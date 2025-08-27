Karty graficzne

To może być hit. AMD szykuje ulepszoną wersję Radeona RX 9070 GRE

Paweł Maziarz
Karta Radeona RX 9070 GRE ma stanowić kompromis między wydajnością, a niewygórowaną cenę. AMD podobno ma w planach ulepszoną wersję, która zaoferuje większą pojemność pamięci VRAM.

Karta graficzna Radeon RX 9070 GRE zadebiutowała w maju 2025 r. – początkowo jako model przeznaczony wyłącznie na rynek chiński, jednak w planach jest także jej wprowadzenie do sprzedaży w Europie. 

Nowa propozycja AMD oferuje solidną wydajność, ale wyposażono ją jedynie w 12 GB pamięci wideo. W przypadku grania w rozdzielczości 1440p taka pojemność może okazać się ograniczeniem. W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że producent pracuje nad ulepszoną wersją tej karty.

Radeon RX 9070 GRE z 16 GB VRAM 

Według chińskich źródeł, AMD rozważa wprowadzenie nowego wariantu karty graficznej Radeon RX 9070 GRE. Standardowa wersja oferowała 12 GB pamięci VRAM, natomiast nowy model miałby zostać wyposażony w 16 GB pamięci. Taka zmiana oznacza również modernizację magistrali – z 192-bitowej do 256-bitowej, co zbliżyłoby kartę do wydajniejszych modeli z tej serii: Radeona RX 9070 oraz RX 9070 XT. 

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy planowane są dodatkowe ulepszenia, takie jak zmieniona konfiguracja rdzeni czy wyższe limity energetyczne. 

ModelRadeon RX 9070 GRE 12GBRadeon RX 9070Radeon RX 9070 XT
Układ graficznyNavi 48 XLNavi 48 XTNavi 48 XTX
Procesory strumieniowe307235844096
Jednostki Ray Accelerator485664
Jednostki AI96112128
Jednostki ROP96128128
Taktowanie układu2220/2790 MHz2070/2520 MHz2400/2970 MHz
Pamięć wideo12 GB GDDR6 192-bit16 GB GDDR6 256-bit16 GB GDDR6 256-bit
Taktowanie pamięci18 000 MHz20 000 MHz20 000 MHz
Przepustowość432 GB/s640 GB/s640 GB/s
Pamięć Infinity Cache48 MB (3. gen)64 MB (3. gen)64 MB (3. gen)
Pobór mocy (zalecany zasilacz)220 W (650 W)220 W (650 W)304 W (750 W)
Cena???$549$599

Nowy hit? 

Zwykły Radeon RX 9070 GRE został zaprojektowany jako karta wypełniająca lukę pomiędzy modelami Radeon RX 9060 XTRadeon RX 9070. Sprzęt cieszy się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród graczy szukających korzystnego stosunku ceny do wydajności.

Radeon RX 9070 GRE - wydajność karty graficznej

Niemiecki serwis Computerbase miał okazję przetestować tę kartę i zwrócił uwagę na jej największą wadę – tylko 12 GB pamięci GDDR6. Problem staje się szczególnie widoczny w tytułach korzystających z ray tracingu, gdzie wydajność RX 9070 GRE spada, a sama karta okazuje się niewiele szybsza od Radeona RX 9060 XT. 

Zwiększenie pojemności pamięci do 16 GB mogłoby znacząco poprawić sytuację i uczynić kartę bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Nadal pozostaje jednak pytanie, jaka byłaby cena takiego modelu i czy wciąż można by go uznać za opłacalny wybór – o ile oczywiście nowa wersja rzeczywiście trafi na rynek.

