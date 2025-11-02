Chcesz kupić płytę główną AMD B650? Lepiej się pospiesz

Płyty główne AMD B650 do niedawna były dobrą propozycją do budowy niedrogiego komputera z nowym procesorem AMD Ryzen 7000, 8000 lub 9000. Jeśli planowałeś złożenie takiej konfiguracji, warto się pospieszyć.

Jaką płytę główną wybrać do komputera? W przypadku platformy AMD AM5 dużą popularnością cieszą się modele B650 ze średniej półki. Nie oferują one najwyższej funkcjonalności, ale wyróżniają się przystępną ceną. Dzięki temu szybko zyskały uznanie użytkowników i przez długi czas cieszyły się większym zainteresowaniem niż nowsze modele B850, wprowadzone przy okazji premiery procesorów Ryzen 9000.

Jeśli wciąż zastanawiacie się nad zakupem płyty głównej AMD, warto się pospieszyć – wkrótce mogą stać się praktycznie nieosiągalne.

Warto się pospieszyć

Jak udało nam się dowiedzieć od naszego źródła związanego z jednym z producentów płyt głównych, produkcja modeli B650 została zakończona. Niedawno do Polski dotarły ostatnie dostawy tych płyt - taki sprzęt będzie znikać ze sklepów.

Podobny los wcześniej spotkał modele z chipsetami X670/X670E, które obecnie praktycznie zniknęły z ofert sklepów. Nie dotyczy to jednak najtańszych modeli A620, które wciąż są szeroko dostępne – wynika to z faktu, że AMD nie wprowadziło ich następcy w serii 800.

Co zamiast płyty głównej B650?

Dobrą alternatywą dla płyt głównych AMD B650 mogą być nowsze modele B850. Specyfikacja AMD przewiduje złącze M.2 PCIe 5.0 wyłącznie dla dysków SSD, jednak w praktyce producenci oferują także wsparcie PCIe 5.0 dla kart graficznych. Zarówno starsze, jak i nowsze modele obsługują wszystkie obecne generacje procesorów Ryzen 7000, 8000 i 9000, a w przyszłości prawdopodobnie będą kompatybilne również z kolejnymi generacjami po aktualizacji BIOS-u.

Chipset Złącze PCIe x16

(co najmniej) Złącze M.2

(co najmniej) Porty USB4 Porty USB 3.2

20 Gb/s Porty USB 3.2

10 Gb/s Porty USB 3.2

5 Gb/s Podkręcanie X870E PCIe 5.0 PCIe 5.0 Obowiązkowo 2 12 2 CPU + RAM X670E PCIe 5.0 PCIe 5.0 Opcjonalnie 2 12 2 CPU + RAM X870 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Obowiązkowo 1 6 1 CPU + RAM X670 PCIe 4.0 PCIe 5.0 Opcjonalnie 2 12 2 CPU + RAM B850 PCIe 4.0 PCIe 5.0 Opcjonalnie 1 6 1 CPU + RAM B650E PCIe 5.0 PCIe 5.0 Opcjonalnie 1 6 1 CPU + RAM B650 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Opcjonalnie 1 6 1 CPU + RAM B840 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Opcjonalnie 0 2 2 RAM A620 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Opcjonalnie 0 2 2 RAM

Co ważne, płyty główne B850 są dostępne w coraz lepszych cenach, dzięki czemu stanowią coraz lepszą ofertę dla klientów i stopniowo zastępują modele B650. Nadal jednak nowsze modele są nieco droższe. Przykładowo za modele ASUS TUF GAMING B650E-E WIFI, Gigabyte B650 EAGLE czy MSI B650 GAMING PLUS WIFI trzeba zapłacić ok. 600 zł, podczas gdy ich odpowiedniki z serii B850 kosztują ok. 800 zł.

Niedawno miałem okazję przyjrzeć się modelom ASUS ROG Strix B850-E Gaming WIFI i Sapphire Nitro+ B850A WIFI7.