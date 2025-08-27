To może być hit. AMD szykuje ulepszoną wersję Radeona RX 9070 GRE
Karta Radeona RX 9070 GRE ma stanowić kompromis między wydajnością, a niewygórowaną cenę. AMD podobno ma w planach ulepszoną wersję, która zaoferuje większą pojemność pamięci VRAM.
Karta graficzna Radeon RX 9070 GRE zadebiutowała w maju 2025 r. – początkowo jako model przeznaczony wyłącznie na rynek chiński, jednak w planach jest także jej wprowadzenie do sprzedaży w Europie.
Nowa propozycja AMD oferuje solidną wydajność, ale wyposażono ją jedynie w 12 GB pamięci wideo. W przypadku grania w rozdzielczości 1440p taka pojemność może okazać się ograniczeniem. W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że producent pracuje nad ulepszoną wersją tej karty.
Radeon RX 9070 GRE z 16 GB VRAM
Według chińskich źródeł, AMD rozważa wprowadzenie nowego wariantu karty graficznej Radeon RX 9070 GRE. Standardowa wersja oferowała 12 GB pamięci VRAM, natomiast nowy model miałby zostać wyposażony w 16 GB pamięci. Taka zmiana oznacza również modernizację magistrali – z 192-bitowej do 256-bitowej, co zbliżyłoby kartę do wydajniejszych modeli z tej serii: Radeona RX 9070 oraz RX 9070 XT.
Na ten moment nie wiadomo jednak, czy planowane są dodatkowe ulepszenia, takie jak zmieniona konfiguracja rdzeni czy wyższe limity energetyczne.
|Model
|Radeon RX 9070 GRE 12GB
|Radeon RX 9070
|Radeon RX 9070 XT
|Układ graficzny
|Navi 48 XL
|Navi 48 XT
|Navi 48 XTX
|Procesory strumieniowe
|3072
|3584
|4096
|Jednostki Ray Accelerator
|48
|56
|64
|Jednostki AI
|96
|112
|128
|Jednostki ROP
|96
|128
|128
|Taktowanie układu
|2220/2790 MHz
|2070/2520 MHz
|2400/2970 MHz
|Pamięć wideo
|12 GB GDDR6 192-bit
|16 GB GDDR6 256-bit
|16 GB GDDR6 256-bit
|Taktowanie pamięci
|18 000 MHz
|20 000 MHz
|20 000 MHz
|Przepustowość
|432 GB/s
|640 GB/s
|640 GB/s
|Pamięć Infinity Cache
|48 MB (3. gen)
|64 MB (3. gen)
|64 MB (3. gen)
|Pobór mocy (zalecany zasilacz)
|220 W (650 W)
|220 W (650 W)
|304 W (750 W)
|Cena
|???
|$549
|$599
Nowy hit?
Zwykły Radeon RX 9070 GRE został zaprojektowany jako karta wypełniająca lukę pomiędzy modelami Radeon RX 9060 XT a Radeon RX 9070. Sprzęt cieszy się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród graczy szukających korzystnego stosunku ceny do wydajności.
Niemiecki serwis Computerbase miał okazję przetestować tę kartę i zwrócił uwagę na jej największą wadę – tylko 12 GB pamięci GDDR6. Problem staje się szczególnie widoczny w tytułach korzystających z ray tracingu, gdzie wydajność RX 9070 GRE spada, a sama karta okazuje się niewiele szybsza od Radeona RX 9060 XT.
Zwiększenie pojemności pamięci do 16 GB mogłoby znacząco poprawić sytuację i uczynić kartę bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Nadal pozostaje jednak pytanie, jaka byłaby cena takiego modelu i czy wciąż można by go uznać za opłacalny wybór – o ile oczywiście nowa wersja rzeczywiście trafi na rynek.
Komentarze2