale swoją rolę spełnia z nawiązką.

Bardzo opływowe kształty nieco kartę wyszczuplają, choć to nadal bardzo masywna konstrukcja – jedna z największych, jakie kiedykolwiek testowaliśmy. Długość dochodząca do 36 cm z miejsca wyklucza bardzo wiele popularnych obudów, tak samo jak szerokość 7,2 cm oznacza rezygnację z aż 3 slotów PCI pod tym, w który wepniemy samą kartę. Waga to 1,95 kg, zatem pozornie niedużo. Wynika to z innego niż w tych najcięższych konstrukcjach projektu chłodzenia.



Karta zajmuje 3 pełne śledzie PCI-E, a i tak zasłania część czwartego.

Jeżeli wychowywaliście się w latach 90. XX wieku, to prawdopodobnie wygląd karty (jej opływowe kształty oraz srebrzyście błyszczący kolor) przywiedzie Wam na myśl tytułowy pojazd serialu telewizyjnego Viper :) Przynajmniej nam się tak skojarzyły te kształty. Jednocześnie to miła odmiana od tych wszystkich, zwykle zupełnie prostokątnych, kart konkurencji. Okazuje się, że duży rozmiar nadal może być zgrabny.



Konstrukcja sztywność zachowuje dzięki pokaźnemu aluminiowemu radiatorowi, który spaja obie strony karty.

Na szczycie karty tradycyjnie (co nie znaczy, że wygodnie…) znajdziemy złącze zasilania 12+4-PIN. Zaraz obok niego umieszczono mały przycisk, który odpowiada za przełączenie BIOS karty pomiędzy trybem domyślnym a takim nieco bardziej wyciszonym – trochę szkoda, że karta nigdzie tego nie podpisuje, zwłaszcza że taka forma przełączania BIOS jest zdecydowanie niecodziennym wyborem (zwykle tę rolę pełni fizyczny przełącznik z dwoma pozycjami). Zastanawiacie się pewnie, skąd wiadomo, w jakim trybie karta aktualnie pracuje – otóż w momencie uruchamiania komputera karta miga na niebiesko (BIOS cichy) lub czerwono (BIOS domyślny).



Złącze zasilania wyprowadzone ze szczytu tak wysokiej karty wymaga od nas zaopatrzenia się w bardzo szeroką obudowę…

BIOS zmienić możemy tylko, podczas gdy komputer jest włączony. Wtedy RGB również od razu da znać odpowiednim kolorem, jaki tryb aktywowaliśmy. Wybrany BIOS zostanie jednak wczytany dopiero po restarcie komputera, a o tym, czym się różnią, dopowiemy nieco później. Teraz pora jeszcze nieco więcej powiedzieć o RGB, jako że jest go tutaj bardzo dużo. Świeci się górna listwa z napisem ZOTAC GAMING i z logo serii AMP. Takie samo logo, tylko że znacznie większe, jest podświetlane na backplate, a on sam dodatkowo ma ukrytą listwę między sobą a PCB karty.



Karta idealnie nadaje się do klasycznego montażu wentylatorami do dołu – szczyt i tył karty są ładnie zdobione.

Co ciekawe, napis GEFORCE RTX nie jest podświetlany. Podobnie zupełnie nie świecą się wentylatory, co jest w sumie miłym powiewem świeżości. Nie oznacza to jednak, że to już koniec listy świecących elementów. Otóż wokół wentylatorów poprowadzono cienki pasek LED, zatem nawet gdy kartę postawimy pionowo, to będzie się dobrze prezentować. A skoro już przy tych wentylatorach jesteśmy, to nie da się pominąć tego, jak są duże – każdy ma 10,5 cm średnicy i ostatni nawet nieco wystaje poza obrys chłodzenia.



Zotac do pewnego stopnia starał się zachować przelotowość chłodzenia na końcu karty, aby jeszcze bardziej poprawić cyrkulację.

Tak duża karta zdecydowanie zasługuje na 3 pełne śledzie i dokładnie tyle ich dostała. Co ciekawe, mimo iż użebrowanie radiatora nie zakłada wylotu powietrza przez owe śledzie, to i tak dwa z nich są perforowane. W kwestii złączy mamy tutaj typowy „nvidiowy” standard – trzy DP 1.4a (38 Gbps) + jedno HDMI 2.1 (48 Gbps). Mało i niezbyt nowocześnie, no ale co zrobić – na taki standard postawiła NVIDIA.



Dodatkowy port HDMI z pewnością by nie zawadził...

