Procesory AMD Ryzen 3 3100 i 3300X mają stanowić ciekawą propozycję dla niedrogich komputerów do grania. Czego można się po nich spodziewać? W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności!

Procesory Ryzen 3 to propozycja dla tanich komputerów do gier

Jesteśmy po zapowiedzi nowych procesorów Ryzen 3, więc ich specyfikacja jest już potwierdzona - obydwa modele zostały wyposażone w 4 rdzenie i 8 wątków, 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz 16 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Współczynnik TDP wynosi 65 W.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Grafika TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 3400G* 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon RX Vega 11 65 W $149 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3200G* 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99 *modele bazujące na poprzedniej mikroarchitekturze Zen+ (12 nm)

Różnica między modelami sprowadza się do taktowania – Ryzen 3 3100 pracuje z niższymi zegarami, a Ryzen 3 3300X z wyższymi (i przez to oferować lepszą wydajność). Teoretycznie powinniśmy otrzymać ciekawe modele dla tańszych komputerów do grania.

Wydajność procesorów Ryzen 3 3100 i 3300X

Choć na niezależne testy nowych procesorów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to w bazie Geekbench już pojawiły się wpisy z wyniki wydajności. Czego możemy się spodziewać po nowych Ryzenach?

Ryzen 3 3100 w Geekbench 5 uzyskuje 1141 punktów w trybie jednordzeniowym i 4928 punktów w trybie wielordzeniowym. Rezultaty są więc zbliżone do modelu Core i7-6700K (też oferującego 4 rdzenie/8 wątków - 4,0/4,2 GHz). Model AMD okazuje się nieco lepszy w teście wielordzeniowym.

W starszym teście Geekbench 4, Ryzen 3 3300X może pochwalić się odpowiednio 5874 i 20948 punktami, co można porównać do modelu Core i7-7700K (też wyposażonego w 4 rdzenie i 8 wątków, ale o wyższym taktowaniu - 4,2/4,5 GHz). Nowy Ryzen jest nieco lepszy w teście wielordzeniowym.

Nowe Ryzeny 3 to konkurencja dla nowych Core i3

Wydajność procesorów nie powinna być dla nas zaskoczeniem, ale powinniśmy tutaj czuć pewien niedosyt. Wiemy bowiem, że modele Ryzen 3 3100 i 3300X tak naprawdę będą konkurować z nowymi układami Intel Core i3 z generacji Comet Lake-S – mowa o Core i3-10100 (4 rdzenie/8 wątków – 3,6/4,3GHz) i Core i3-10300 (4 rdzenie/8 wątków – 3,7/4,4 GHz). Zakładając, że i te i te modele będą podobnie wycenione, możemy spodziewać się naprawdę ciekawego pojedynku.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się w przyszłym miesiącu, bo wtedy nowe Ryzeny mają trafić do sprzedaży. Ryzen 3 3100 ma kosztować 99 dolarów, a Ryzen 3 3300X 120 dolarów.

Źródło: Twitter @ Apisak, Geekbench

