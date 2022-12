AMD nie zamierza odpuszczać na rynku procesorów. Producent przygotowuje nowe modele z serii Ryzen 7000, które mogą pokrzyżować szyki Intelowi.

Na początku października zadebiutowały pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 – jednostki wypadły naprawdę nieźle (testowaliśmy 7950X, 7900X i 7600X), ale pod wieloma względami lepszą propozycją jednak okazały się konkurencyjne modele Intel Core 13. generacji.

Wygląda na to, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje kolejne, ciekawsze modele.

AMD Ryzen 7000X z 3D-V-Cache. Nowy król gamingu

Największe zainteresowanie wzbudzają modele Ryzen 7000X3D, czyli procesory Ryzen 7000X z technologią 3D V-Cache. W praktyce oznacza to powiększoną pojemność pamięci podręcznej L3, która powinna przełożyć się na lepszą wydajność w grach.

W planach producenta podobno są trzy modele: 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X3D, 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X3D i 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700/7800X3D (dokładne oznaczenie jeszcze nie jest znane). Co ważne, wersje X3D miałyby się cechować niezmienionym współczynnikiem TDP – nadal wynosiłby on 170 W dla modeli Ryzen 9 i 105 W dla modelu Ryzen 7. Ceny jeszcze nie są znane.

Sprzęt zapowiada się naprawdę obiecująco. Jeśli wzrost wydajności byłby porównywalny do tego z modelu Ryzen 7 5800X3D, moglibyśmy otrzymać nowego króla wydajności w grach. Topowy Ryzen 9 7950X3D świetnie sprawdzałby się też w zastosowaniach procesorowych.

Energooszczędne procesory Ryzen 7000

Kolejną ciekawostką mają być procesory Ryzen 7000 (bez dopisku X) – będą to nieco słabsze warianty względem standardowych modeli Ryzen 7000X (z dopiskiem X).

Jakich modeli możemy się spodziewać? Też planowane są tutaj trzy układy: 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700 i 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600. Układy mają pracować z niższym taktowaniem bazowym, co przełoży się na nieco słabsze osiągi, ale za to mają one cechować się niższym współczynnikiem TDP.

Nowe modele są zapowiadane jako słabsza i bardziej opłacalna alternatywa dla obecnych modeli. Spodziewamy się też niższych cen, aczkolwiek przy ostatnich, czasowych obniżkach modeli Ryzen 7000X może być to dyskusyjny argument.

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L2 + L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena AMD Ryzen 9 7950X3D* 16/32 ???/5,7 GHz 16 MB + 192 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W ??? AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $699 AMD Ryzen 9 7900X3D* 12/24 ???/5,6 GHz 12 MB + 192 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W ??? AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $549 AMD Ryzen 9 7900* 12/24 ???/5,4 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 65 W $429 AMD Ryzen 7 7700X3D* 8/16 ???/5,4 GHz 8 MB + 96 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W ??? AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $399 AMD Ryzen 7 7700* 8/16 ???/5,3 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 65 W $329 AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $299 AMD Ryzen 5 7600* 6/12 ???/5,1 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 65 W $229 * specyfikacja nieoficjalna

AMD szykuje mocne uderzenie na początek 2023 roku

Jakby nie było, obydwie serie zapowiadają się bardzo interesująco. AMD dorzuci do oferty nowe modele, które mogą pokrzyżować szyki „niebieskim”. Czy tak się stanie? Pewnie dowiemy się na początku przyszłego roku – prezentacja modeli Ryzen 7000 i 7000X3D podobno została zaplanowana na 4 stycznia podczas targów CES 2023. Oficjalna premiera układów Ryzen 7000 ma nastąpić niecały tydzień później (10 stycznia), natomiast modele Ryzen 7000X3D pewnie pojawią się w późniejszym terminie.

Źródło: QuasarZone, WCCFTech, harukaze5719