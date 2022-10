AMD nie daje za wygraną i przygotowuje kolejne procesory Ryzen 7000? Poznaliśmy specyfikację trzech nowych modeli, które mogą powalczyć ceną.

Jesteśmy świeżo po premierze procesorów AMD Ryzen 7000, które spotkały się z niezłym odbiorem branżowych mediów (testowaliśmy Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 5 7600X). Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i przygotowuje kolejne modele z nowej generacji.

AMD przygotowuje kolejne procesory Ryzen 7000?

Producent oficjalnie nie potwierdził planów wprowadzenia nowych procesorów Ryzen 7000, ale w sieci pojawiły się przecieki sugerujące nadejście kolejnych modeli. Niedawno pisaliśmy o 8-rdzeniowym modelu Ryzen 7 7700, ale teraz w bazie Geekbench pojawiły się wpisy z dwoma kolejnymi: Ryzen 7 7800X i Ryzen 3 7300X.

Ryzen 7 7800X miałby oferować 10 rdzeni i 20 wątków – byłby to pierwszy układ z taką nietypową liczba rdzeni (uplasowałby się on między 8-rdzeniowym modelem Ryzen 7 7700X a 12-rdzeniowym modelem Ryzen 9 7900X). Każdy z rdzeni dysponowałby 1 MB pamięci podręcznej L2, a do tego każde 5 rdzeni miałoby jeszcze współdzielone 32 MB pamięci podręcznej L3.

Ciekawie zapowiada się także Ryzen 3 7300X, czyli słabszy model z nowej generacji – układ oferowałby zaledwie 4 rdzenie i 8 wątków (otrzymalibyśmy jeszcze słabszą konstrukcję niż 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X). Też dysponowałby on po 1 MB pamięci podręcznej L2 na rdzeń, a do tego dysponowałby jeszcze 32 MB pamięci podręcznej L3.

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L2 + L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $549 AMD Ryzen 7 7800X* 10/20 ??? 10 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) ??? ??? ??? ??? AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $399 AMD Ryzen 7 7700* 8/16 ??? 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) ??? ??? 65 W ??? AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $299 AMD Ryzen 3 7300X* 4/8 ??? 4 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) ??? ??? ??? ??? * specyfikacja nieoficjalna

Wydanie kolejnych procesorów pozwoliłoby urozmaicić ofertę producenta, która niestety odstaje na tle najnowszych jednostek Intela. Nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie miałyby zadebiutować nowe modele (i czy będą one dostępne w sprzedaży detalicznej). Z drugiej strony nadal mamy dostępne modele Ryzen 5000, które ostatnio mocno potaniały.

Do przedstawionych informacji należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Sens wydania procesorów Ryzen 7 7800X i Ryzen 3 7300X wydaje się dyskusyjny - obydwa modele korzystałyby z mocno przyciętych jąder CCD, co niekoniecznie musi być opłacalnym rozwiązaniem.

Źródło: Geekbench