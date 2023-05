Nadchodzące tygodnie w wielu sklepach będą przebiegać pod znakiem zabawek z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Przyjrzeliśmy się ofercie Lidla na kolejne dni i przedstawiamy wybrane oferty – nie tylko dla najmłodszych.

Dzień Dziecka już na horyzoncie, a to oznacza, że na półkach popularnych dyskontów jak grzyby po deszczu będą wyrastać produkty dla najmłodszych. Przyglądamy się najnowszej ofercie Lidla i przedstawiamy, czym warto się zainteresować podczas zakupów w najbliższym czasie.

LEGO w Lidlu. Zabawa nie tylko dla najmłodszych

Trudno wyobrazić sobie prezent, który okaże się doskonałym wyborem dla dzieci, a jednocześnie docenią go nieco starsi. LEGO to zabawki, które spodobają się każdemu – bez względu na wiek. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na zestawy klocków, które pojawią się w cenach promocyjnych tylko przez jeden dzień, 18 maja. Dzień później będą oferowane w cenach regularnych (chyba, że wyczerpią się zapasy). Do sprzedaży trafią:

Zestawy w cenie 29,99 zł (cena regularna: 39,99 zł)

LEGO City 60322

LEGO Friends 41697

LEGO Creator 31128

LEGO Duplo 10964

LEGO Ninjago 71757

LEGO City 60383

LEGO Ninjago 41723

Zestawy w cenie 39,99 zł (cena regularna: 49,99 zł)

LEGO Creator 31058

LEGO Creator 31123

LEGO Creator 31125

Zestawy w cenie 59,99 zł (cena regularna: 69,99 zł)

LEGO Ninjago 71768

LEGO City 60283

LEGO Friends 41715

LEGO Technic 42134

Razem z klockami LEGO do sprzedaży w Lidlu trafią zdalnie sterowane samochody w skali 1:24 będące odwzorowaniem oryginalnych modeli za 69,90 zł/zestaw. Nie zabraknie też samochodzików Hot Wheels w skali 1:32 w cenie niespełna 25 zł za sztukę.

Niemiecki dyskont reklamuje też kolbowy ekspres do kawy w cenie 499 zł, co stanowi obniżkę o 100 zł w okresie od 15.05 do 21.05, a oferta jest dostępna w sklepie internetowym Lidla. W ofercie znajduje się też wyciskarka wolnoobrotowa o mocy 300 W i otworze o średnicy 75 mm, którą można kupić online za 349 zł.

Od soboty 20 maja w sklepie będzie można kupić akcesoria dla majsterkowiczów, tj. piłę szablastą o mocy 850 W Parkside z wbudowanym oświetleniem LED za 149 zł, laser krzyżowy ze statywem o zakresie samoistnego niwelowania +/- 4 st. za 139 zł oraz wycenioną na 249 zł młotowiertarkę z udarem o mocy 1050 W i siłą uderzenia 3 J.