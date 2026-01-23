Król gier nadchodzi. AMD Ryzen 7 9850X3D już wkrótce w sklepach - jaka cena?

AMD przygotowuje się do premiery procesora Ryzen 7 9850X3D – najwydajniejszego procesora dla graczy. Czego można się spodziewać?

AMD coraz mocniej atakuje segment procesorów dla graczy. Pod koniec 2024 roku na rynku zadebiutował Ryzen 7 9800X3D, który szybko stał się hitem wśród najbardziej wymagających użytkowników. Podczas targów CES 2026 zapowiedziano jego szybszego następcę – Ryzen 7 9850X3D.

Ryzen 7 9850X3D vs Ryzen 7 9800X3D

Ryzen 7 9850X3D oferuje specyfikację bardzo zbliżoną do poprzedniego modelu. Producent zastosował 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5, wspieranych przez dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache (drugiej generacji), co powinno przełożyć się na lepsze osiągi w grach.

Model AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,8/5,5 GHz 4,7/5,2 GHz 4,7/5,6 GHz Pamięć L2 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 32 MB 96 MB 96 MB Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 Grafika Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Współczynnik TDP 65 W 120 W 120 W MSRP $359 479 dol. 499 dol.

Kluczowa różnica sprowadza się do taktowania. Nowszy model ma osiągać 5,6 GHz w trybie Boost, co daje mu przewagę około 400 MHz względem Ryzen 7 9800X3D. Pierwsze informacje z sieci sugerują, że procesor jest w stanie utrzymywać nawet wyższe zegary w okolicach 5,75 GHz przy obciążeniu wszystkich rdzeni.



Taktowania procesora AMD Ryzen 7 9850X3D (Overclock.net OC_Beer)

Najwydajniejszy procesor do grania

AMD chwali się, że Ryzen 7 9850X3D będzie najwydajniejszym procesorem do gier w swojej ofercie, oferując nieco lepszą wydajność od Ryzen 7 9800X3D. Producent deklaruje także średnio o 27 proc. wyższe osiągi w grach w porównaniu do konkurencyjnego Intel Core Ultra 285K - choć nie jest to duże zaskoczenie, bo jednostka Intela nie radzi sobie najlepiej w grach.

Co istotne, dzięki drugiej generacji technologii 3D V-Cache nie ma konieczności stosowania pamięci RAM o bardzo wysokim taktowaniu. W ponad 30 przetestowanych grach różnica w liczbie FPS pomiędzy DDR5-4800 a DDR5-6000 wynosiła mniej niż 1 proc.

Lepszy, ale też droższy

AMD potwierdziło, że Ryzen 7 9850X3D trafi do sprzedaży 29 stycznia w sugerowanej cenie 499 dolarów, czyli o 20 dolarów więcej niż Ryzen 7 9800X3D. W Polsce można spodziewać się ceny na poziomie około 2200 zł. Różnica będzie więc wyraźniejsza, ponieważ Ryzen 7 9800X3D od premiery zdążył już potanieć i obecnie można go kupić poniżej 2000 zł.

Czy warto zmieniać Ryzen 7 9800X3D na Ryzen 7 9850X3D?

Zdecydowanie nie. Różnica w cenie będzie nieproporcjonalnie wysoka względem realnego przyrostu wydajności. Nowy procesor ma sens głównie w przypadku składania nowego komputera do gier lub modernizacji starszego zestawu, na przykład opartego na procesorach z serii Ryzen 7000 (zwłaszcza bez pamięci 3D V-Cache).