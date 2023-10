Acer poinformował, że bezprzewodowy router Predator Connect W6 dołączył do listy rekomendowanych urządzeń wspierających Nvidia GeForce NOW.

Nowy router Wi-Fi od Acera obsługuje standard 6E. Model ma zapewnić abonentom GeForce NOW stabilne połączenie podczas grania w chmurze w rozdzielczości do 4K przy 120 klatkach na sekundę lub 1080p przy 240 klatkach na sekundę.

Predator Connect W6 - dane techniczne

Router ma czterordzeniowy procesor Arm Cortex 2 GHz, 1 GB pamięci RAM DDR4 i 4 GB pamięci ROM. Pasmo 6E pozwala osiągać maksymalne prędkości do 7,8 Gb/s z wieloma połączeniami Wi-Fi 6E jednocześnie, gwarantując niskie opóźnienia na poziomie 2 ms. Po sześciomiesięcznych testach sieciowych producent we współpracy z firmą Nvidia opracował oprogramowanie Quality of Service, które zadba o stałą wydajność połączenia.

Biblioteka GeForce NOW obejmuje już ponad 1600 tytułów, a co tydzień dodawane są nowe gry. Abonenci mogą cieszyć się hitami AAA, takimi jak Cyberpunk 2077, Baldur's Gate III czy Assassin's Creed Mirage. Niedawno informowaliśmy o wzroście cen usługi.

Cena i dostępność routera

Predator Connect W6 Wi-Fi 6E jest dostępny w Polsce. Chętnie zaplacą za niego od 999 zł.

