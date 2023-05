Ruszył festiwal Allegro Smart! Week, na który z pewnością czekają nie tylko łowcy najlepszych okazji, ale też ci, którzy planują większe (lub mniejsze) zakupy, ale jednocześnie nie chcą przepłacać. Przyglądamy się kilku ofertom, na które warto zwrócić uwagę w czwartek, 18 maja.

Allegro Smart! Week 2023 to wydarzenie, w ramach którego na platformie można znaleźć tysiące przecenionych nawet o 50 proc. produktów. Promocje dotyczą nie tylko elektroniki, której przyjrzymy się w kolejnych akapitach, ale też całego mnóstwa produktów m.in. z kategorii moda i uroda, zdrowie, ale też akcesoriów sportowych.

Warto też zwrócić uwagę na "Gwarancję najniższej ceny”, o której mówi Allegro. W praktyce oznacza ona, że platforma daje gwarancję, że danego produktu nie kupisz taniej w żadnym innym miejscu. Jeśli jednak tak się stanie – Allegro odda ci różnicę w cenie na kartę podarunkową. Taka deklaracja jest wystarczająca, aby uznać, że Allegro Smart! Week 2023 to dobre miejsce, aby znaleźć coś dla siebie lub najbliższych w trakcie wiosennych zakupów.

Korzyści dla kupujących, ale też sprzedawców

Pomijając główną zaletę Allegro Smart! Week, która dotyczy dużych obniżek cen tysięcy produktów, serwis przygotował dodatkową promocję dla nowych i obecnych klientów usługi Smart!. Roczną subskrypcję można w jej ramach kupić o 10 zł taniej. Warto jednak się pośpieszyć, bo promocja jest ważna do 21 maja*.

Z Allegro Smart! Week skorzystają też sprzedawcy, bowiem Allegro pozwala dotrzeć im do 14 mln aktywnych kupujących. To baza potencjalnych klientów, która pozwoli zapanować nad jednym z najważniejszych elementów prowadzenia biznesu, a więc poszukiwaniem i docieraniem do nowych klientów. Jakby tego było mało, sprzedający mogą skorzystać z usługi Allegro Merchant Finance, w ramach której mają dostęp do finansowania bieżących wydatków firmy nawet do 150 tys. zł w formie odnawialnego limitu. To wsparcie finansowe, które w połączeniu ze znaczną grupą kupujących pomoże rozwinąć każdy biznes.

* - Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden rok subskrypcji Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Jakim produktom warto przyjrzeć się w ramach Allegro Smart! Week 2023?

Przejrzeliśmy dla was mnóstwo ofert z festiwalu Allegro Smart! Week i przygotowaliśmy kilka produktów, które wpadły nam w oko, bo sprawdzą się na co dzień i pozwolą zadbać nie tylko o siebie, ale też swój dom. Na co zatem warto zapolować podczas nadchodzących zakupów?

Frytownica TEFAL Easy Fry EY501815 2w1 1400W

“Łatwe smażenie i grillowanie z minimalną ilością tłuszczu” - w ten sposób producent reklamuje tę frytownicę. W tym haśle zawiera się największa zaleta tego typu urządzeń, czyli ograniczanie do minimum ilości tłuszczu podczas przygotowania posiłków.

Choć wiosna dla wielu budzi skojarzenia z grillowaniem na świeżym powietrzu bez większych dywagacji dotyczących ilości spożywanego tłuszczu, to frytownicę beztłuszczową warto mieć w domu, aby zadbać nie tylko o swoje zdrowie, ale też zaoszczędzić czas i zapewnić sobie więcej wygody. Co jednak TEFAL Easy Fry, który w ramach Allegro Smart! Week jest przeceniony z 599 zł na 399 zł ma wspólnego z wygodą i oszczędnością (nie tylko pieniędzy, ale też czasu)?

Przede wszystkim jest to sprzęt, który do absolutnego minimum ogranicza konieczność “pilnowania go”. Oznacza to, że do pojemnika o pojemności 4,2 l wystarczy włożyć to, na co masz ochotę, uruchomić sprzęt na określony czas i zapomnieć o nim. Easy Fry poinformuje cię, jak skończy przygotowywać posiłek i zaalarmuje, kiedy tylko będzie gotowy do wykładania na talerz. Wszystko to z minimalną ilością tłuszczu i w temperaturze nawet do 200 st. C, która pozwoli przyrządzić właściwie każdy posiłek.

OCLEAN Air 2 + 2x końcówki Standard

Zestaw składający się z samej szczoteczki sonicznej i dwóch końcówek można kupić na Allegro za 129,99 zł. W tej cenie otrzymujemy minimalistyczny sprzęt, który został zaprojektowany tak, aby pasował do każdej łazienki, a przy tym – co najważniejsze – jest wydajny i zadba o czystość twoich zebów dzięki szybkości aż 80 tys. ruchów na minutę.

Szczoteczka jaka jest - każdy widzi, możnaby rzec w kontekście tej propozycji OCLEAN Air 2. W teorii tak jest, bo przecież w wydawać się może, że ważniejsza od samego sprzętu jest częstotliwość dbania o higienę jamy ustnej. W praktyce jednak szczoteczki soniczne mjaą tę przewagę nad klasycznymi manualnymi sczoteczkami, że pracują z o wiele większą szybkością.

Soniczne ruchy pozwalają pozbyć się zabrudzeń na zębach, które trudno usunąć szorując konwencjonalną szczoteczką. W tej cenie otrzymujemy dobrej jakości sprzęt, który pracuje w dwóch trybach: normalnym oraz delikatnym. Dodatkowo producent deklaruje nawet 40 dni pracy na baterii i wodoodporność IPx7. Nie musisz też się obawiać, że OCLEAN Air 2 będzie głośna - nic z tych rzeczy. Mniej niż 45 dB podczas szczotkowania to głośność, która nie powinna obudzić żadnego z twoich domowników, jeśli postanowisz uruchomić szczoteczkę nawet w samym środku nocy.

TELEWIZOR 50 TCL 50C645 QLED 4K UHD

Dobry telewizor 50” w cenie poniżej 2000 zł? Allegro doskonale rozumie, czego szukają użytkownicy i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Rzeczona propozycja od TCL do świetny wybór dla każdego, kto potrzebuje sprzętu w jednym z najbardziej uniwersalnych rozmiarów. TCL 50C645 można kupić w ramach Allegro Smart! Week za 1999 zł (przeceniony z 2399 zł) i w tej półce cenowej oferuje niemal wszystko, czego można oczekiwać od dobrego telewizora.

Co zatem może przyciągać potencjalnych kupujących w tej ofercie? Przede wszystkim technologia QLED, która jest jedną z nowszych stosowanych dziś w telewizorach. Oznacza to, że decydując się na tę propozycję od TCL wybierasz nowoczesną technologię, która będzie na topie przez najbliższy czas. Do tego rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 px), która pozwoli oglądać ci najnowsze produkcje dostępne we wszystkich popularnych serwisach streamingowych (które uruchomisz dzięki obecności Google TV) w najlepszej jakości.

Oprócz tego TCL 50C645 charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz, która w połączeniu ze standardem HDMI 2.1 sprawdzi się z najnowszymi generacjami konsol. Nie brakuje też trybu HDR, który “ożywi” wyświetlane na ekranie kolory. Warto podkreślić też obecność oprogramowania MEMC TCL, które docenią miłośnicy sportu. Algorytm odpowiada bowiem za redkukcję rozmycia obrazu.

Płatna współpraca z marką Allegro