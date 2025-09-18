AMD wprowadza nowe procesory. Ucieszą się posiadacze starszych PC
Firma AMD wprowadziła do oferty nowe procesory, które umożliwią budowę tańszych komputerów. Wśród nich znalazły się nie tylko modele z najnowszej generacji Zen 5, ale też jednostka nadająca się do modernizacji starszych zestawów.
AMD kontynuuje premiery procesorów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie producenta pojawiły się modele z serii Ryzen 9000 bez zintegrowanej grafiki – Ryzen 5 9500F oraz Ryzen 7 9700F pod nowe płyty główne AM5.
Nowe procesory Ryzen 9000
Nowe układy pod względem specyfikacji są zbliżone do wcześniej wydanych modeli Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X – oferują odpowiednio 6 rdzeni i 12 wątków oraz 8 rdzeni i 16 wątków, oparte na architekturze Zen 5.
|Model
|Ryzen 5 9500F
|Ryzen 5 9600X
|Ryzen 7 9700F
|Ryzen 7 9700X
|Rdzenie/wątki
|6/12
|6/12
|8/16
|8/16
|Taktowanie/Boost
|3,8/5,0 GHz
|3,9/5,4 GHz
|3,8/5,5 GHz
|3,8/5,5 GHz
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafika
|brak
|Radeon (2CU)
|brak
|Radeon (2CU)
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
|65 W
|Cena
|???
|850 zł
|???
|1250 zł
Najważniejszą różnicą względem wariantów „X” jest brak zintegrowanego układu graficznego, przez co w komputerze koniecznie musi się znaleźć samodzielna karta. Dla graczy nie stanowi to problemu, ponieważ i tak korzystają z wydajnych kart graficznych.
Według informacji producenta, procesor Ryzen 5 9500F będzie dostępny globalnie (w przypadku modelu Ryzen 7 9700F szczegóły dotyczące dostępności nie zostały jeszcze podane). Ceny nowych układów nie są na razie znane, jednak można się spodziewać, że będą niższe niż w przypadku standardowych wersji wyposażonych w zintegrowaną grafikę.
Nowe modele ze starszej serii Ryzen 7000
W ofercie producenta pojawiły się także procesory Ryzen 5 7400 oraz Ryzen 5 7400F – najsłabsze modele z generacji Zen 4 przeznaczone dla płyt głównych z gniazdem AM5. Mimo niższych zegarów względem modeli 7500F czy 7600, w pierwszych testach układ Ryzen 5 7400F wypadał bardzo obiecująco.
|Model
|AMD Ryzen 5 7400F
|AMD Ryzen 5 7400
|AMD Ryzen 5 7500F
|AMD Ryzen 5 7600
|AMD Ryzen 5 7600X
|Rdzenie/wątki
|6/12
|6/12
|6/12
|6/12
|6/12
|Taktowanie/Boost
|3,7/4,7 GHz
|3,3/4,3 GHz
|3,7/5,0 GHz
|3,8/5,1 GHz
|4,7/5,3 GHz
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafika
|-
|Radeon
2 CU RDNA 2
|-
|Radeon
2 CU RDNA 2
|Radeon
2 CU RDNA 2
|TDP
|65 W
(88 W)
|65 W
(88 W)
|65 W
(88 W)
|65 W
(88 W)
|105 W
(142 W)
|Cena
|???
|???
|$179
|$229
|$299 ($249)
Obie jednostki oferują 6 rdzeni i 12 wątków, a różnica między nimi sprowadza się do obecności zintegrowanej grafiki. W modelu Ryzen 5 7400 układ graficzny jest dostępny, natomiast w wersji 7400F został usunięty, co powinno przełożyć się na niższą cenę. Warto też zwrócić uwagę na niższe zegary w 7400.
Procesor Ryzen 5 7400F będzie dostępny wyłącznie w Chinach oraz w regionie Azji i Pacyfiku, z kolei model Ryzen 5 7400 trafi na rynki globalne (jego cena nie została jeszcze ujawniona).
Platforma AMD AM4 nadal żyje
Ciekawostką jest jednak wprowadzenie modelu Ryzen 5 5600F - nowej jednostki pod starszą platformę AM4 (dziewięć lat po jej premierze!). Procesor oferuje specyfikację zbliżoną do popularnego modelu Ryzen 5 5600 (Zen 3).
|Model
|Ryzen 5 5600F
|Ryzen 5 5600
|Ryzen 5 5600X
|Ryzen 5 5600XT
|Rdzenie/wątki
|6/12
|6/12
|6/12
|6/12
|Taktowanie/Boost
|3,0/4,0 GHz
|3,5/4,4 GHz
|3,7/4,6 GHz
|3,8/4,7 GHz
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafika
|brak
|brak
|brak
|brak
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
|65 W
|Cena
|???
|420 zł
|550 zł
|540 zł
Dopisek F może być tutaj mylący, bo nie oznacza tutaj braku zintegrowanej grafiki (procesory Ryzen 5000 z generacji Veermer nie miały grafiki). Główna różnica sprowadza się do... niższego taktowania (niestety przy zachowaniu takiego samego współczynnika TDP).
Ryzen 5 5600F może być ciekawą opcją do modernizacji starszych komputerów z procesorami Ryzen 1000, Ryzen 2000 lub Ryzen 3000 (pod warunkiem, że będzie odpowiednio wyceniony). Według informacji producenta, procesor Ryzen 5 5600F początkowo ma być dostępny w regionie Azji i Pacyfiku.