Specyfikacja karty graficznej Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO

Model Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO Wymiary i waga długość: 35,6 cm;

wysokość: 15 cm;

szerokość: 7,2 cm;

1,95 kg Podwójny Bios Tak;

Przycisk z sygnalizacją RGB Złącza 3x DisplayPort 1.4a;

1x HDMI 2.1 Chłodzenie płyta miedziana i aluminiowy radiator;

9 ciepłowodów;

3 wentylatory 105 mm;

3 śledzie;

tryb Zero RPM Fan;

podświetenie ARGB Generacja Ada Lovelace;

TSMC N4 - 4-5 nm Układ graficzny AD103-300 Jednostki cieniujące 9728 Jednostki teksturujące 304 Jednostki rasteryzujące 112 Rdzenie Tensor 304 (4th gen) Jednostki RT 76 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2565/2890 MHz Moc obliczeniowa 49 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 22 400 MHz Przepustowość pamięci 716,8 GB/s TGP (zasilanie) 320 W;

12+4 pin Interfejs PCIe 4.0 Dodatki podpora karty z regulacją;

przewód RGB;

adapter 12+4-PIN -> 3x8-PIN Gwarancja 3 lata (+2 lata po rejestracji) Cena 7299 zł

Tryb cichy okazuje się być najlepszym wyborem

Karty Zotac z linii AMP od zawsze słyną z bardzo wysokich osiągów przy zachowaniu przyzwoitej kultury pracy. Tym razem, jako że nowe układy RTX 4080 okazały się pobierać 2x mniej energii niż pierwotnie zapowiadano, chłodzenie jest znacznie przewymiarowane (i to nie tylko w tej karcie…). Co to oznacza w praktyce? Tyle, że można uruchomić tryb cichy i cieszyć się ciszą bez utraty wydajności :) Zotac oba BIOSy poddał fabrycznemu podkręceniu o 60 MHz, a różnica sprowadza się do wysokości zapasu limitu zasilania (15% w trybie cichym i aż 40% w trybie domyślnym) oraz ustawień temperatur, powyżej których zwiększane będą obroty wentylatora.



Śmigła posiadają podwójne łożysko kulkowe i są wyjątkowo wysokie - przez to są w stanie tłoczyć znacznie więcej powietrza przy tej samej prędkości.

Naturalnie karta posiada tryb zero-rpm, czyli wentylator całkiem się dezaktywuje, gdy karta utrzymuje poniżej 60°C. Zasadniczo w trybie domyślnym bardzo rzadko zobaczymy cokolwiek ponad te 60-65°C, które Zotac bez problemu utrzymuje nawet pod pełnym obciążeniem (320 W) przy wentylatorach kręcących się z niespełna 1400 RPM (37%). Tryb cichy obniża prędkość wentylatorów o 150 RPM, co wpływa na głośność karty. Robi to kosztem o 3-4°C wyższych temperatur, zatem karta nadal nigdy nie przekroczy 70°C (zwykle ledwo przekracza 65°C po aktywowaniu owego cichego BIOSu).

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 27,7

25,9 [Quiet] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 31,1

29,4 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 32,3

29,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 35,4

32,4 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 36,5

32,5 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 37,7

34,2 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 38,3

33,9 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 38,4

34,1 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 40,2

37,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 41,3

36,7 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 42,5

37,9 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 45,0

40,5 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

Co prawda nie osiągamy tak abstrakcyjnie niskich poziomów głośności, jak niektóre z wcześniej testowanych kart oferowały w swoich cichych trybach, ale i tak jesteśmy już w rejonie dźwięku tła w typowym domu, zatem karta w obudowie będzie niemalże niesłyszalna podczas gry. Tryb domyślny osiąga bardzo podobny poziom głośności, co niedawno testowany Radeon RX 7900 XT od AMD, zatem odczuwalnie głośniej od modelu RTX 4080 Founders Edition. Po ręcznym podkręceniu karty do granic możliwości robi się już całkiem głośno.

Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO to pierwsza karta, która w naszych testach stabilnie przekroczyła 3000 MHz!

Podkręcanie naszego egzemplarza okazało się bardzo owocne. Udało nam się podbić taktowanie rdzenia o łącznie 205 MHz (w tym 60 MHz fabrycznego podbicia), osiągając tym samym 3015 MHz stabilnego taktowania, nawet w najbardziej obciążających grach. Nieco gorzej, albo raczej nie tak nadzwyczajnie, podkręciły się pamięci GDDR6X – tu dołożyliśmy kolejne 1450 MHz. Całość przełożyła się na bardzo dobre wyniki w grach, choć ogólnie to i tak marginalne różnice na tle pozostałych testowanych RTX 4080.

