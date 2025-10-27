Procesory

Cyrk na kółkach. AMD znowu miesza w nazwach procesorów [OPINIA]

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
AMD po cichu wprowadziło procesory Ryzen 10 i Ryzen 100. Choć wyglądają na nowe, to tylko odświeżone konstrukcje z nowym oznaczeniem, które trafią do nowych laptopów. Nazewnictwo może wprowadzać mniej doświadczonych klientów w błąd.

Śledzę nowości sprzętowe od lat i pasjonują mnie premiery procesorów, kart graficznych czy płyt głównych. Wiem jednak, że nie każdy interesuje się tym na co dzień i nie każdy musi być na bieżąco z nowymi generacjami sprzętu. 

Problem w tym, że producenci nie ułatwiają życia mniej doświadczonym klientom, często mieszając w nazwach sprzętu. Podobnie jest w przypadku mobilnych procesorów AMD Ryzen – producent po raz kolejny zmienił ich oznaczenia. 

Schemat oznaczeń może nie być idealny 

Jeszcze do 2022 roku schemat oznaczeń procesorów AMD był prosty – każda nowa generacja trafiała do kolejnej serii, oznaczonej kolejnym tysiącem. Na przykład w 2020 roku pojawiły się modele Ryzen 4000, w 2021 Ryzen 5000 (Zen 3), a w 2022 Ryzen 6000 (Zen 3+).

Teoretycznie wszystko było jasne, ale AMD zaczęło odświeżać starsze modele, przez co w ramach jednej serii mogły występować procesory o różnych architekturach. Na przykład do serii Ryzen 5000 należał zarówno Ryzen 5 5600U z rdzeniami Zen 3, jak i Ryzen 5 5500U ze starszymi i słabszymi rdzeniami Zen 2. Trzeba było więc dokładnie sprawdzać specyfikację, żeby nie natrafić na starszy, gorszy model.

AMD Ryzen - zmiana schematu oznaczeń 7000
Modele wydane po 2023 roku miały korzystać z nowego schematu oznaczeń

W 2023 r. producent całkowicie zmienił system oznaczeń. Nowy schemat wydawał się bardziej skomplikowany, bo pierwsza cyfra oznaczała… rok wydania procesora. Dopiero kolejne cyfry były kluczowe i informowały o zastosowanych rdzeniach, co dawało klientom większą świadomość dotyczącą wybieranego sprzętu. Dzięki temu łatwo można było rozpoznać, że AMD Ryzen 7 7735H bazuje na starszych rdzeniach Zen 3+, a Ryzen 7 7740H – na nowszych, wydajniejszych Zen 4. 

“Nowe” procesory AMD 

W 2024 r. AMD po raz kolejny zmieniło schemat nazewnictwa, wprowadzając trzycyfrowe oznaczenia modeli. Na rynku pojawiły się m.in. modele Ryzen AI 300 – najwyraźniej popularyzacja sztucznej inteligencji była dobrą okazją, by dodać "AI” w nazwie i znowu namieszać. I tutaj początkowo nie było żadnych niespodzianek. Modele Ryzen 300 rzeczywiście bazowały na nowej architekturze Zen 5 – przykładem jest np. Ryzen AI 9 365. Pojawiały się też dopiski typu Max dla specjalnych jednostek Ryzen AI MAX 300, które oferowały dużo mocniejszy układ graficzny.

AMD Ryzen - oznaczenia procesorówW 2024 r. wprowadzono nowy schemat oznaczeń procesorów do laptopów

AMD Ryzen AI

Problem w tym, że niedługo później pojawiły się również procesory z serii Ryzen 200 (Zen 4), które stopniowo trafiają do nowych laptopów. Choć wyglądają na nowe, w praktyce są to odświeżone konstrukcje starszych generacji, wydane pod nowym oznaczeniem. Co więcej, w ostatnim czasie w ofercie producenta pojawiły się jednostki z serii Ryzen 100 (Zen 3+) czy nawet Ryzen 10 (Zen 2) – można się spodziewać, że wkrótce na rynku pojawią się laptopy z takimi procesorami.

Mało tego! Na początku 2025 r. AMD wprowadziło procesory Ryzen 9000HX (Zen 5) i Ryzen 8000HX (te swoją drogą były tym samym co modele Ryzen 7000HX - Zen 4), które powróciły do starego schematu oznaczeń, w którym pierwsza cyfra odnosi się do generacji procesora. 

Można się pogubić 

Doskonale rozumiem, że AMD wciąż oferuje procesory oparte na starszych architekturach Zen 4, Zen 3 czy nawet Zen 2. Tak działa segmentacja oferty – nie każdy potrzebuje najnowszego sprzętu. W wielu zastosowaniach nadal bardzo dobrze sprawdzają się starsze jednostki (a przy tym pozwalają obniżyć cenę sprzętu).

Gigabyte Gamign A16
Laptop z procesorem AMD Ryzen 7 260 - może wydawać się, że to nowy model, jednak w praktyce oferuje on dokładnie to samo co Ryzen 7 8845HS (źródło: x-kom)

Problem w tym, że zmiany schematów oznaczeń wprowadzają chaos i mogą dezorientować mniej doświadczonych klientów. Na przykład Ryzen 7 170 wcale nie jest nowym procesorem – to praktycznie to samo co Ryzen 7 7735HS, a dokładniej stary, dobry Ryzen 7 6800H z 2022 roku. AMD zdecydowało się na tzw. odgrzewanie kotletów. Kto o tym wie? Pewnie tylko taki geek jak ja albo ktoś, kto naprawdę zagłębi się w specyfikację. 

W praktyce funkcjonują trzy różne schematy oznaczeń, które nie są ze sobą kompatybilne, co dodatkowo utrudnia orientację w ofercie. Żebyście mogli się łatwiej zorientować, poniżej znajdziecie rozpiskę. 

GeneracjaWcześniejsze oznaczenieObecne oznaczenie
Zen 2 (Medocino)Ryzen 7020Ryzen 10
Zen 3 (Rembrandt)Ryzen 6000 / Ryzen 7035Ryzen 100
Zen 4 (Phoenix)Ryzen 7040 
Zen 4 (Hawk Point)Ryzen 8040Ryzen 200
Zen 4 (Dragon Range)Ryzen 7000HXRyzen 8000HX
Zen 5 (Kraken/Strix Point) Ryzen AI 300
Zen 5 (Strix Halo) Ryzen AI MAX 300
Zen 5 (Fire Range) Ryzen 9000HX

PS. I żeby nie było wątpliwości – to nie jest problem tylko AMD. Intel postępuje dokładnie tak samo: modele Core 200 (bez dopisku Ultra), spotykane w nowych laptopach, to w praktyce odświeżone jednostki z 12. generacji Core.

