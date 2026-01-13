AMD obniżyło cenę procesora Ryzen 5 7500X3D. Teraz są opłaca?

AMD kusi obniżką ceny Ryzen 5 7500X3D, celując w mniej majętnych graczy. Czy atrakcyjniejsza oferta faktycznie czyni ten procesor opłacalnym zakupem?

Niedawno miałem okazję przetestować procesor AMD Ryzen 5 7500X3D. Nowy, podstawowy model, który miał zainteresować graczy. Potencjał był, jednak początkowo trudno było o większe zainteresowanie – głównie za sprawą wygórowanej wyceny sięgającej około 1200 zł. Dopiero kilka tygodni po premierze w sklepach zaczęły pojawiać się wyraźne obniżki, które znacząco zmieniły odbiór tej jednostki.

Tani procesor dla graczy

AMD Ryzen 5 7500X3D to procesor oparty na starszej architekturze Zen 4, wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków. Kluczowe znaczenie ma jednak dopisek X3D, który oznacza zastosowanie dodatkowej pamięci 3D V-Cache (pierwszej generacji). To właśnie ona przekłada się na wyraźnie lepszą wydajność w grach.

W praktyce możemy liczyć na przyzwoite osiągi w grach, choć stosunkowo niskie taktowania ograniczają pełen potencjał jednostki. W zastosowaniach programowych Ryzen 5 7500X3D wypada już znacznie słabiej. Wszystko przez relatywnie niskie zegary (a warto dodać, że procesora nie można podkręcić) i niewiele rdzeni/wątków.

AMD Ryzen 5 7500X3D w niższej cenie

Od niedawna w polskich sklepach widać wyraźne obniżki cen tego procesora – zamiast premierowych około 1200 zł, Ryzen 5 7500X3D kosztuje obecnie w okolicach 1000 zł. Oznacza to spadek ceny o około 200 zł, czyli blisko 17 proc.



Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D w dużych sklepach z elektroniką można kupić poniżej 1000 zł (źródło: Komputronik, Media Expert, xkom)

Czy to czyni go ciekawą propozycją dla graczy? To zależy. Obniżka wyraźnie poprawiła opłacalność tej jednostki i jeśli zależy wam przede wszystkim na wydajności w grach, Ryzen 5 7500X3D może być interesującym wyborem. Tym bardziej że na rynku wciąż dostępne są relatywnie tanie płyty główne AM5, a sama platforma ma być wspierana co najmniej do 2027 r.

Jeżeli jednak oczekujecie dobrej wydajności nie tylko w grach, ale również w zastosowaniach twórczych i programach użytkowych, będzie to już słaba propozycja. W takim scenariuszu lepszym wyborem okaże się konkurencyjny Intel Core i5-14600K/KF albo dopłata do modelu Ryzen 7 7800X3D, oferującego 8 rdzeni i 16 wątków.