Pomiar wydajności RTX 4080 po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

ustawienia domyślne 31

25 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 34

26 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 34

27 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 35

26 Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

OC (135 / 1350 MHz) 35

27 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 35

27 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

ustawienia domyślne 47

37 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 48

38 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 49

40 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 49

40 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 49

40 Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

OC (135 / 1350 MHz) 50

40 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

ustawienia domyślne 96

81 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 101

84 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 101

85 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 101

85 Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

OC (135 / 1350 MHz) 102

85 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 102

85 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

ustawienia domyślne 55

42 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 57

42 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 58

43 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 58

43 Zotac RTX 4080 AMP Extreme AIRO

OC (135 / 1350 MHz) 58

44 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 58

44 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Temperatury po podkręceniu już potrafiły dobić do 70°C, a nawet lekko tę temperaturę przekroczyć. Znacznie wzrasta też pobór energii (o tym więcej na końcu recenzji). Ogólnie zabawa fajna, ale tak jak w każdym innym modelu RTX 4080, polecamy raczej cieszyć się ogromną wydajnością w połączeniu z idealną ciszą w trybie cichy z fabrycznie podbitym nieco zegarem :)



Backplate poza funkcją ochronną i ozdobną pełni również funkcję odprowadzania ciepła.

Za utrzymanie takich temperatur odpowiada system chłodzenia IceStrom 3.0. Co ciekawe, nie korzysta on z popularnej w tak dużych kartach komory parowej, tylko z bardziej klasycznej metalowej (miedzianej) płyty stykowej, łączącej rdzeń i pamięci z łącznie dziewięcioma ciepłowodami. Sekcja zasilania (24+3 fazy!) również ma kontakt z heatpipe’ami za sprawą dodatkowych powierzchni stycznych, a dodatkowo jeszcze oddaje ciepło przez plecy karty (backplate posiada termopady).



Dobrze zaprojektowane chłodzenie, jak widać, może obejść się bez komory parowej.

Aplikacja Zotac FireStorm znacznie ułatwia podkręcanie karty

Do podkręcania używaliśmy aplikacji, którą można pobrać ze strony producenta. Okazała się być przyjemnie intuicyjna w użytkowaniu z bardzo przydatną funkcją OC scaner (bada ona potencjał podkręcenia danego egzemplarza). W aplikacji możemy również sterować podświetleniem RGB karty (niezależnie każdą z pięciu stref!) i/lub podłączonych do niej dodatkowych RGB. Dla fanów ciszy przygotowano specjalną zakładkę z regulacją krzywych pracy wentylatorów. Aby było jeszcze prościej, możemy utworzyć do 3 profili z różnymi ustawieniami.



Sprawnie działa, dobrze wygląda i jest bardzo funkcjonalne - czego więcej wymagać?

Na czym testowaliśmy i jak Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO radzi sobie w 3DMarku?

Platforma testowa oczywiście pozostała bez zmian względem kilku ostatnich testów (i zapewne do końca roku to się nie zmieni). Jeżeli jednak nie jesteście z naszym sprzętem jeszcze zaznajomieni, to poniżej pełna lista, a następnie zapraszamy do zapoznania się z wynikami testów syntetycznych 3DMark.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 526.98 w przypadku poprzednio opisywanych kart RTX 4080, GeForce Game Ready 527.62 w przypadku wszystkich pozostałych kart NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.11.2 dla Radeona RX 6900 XT oraz 22.12.1 dla obu Radeonów RX 7900. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4080 do komputera bez jego obsługi…

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 14 135 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 085 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 14 024 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 13 806 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 13 406 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 13 332 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 13 325 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 315 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 299 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 13 294 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 13 036 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 11 972 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 15 321 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 15 273 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 15 216 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 15 216 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 14 483 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 14 414 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 14 402 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 14 355 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 245 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 210 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 14 134 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 641 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 8002 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7988 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 7982 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 7926 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 7315 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 7302 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 7296 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 7283 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7245 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 7236 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 5728 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 19 318 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 19 280 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 19 225 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 18 385 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 18 362 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 18 354 [Quiet] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 18 2154 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 102 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 18 082 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 080 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 894 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Testy syntetyczne plasują kartę Zotac niemalże na szczycie stawki, a po ręcznym podkręceniu faktycznie pokonuje resztę konkurencji. Fabryczna wydajność jest o tyle wyższa od modelu Founders Edition, że udało się przegonić najszybszego referencyjnego Radeona RX 7900 XTX.

