Tanie procesory Ryzen 3000 rzeczywiście pojawią na rynku! AMD potwierdziło nasze wcześniejsze przecieki odnośnie modeli Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X. Czego zatem możemy się spodziewać?

Procesory AMD Ryzen 3 to propozycja dla tańszych komputerów

Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X to modele ze średniej półki, które sprawdzą się w niedrogich komputerach do grania. Warto tutaj zwrócić uwagę na poprawioną specyfikację względem modeli Ryzen 3 z poprzednich generacji.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 3400G* 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon RX Vega 11 65 W $149 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3200G* 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99 *modele bazujące na poprzedniej mikroarchitekturze Zen+ (12 nm)

Obydwa modele zostały wyposażone w 4 rdzeni/8 wątków Zen 2, ale pracują z innym taktowaniem – w przypadku 3100 ma ono sięgać 3,9 GHz, a w przypadku 3300X już 4,3 GHz. Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4, po 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) na rdzeń oraz 16 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Współczynnik TDP oszacowano na 65 W.

AMD przygotowuje się do premiery nowych procesorów Intela

Jak wyglądają ceny nowych modeli? Ryzen 3 3100 ma kosztować 99 dolarów, a Ryzen 3 3300X trochę więcej, bo 120 dolarów. Czy to dużo? To zależy. W wielowątkowych zastosowaniach lepszym wyborem może być rewelacyjny Ryzen 5 1600 AF, ale w jednowątkowych zadaniach i w grach nowe modele zapewne będą oferować lepsze osiągi. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się w maju.

Wg producenta Ryzen 3 3100 jest nawet o 20% lepszy w grach i nawet o 75% szybszy w aplikacjach niż Core i3-9100 (4 rdzenie/4 wątki). Tyle tylko, że modele Ryzen 3 będą konkurować z nowszymi jednostkami ze stajni Intela – układy Core i3 z 10. generacji też zostaną wyposażone w 4 rdzeni/8 wątków i powinny plasować się w podobnym segmencie cenowym. Wygląda więc na to, że czeka nas bardzo emocjonujący pojedynek na rynku procesorów do 500 zł. I takiej walki o klienta nam było trzeba!

AMD zapowiada tanie płyty główne B550

To jednak nie koniec rewelacji, bo 16 czerwca na rynku pojawią się także nowe płyty główne z chipsetem B550. Póki co nie możemy Wam o nich zbyt wiele powiedzieć, ale będą to następcy popularnych modeli B450 ze wsparciem dla PCI-Express 4.0.

Źródło: AMD, inf. własna

