AMD wprowadza nowe procesory. Ucieszą się posiadacze starszych PC

Firma AMD wprowadziła do oferty nowe procesory, które umożliwią budowę tańszych komputerów. Wśród nich znalazły się nie tylko modele z najnowszej generacji Zen 5, ale też jednostka nadająca się do modernizacji starszych zestawów.

AMD kontynuuje premiery procesorów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie producenta pojawiły się modele z serii Ryzen 9000 bez zintegrowanej grafiki – Ryzen 5 9500F oraz Ryzen 7 9700F pod nowe płyty główne AM5.

Nowe procesory Ryzen 9000

Nowe układy pod względem specyfikacji są zbliżone do wcześniej wydanych modeli Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X – oferują odpowiednio 6 rdzeni i 12 wątków oraz 8 rdzeni i 16 wątków, oparte na architekturze Zen 5.

Model Ryzen 5 9500F Ryzen 5 9600X Ryzen 7 9700F Ryzen 7 9700X Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,8/5,0 GHz 3,9/5,4 GHz 3,8/5,5 GHz 3,8/5,5 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Grafika brak Radeon (2CU) brak Radeon (2CU) TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Cena ??? 850 zł ??? 1250 zł

Najważniejszą różnicą względem wariantów „X” jest brak zintegrowanego układu graficznego, przez co w komputerze koniecznie musi się znaleźć samodzielna karta. Dla graczy nie stanowi to problemu, ponieważ i tak korzystają z wydajnych kart graficznych.

Według informacji producenta, procesor Ryzen 5 9500F będzie dostępny globalnie (w przypadku modelu Ryzen 7 9700F szczegóły dotyczące dostępności nie zostały jeszcze podane). Ceny nowych układów nie są na razie znane, jednak można się spodziewać, że będą niższe niż w przypadku standardowych wersji wyposażonych w zintegrowaną grafikę.

Nowe modele ze starszej serii Ryzen 7000

W ofercie producenta pojawiły się także procesory Ryzen 5 7400 oraz Ryzen 5 7400F – najsłabsze modele z generacji Zen 4 przeznaczone dla płyt głównych z gniazdem AM5. Mimo niższych zegarów względem modeli 7500F czy 7600, w pierwszych testach układ Ryzen 5 7400F wypadał bardzo obiecująco.

Model AMD Ryzen 5 7400F AMD Ryzen 5 7400 AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600X Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,7/4,7 GHz 3,3/4,3 GHz 3,7/5,0 GHz 3,8/5,1 GHz 4,7/5,3 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Grafika - Radeon

2 CU RDNA 2 - Radeon

2 CU RDNA 2 Radeon

2 CU RDNA 2

TDP 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 105 W

(142 W) Cena ??? ??? $179 $229 $299 ($249)

Obie jednostki oferują 6 rdzeni i 12 wątków, a różnica między nimi sprowadza się do obecności zintegrowanej grafiki. W modelu Ryzen 5 7400 układ graficzny jest dostępny, natomiast w wersji 7400F został usunięty, co powinno przełożyć się na niższą cenę. Warto też zwrócić uwagę na niższe zegary w 7400.

Procesor Ryzen 5 7400F będzie dostępny wyłącznie w Chinach oraz w regionie Azji i Pacyfiku, z kolei model Ryzen 5 7400 trafi na rynki globalne (jego cena nie została jeszcze ujawniona).

Platforma AMD AM4 nadal żyje

Ciekawostką jest jednak wprowadzenie modelu Ryzen 5 5600F - nowej jednostki pod starszą platformę AM4 (dziewięć lat po jej premierze!). Procesor oferuje specyfikację zbliżoną do popularnego modelu Ryzen 5 5600 (Zen 3).

Model Ryzen 5 5600F Ryzen 5 5600 Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600XT Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,0/4,0 GHz 3,5/4,4 GHz 3,7/4,6 GHz 3,8/4,7 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Grafika brak brak brak brak TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Cena ??? 420 zł 550 zł 540 zł

Dopisek F może być tutaj mylący, bo nie oznacza tutaj braku zintegrowanej grafiki (procesory Ryzen 5000 z generacji Veermer nie miały grafiki). Główna różnica sprowadza się do... niższego taktowania (niestety przy zachowaniu takiego samego współczynnika TDP).

Ryzen 5 5600F może być ciekawą opcją do modernizacji starszych komputerów z procesorami Ryzen 1000, Ryzen 2000 lub Ryzen 3000 (pod warunkiem, że będzie odpowiednio wyceniony). Według informacji producenta, procesor Ryzen 5 5600F początkowo ma być dostępny w regionie Azji i Pacyfiku.