Testujemy Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO w grach

Testy w grach, jak zwykle dla tego segmentu, ograniczyliśmy do rozdzielczości 1440p oraz 2160p – a nawet mimo tego w części gier na najwyższych ustawieniach doszło do spłaszczenia wykresów (wydajność limitował procesor lub pamięci). Ponownie również wyrzuciliśmy z wykresów wyniki większości słabszych kart – tu skupiamy się na porównaniu wydajności modeli autorskich w ramach modelu RTX 4080 (pozostały 3 karty z innymi GPU dla zachowania kontekstu). Jeżeli jednak interesuje Was porównanie do pozostałych kart, to odsyłamy do testu GeForce RTX 4080 Founders Edition w grach z premierowej recenzji.

Warto odnotować, że w końcu na wykresach mogły zagościć (i zagościły) nowe, nieco tańsze Radeony RX 7900. Od razu jeszcze wyjaśniamy, dlaczego na poniższych wykresach nie pojawiły się wyniki karty Zotac w trybie „cichym” – otóż są one identyczne niezależnie od wybranego BIOS (co w sumie już pokazały wykresy z 3DMark powyżej).

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 154

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 154

104 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 153

103 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 152

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 151

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 96

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 95

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 93

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 65

53 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 64

53 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

12 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 94

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 92

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 92

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 91

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 47

37 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 28

19 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 143

106 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 106

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 104

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 103

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 103

74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 101

87 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 96

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 96

81 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 96

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 95

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 88

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 137

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 137

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 135

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 135

106 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 112

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 111

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

74 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

66 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

63 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 84

61 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 83

61 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 83

61 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 77

60 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 94

59 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 93

59 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 93

58 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 92

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 92

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 55

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 55

41 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

29 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 92

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 90

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 89

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 89

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 88

77 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 87

73 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 77

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 127

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 127

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 125

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 125

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 124

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 82

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 82

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 82

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 82

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 81

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 80

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 66

49 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyniki nie przynoszą niczego niespodziewanego – było kilka tytułów, w których RTX 4080 Zotac zyskał drobną przewagę, ale to mogło wynikać z różnicy w sterownikach, na których karty były testowane. Sumarycznie jednak Zotac może się pochwalić przebiciem średnio 2% zysku wydajności względem modelu Founders Edition.

NVIDIA w nowej generacji stawia na walkę z ograniczaniem wydajności przez procesor - DLSS 3 stanowczo się z tego zadania wywiązuje

Naturalnie wartości podane na wykresach można jeszcze znacznie podbić korzystając z DLSS, co w przypadku rozdzielczości 1440p i 2160p wręcz zalecamy robić – obraz jest ostrzejszy i lepiej wygładzony niż w przypadku używania klasycznego TAA, a wydajność przy tym wyższa niż w przypadku grania w natywnej rozdzielczości. Dla serii RTX 4000 w niektórych nowszych grach dostępna jest również funkcja DLSS 3.0 Frame Generation, która efektywnie może nawet podwoić płynność animacji bez widocznego wpływu na jakość obrazu. Więcej na jej temat, włącznie z porównaniem jakości obrazu znajdziecie w poświęconym DLSS 3.0 fragmencie recenzji RTX 4080 Founders Edition.

Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO to również świetna propozycja dla profesjonalistów

Zanim przejdziemy do podsumowania, chcemy jeszcze przypomnieć, że cała seria kart RTX 4000 wprowadziła ogromny przeskok wydajności w zastosowaniach poza grami. W szczególności docenią to osoby zajmujące się profesjonalną edycją wideo (za sprawą dodatkowego enkodera sprzętowego i wsparcia dla kodeka AV1) oraz wymagające dużej pojemności pamięci graficznej (np. przy pracy z silnikiem UE5). Jeżeli ten temat Was szczególnie interesuje, to odsyłamy do fragmentu recenzji RTX 4080 Founders Edition, poświęconego właśnie zastosowaniom profesjonalnym.

