AMD zaserwowało nam wyjątkowo gorącą kocówkę roku – wszystko przez nowe generacje procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon, które mocno podniosły poprzeczkę w kwestii wydajności. Jak to będzie wyglądać w przypadku kolejnych serii? Producent zdradził kilka sekretów.

Ten rok na pewno będzie należeć do udanych dla AMD. Kilka dni temu zadebiutowały procesory Ryzen 5000 z rdzeniami Zen 3 – producentowi udało się tutaj osiągnąć 19% wzrostu współczynnika IPC, co przełożyło się na znaczący wzrost wydajności. Dodatkowo za kilka dni pojawią się karty graficzne Radeon RX 6000 z generacji RDNA 2, odznaczające się 50% wzrostem efektywności energetycznej.

Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i pracuje nad kolejnymi generacjami CPU i GPU. Czego możemy się spodziewać? Rick Bergman z AMD udzielił wywiadu redakcji TheStreet, gdzie uchylił rąbka tajemnicy na temat nowych procesorów Zen 4 i kart graficznych RDNA 3.

Procesory AMD Zen 4 też przyniosą spory wzrost wydajności

Wiemy, że producent pracuje nad kolejną generacją procesorów Ryzen – układy będą bazować na nowej mikroarchitekturze Zen 4, gdzie zostanie wdrożony niższy proces produkcyjny 5 nm TSMC.

Według informacji Bergmana, procesory Zen 4 wprowadzą podobny przyrost współczynnika IPC co w przypadku generacji Zen 3. Inżynierowie analizują budowę całego procesora, więc usprawnienia mają dotyczyć różnych sekcji - począwszy od pamięci podręcznych, przez przewidywanie skoków, a na potoku wykonywania skończywszy. Dzięki przejściu na nowy proces produkcyjny, możemy także oczekiwać poprawy efektywności energetycznej.

Jak w rzeczywistości wypadanie nowa generacja Ryzenów? Na te informacje musimy jeszcze poczekać – premiera procesorów Zen 4 została zaplanowana dopiero na 2022 rok.

Karty graficzne AMD RDNA 3 z poprawą efektywności energetycznej

Inny zespół inżynierów pracuje nad nowymi kartami graficznymi Radeon. Według wcześniej ujawnionych informacji, nowe układy graficzne będą bazować na architekturze RDNA 3. Do produkcji zostanie wykorzystany „zaawansowany proces produkcyjny” (producent nie zdradził szczegółów co to oznacza).

Tutaj nie poznaliśmy zbyt wielu konkretów. Podobnie jak w przypadku generacji RDNA 2, w nowej serii inżynierowie skupiają się na poprawie efektywności energetycznej procesorów graficznych. Pozwoli to zmniejszyć ilość pobieranej energii elektrycznej, co będzie miało istotne znaczenie także w przypadku laptopów.

Możemy podejrzewać, że AMD będzie chciało zwiększyć ofensywę w segmencie mobilnym. Na efekty prac będziemy musieli poczekać do 2022 roku – to właśnie wtedy mają zadebiutować karty graficzne z generacji RDNA 3.

