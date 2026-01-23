Procesory

Król gier nadchodzi. AMD Ryzen 7 9850X3D już wkrótce w sklepach - jaka cena?

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
AMD przygotowuje się do premiery procesora Ryzen 7 9850X3D – najwydajniejszego procesora dla graczy. Czego można się spodziewać?

AMD coraz mocniej atakuje segment procesorów dla graczy. Pod koniec 2024 roku na rynku zadebiutował Ryzen 7 9800X3D, który szybko stał się hitem wśród najbardziej wymagających użytkowników. Podczas targów CES 2026 zapowiedziano jego szybszego następcę – Ryzen 7 9850X3D.

Ryzen 7 9850X3D vs Ryzen 7 9800X3D 

Ryzen 7 9850X3D oferuje specyfikację bardzo zbliżoną do poprzedniego modelu. Producent zastosował 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5, wspieranych przez dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache (drugiej generacji), co powinno przełożyć się na lepsze osiągi w grach. 

ModelAMD Ryzen 7 9700XAMD Ryzen 7 9800X3DAMD Ryzen 7 9850X3D
GeneracjaZen 5Zen 5Zen 5
Rdzenie/wątki8/168/168/16
Taktowanie/Boost3,8/5,5 GHz4,7/5,2 GHz4,7/5,6 GHz
Pamięć L28x 1 MB8x 1 MB8x 1 MB
Pamięć L332 MB96 MB96 MB
Kontroler RAMDDR5-5600DDR5-5600DDR5-5600
GrafikaRadeon
(2x CU RDNA 2)		Radeon
(2x CU RDNA 2)		Radeon
(2x CU RDNA 2)
Współczynnik TDP65 W120 W120 W
MSRP$359479 dol.499 dol.

Kluczowa różnica sprowadza się do taktowania. Nowszy model ma osiągać 5,6 GHz w trybie Boost, co daje mu przewagę około 400 MHz względem Ryzen 7 9800X3D. Pierwsze informacje z sieci sugerują, że procesor jest w stanie utrzymywać nawet wyższe zegary w okolicach 5,75 GHz przy obciążeniu wszystkich rdzeni.

AMD Ryzen 7 9850X3D - zegary
Taktowania procesora AMD Ryzen 7 9850X3D (Overclock.net OC_Beer)

Najwydajniejszy procesor do grania 

AMD chwali się, że Ryzen 7 9850X3D będzie najwydajniejszym procesorem do gier w swojej ofercie, oferując nieco lepszą wydajność od Ryzen 7 9800X3D. Producent deklaruje także średnio o 27 proc. wyższe osiągi w grach w porównaniu do konkurencyjnego Intel Core Ultra 285K - choć nie jest to duże zaskoczenie, bo jednostka Intela nie radzi sobie najlepiej w grach.

AMD Ryzen 7 9800X3D vs 9850X3D

Co istotne, dzięki drugiej generacji technologii 3D V-Cache nie ma konieczności stosowania pamięci RAM o bardzo wysokim taktowaniu. W ponad 30 przetestowanych grach różnica w liczbie FPS pomiędzy DDR5-4800 a DDR5-6000 wynosiła mniej niż 1 proc. 

Lepszy, ale też droższy 

AMD potwierdziło, że Ryzen 7 9850X3D trafi do sprzedaży 29 stycznia w sugerowanej cenie 499 dolarów, czyli o 20 dolarów więcej niż Ryzen 7 9800X3D. W Polsce można spodziewać się ceny na poziomie około 2200 zł. Różnica będzie więc wyraźniejsza, ponieważ Ryzen 7 9800X3D od premiery zdążył już potanieć i obecnie można go kupić poniżej 2000 zł. 

Czy warto zmieniać Ryzen 7 9800X3D na Ryzen 7 9850X3D? 

Zdecydowanie nie. Różnica w cenie będzie nieproporcjonalnie wysoka względem realnego przyrostu wydajności. Nowy procesor ma sens głównie w przypadku składania nowego komputera do gier lub modernizacji starszego zestawu, na przykład opartego na procesorach z serii Ryzen 7000 (zwłaszcza bez pamięci 3D V-Cache).