RTX 4080 od Zotac jest podobnie oszczędny co reszta kart z tym układem

Ostatnie, co jak zwykle sprawdzamy, to pobór energii. Przypominamy, że mierzymy nadal zużycie całej platformy testowej.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 455 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 500 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 511 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 515 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 521 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 525 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 527 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 528 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC [Silent] 530 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 560 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 567 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 570 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 578 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC [Silent] 315 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 317 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 318 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 324 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 325 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 327 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 333 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 336 NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO [Silent] 340 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 342 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Zotac AMP Extreme AIRO 351 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 352 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 394 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 408 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Zotac AMP EXTREME w związku z fabrycznym podbiciem taktowania pobiera również nieco więcej energii od modelu Founders Edition. Nie są to jednak ogromne różnice, przynajmniej do czasu aż sami nie zaczniemy się bawić w dalsze podkręcanie. W tym przypadku wraz z koroną wydajności Zotac zgarnia również koronę najwyższego poboru energii, spośród testowanych przez nas kart RTX 4080 (przy czym nadal pobiera tego prądu mniej od znacznie wolniejszego RTX 3080 Ti…).

Czy warto kupić kartę graficzną Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO?

To pytanie, które zawsze zadajemy sobie na końcu recenzji, jest wyjątkowo trudne w przypadku każdej testowanej dotychczas karty z GPU RTX 4080. Trudno przecież polecać zakup nawet tak wyśmienitej karty, jak przetestowany właśnie Zotac, skoro jej serce wykonane i wycenione przez NVIDIĘ jest obecnie niezbyt opłacalnym wyborem względem kart z układem RTX 4090. Albo raczej tak by sytuacja wyglądała, gdyby dało się łatwo i faktycznie w dobrej cenie dostać RTX 4090, a tych obecnie nieco brakuje. W przeciwieństwie do RTX 4080, których mamy faktycznie pod dostatkiem :)



Nie jest to może stylistyka dla każdego, ale z pewnością jest bardzo unikatowa.

Pewnym problemem w ocenianiu autorskich kart z układami RTX 4000 jest zasadniczo identyczna wydajność każdego modelu… Chłodzenie w każdej karcie jest przewymiarowane, przez co nieważne, co kupimy, to karta osiągnie swój pełen potencjał. Ogólnie obecnie producenci muszą o nasze serca (albo raczej portfele) walczyć jakością wykonania (w tym długą gwarancją – Zotac tu plusuje, dając jej łącznie 5 lat), atrakcyjnym wyglądem i dodatkowymi funkcjami/gadżetami (tutaj Zotac może się pochwalić dodatkowym kontrolerem ARGB).

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia (z RT, jeżeli dostępne), więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie 9600 zł) 129% Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO

(obecnie 7299 zł) 102% Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS

(obecnie 6799 zł) 101% MSI GeForce RTX 4080 Suprim X

(obecnie 7399 zł) 101% ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC

(obecnie 6899 zł) 101% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (w przeliczeniu 6440 zł) 100% AMD Radeon RX 7900 XTX

MSRP $999 (6099 zł) 87% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (Niedostępny) 82% AMD Radeon RX 7900 XT

MSRP $899 (5249 zł) 75% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie 6249 zł) 74% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie 4400 zł) 68% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie 3900 zł) 63%

Jeżeli jednak jesteście zdecydowani na zakup RTX 4080 i akurat napatoczyła Wam się dobra oferta na testowany dziś model od Zotac, to absolutnie nie mamy mu nic do zarzucenia. To bardzo solidna konstrukcja, zdolna do bezgłośnej pracy i z bardzo dużym potencjałem podkręcania. O gustach się, co prawda, nie dyskutuje, ale jej design również stanowczo może się podobać, zwłaszcza jeżeli gustujemy w zawansowanej konfiguracji ARGB.

Opinia o Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO Plusy bardzo wysoka wydajność układu RTX 4080 w zwykłej rasteryzacji i z użyciem śledzenia promieni,

cichy układ chłodzenia,

wysokie fabryczne podkręcenie,

imponujące wyniki w aplikacjach do zastosowań profesjonalnych,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

nienajgorszy potencjał podkręcania (limit mocy do 448 W!),

podpórka pod kartę,

rozbudowane podświetlenie ARGB (5 stref),

wbudowany dodatkowy kontroler ARGB (do podłączenia zewnętrznego podświetlenia),

dwa BIOSy (cichy i wydajny). Minusy cena (jak każdego RTX 4080) nieadekwatna do osiągów,

brak złącza DisplayPort 2.0 lub nowszego,

niepotrzebnie duży układ chłodzenia (identyczny z RTX 4090 AMP Extreme AIRO),

absurdalnie trudno dostępne złącze dodatkowego kontrolera ARGB.

Nasza ocena karty graficznej Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO: 94% 4.7/5







