AMD wprowadza nowe procesory. Ucieszą się posiadacze starszych PC

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Firma AMD wprowadziła do oferty nowe procesory, które umożliwią budowę tańszych komputerów. Wśród nich znalazły się nie tylko modele z najnowszej generacji Zen 5, ale też jednostka nadająca się do modernizacji starszych zestawów.

AMD kontynuuje premiery procesorów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie producenta pojawiły się modele z serii Ryzen 9000 bez zintegrowanej grafiki – Ryzen 5 9500F oraz Ryzen 7 9700F pod nowe płyty główne AM5.

Nowe procesory Ryzen 9000 

Nowe układy pod względem specyfikacji są zbliżone do wcześniej wydanych modeli Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X – oferują odpowiednio 6 rdzeni i 12 wątków oraz 8 rdzeni i 16 wątków, oparte na architekturze Zen 5. 

ModelRyzen 5 9500FRyzen 5 9600XRyzen 7 9700FRyzen 7 9700X
Rdzenie/wątki6/126/128/168/16
Taktowanie/Boost3,8/5,0 GHz3,9/5,4 GHz3,8/5,5 GHz3,8/5,5 GHz
Pamięć L332 MB32 MB32 MB32 MB
GrafikabrakRadeon (2CU)brakRadeon (2CU)
TDP65 W65 W65 W65 W
Cena???850 zł???1250 zł

Najważniejszą różnicą względem wariantów „X” jest brak zintegrowanego układu graficznego, przez co w komputerze koniecznie musi się znaleźć samodzielna karta. Dla graczy nie stanowi to problemu, ponieważ i tak korzystają z wydajnych kart graficznych. 

Według informacji producenta, procesor Ryzen 5 9500F będzie dostępny globalnie (w przypadku modelu Ryzen 7 9700F szczegóły dotyczące dostępności nie zostały jeszcze podane). Ceny nowych układów nie są na razie znane, jednak można się spodziewać, że będą niższe niż w przypadku standardowych wersji wyposażonych w zintegrowaną grafikę. 

Nowe modele ze starszej serii Ryzen 7000

W ofercie producenta pojawiły się także procesory Ryzen 5 7400 oraz Ryzen 5 7400F – najsłabsze modele z generacji Zen 4 przeznaczone dla płyt głównych z gniazdem AM5. Mimo niższych zegarów względem modeli 7500F czy 7600, w pierwszych testach układ Ryzen 5 7400F wypadał bardzo obiecująco.

ModelAMD Ryzen 5 7400FAMD Ryzen 5 7400AMD Ryzen 5 7500FAMD Ryzen 5 7600AMD Ryzen 5 7600X
Rdzenie/wątki6/126/126/126/126/12
Taktowanie/Boost3,7/4,7 GHz3,3/4,3 GHz3,7/5,0 GHz3,8/5,1 GHz4,7/5,3 GHz
Pamięć L332 MB32 MB32 MB32 MB32 MB
Grafika-Radeon
2 CU RDNA 2		-Radeon
2 CU RDNA 2		Radeon
2 CU RDNA 2
 
TDP65 W
(88 W)		65 W
(88 W)		65 W
(88 W)		65 W
(88 W)		105 W
(142 W)
Cena??????$179$229$299 ($249)

Obie jednostki oferują 6 rdzeni i 12 wątków, a różnica między nimi sprowadza się do obecności zintegrowanej grafiki. W modelu Ryzen 5 7400 układ graficzny jest dostępny, natomiast w wersji 7400F został usunięty, co powinno przełożyć się na niższą cenę. Warto też zwrócić uwagę na niższe zegary w 7400.

Procesor Ryzen 5 7400F będzie dostępny wyłącznie w Chinach oraz w regionie Azji i Pacyfiku, z kolei model Ryzen 5 7400 trafi na rynki globalne (jego cena nie została jeszcze ujawniona). 

Platforma AMD AM4 nadal żyje 

Ciekawostką jest jednak wprowadzenie modelu Ryzen 5 5600F - nowej jednostki pod starszą platformę AM4 (dziewięć lat po jej premierze!). Procesor oferuje specyfikację zbliżoną do popularnego modelu Ryzen 5 5600 (Zen 3). 

ModelRyzen 5 5600FRyzen 5 5600Ryzen 5 5600XRyzen 5 5600XT
Rdzenie/wątki6/126/126/126/12
Taktowanie/Boost3,0/4,0 GHz3,5/4,4 GHz3,7/4,6 GHz3,8/4,7 GHz
Pamięć L332 MB32 MB32 MB32 MB
Grafikabrakbrakbrakbrak
TDP65 W65 W65 W65 W
Cena???420 zł550 zł540 zł

Dopisek F może być tutaj mylący, bo nie oznacza tutaj braku zintegrowanej grafiki (procesory Ryzen 5000 z generacji Veermer nie miały grafiki). Główna różnica sprowadza się do... niższego taktowania (niestety przy zachowaniu takiego samego współczynnika TDP).

Ryzen 5 5600F może być ciekawą opcją do modernizacji starszych komputerów z procesorami Ryzen 1000, Ryzen 2000 lub Ryzen 3000 (pod warunkiem, że będzie odpowiednio wyceniony). Według informacji producenta, procesor Ryzen 5 5600F początkowo ma być dostępny w regionie Azji i Pacyfiku. 

