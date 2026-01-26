Hytale, zapowiadane jako „nowy Minecraft”, w dniu premiery wczesnego dostępu podbiło Twitcha i internet. Po latach oczekiwania i burzliwej historii produkcji gra wraca jako ogromny sukces, łącząc kreatywność, przygodę i modowanie w jednym świecie.

Jeśli kiedykolwiek grałeś w Minecrafta i zastanawiałeś się, jak wyglądałby świat z podobną swobodą budowania, ale z bardziej rozbudowaną przygodą, to Hytale może być właśnie tym, czego szukasz. To nowy sandbox od twórców legendarnego serwera Hypixel – tego samego, który w Minecraft stał się fenomenem społecznościowym.

Co to jest Hytale?

Hytale to gra typu sandbox z elementami RPG, w której eksplorujesz proceduralnie generowany świat z bloków, budujesz, walczysz, kopiesz lochy i… tworzysz własne mody oraz minigry. Brzmi znajomo? To dlatego, że twórcy gry pochodzą z Hypixel – jednego z najpopularniejszych serwerów Minecrafta, znanego z gigantycznych minigier i ogromnej społeczności.

Gra pozwala grać zarówno w widoku pierwszo-, jak i trzecioosobowym, a największą siłą ma być właśnie kreatywność graczy: własne serwery, mody, narzędzia do tworzenia modeli i animacji (np. przez Blockbench) oraz możliwość dzielenia się swoimi projektami. Jeden z modderów nawet uruchomił Windows 95 wewnątrz Hytale.

Dlaczego Hytale wzbudziło taką popularność?

Hytale było zapowiedziane w 2018 r. i już wtedy zwiastun obejrzały miliony. W ciągu miesiąca trailer zdobył ponad 30 mln wyświetleń, a do dzisiaj liczba ta przekroczyła 67 min.

Gra przeżyła też prawdziwy rollercoaster: najpierw była rozwijana przez Hypixel Studios, potem przejęła ją firma Riot Games, a w 2025 r.... została anulowana. Na szczęście w listopadzie tego samego roku jej współzałożyciel Simon Collins-Laflamme odkupił prawa i wznowił prace. To był moment, który sprawił, że Hytale stało się jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów w świecie gier.

Jak się gra w Hytale?

W Hytale rozgrywka to połączenie sandboxa z elementami RPG. Gracz wkracza do proceduralnie generowanego świata z bloków, w którym eksploracja, walka i budowanie przeplatają się w naturalny sposób. Podczas wędrówki pojawiają się różne biomy, ruiny, jaskinie i losowe wydarzenia, co sprawia, że każda podróż jest inna.

Zbieranie surowców pozwala tworzyć przedmioty i budować konstrukcje – od prostych schronień po całe miasta. Walka jest dynamiczna i wymaga reagowania na zachowanie przeciwników, a zdobywane wyposażenie umożliwia stawanie do coraz trudniejszych wyzwań. W świecie Hytale można także osiedlić się na stałe, uprawiać rośliny, gotować oraz tworzyć systemy transportu, na przykład tory dla wózków kopalnianych.

Kluczowym elementem gry jest jej społecznościowy charakter. Hytale opiera się na serwerach prowadzonych przez graczy, którzy mogą tworzyć własne mody, pluginy oraz minigry i udostępniać je innym. Dzięki temu Hytale nie jest tylko grą, ale też platformą do tworzenia i dzielenia się własnymi pomysłami.

Kiedy pełna wersja? Hytale na konsole

Wczesny dostęp do gry Hytale wystartował 13 stycznia 2026 r., a w międzyczasie wydano do niej dwa duże patche poprawiające kosmetykę i wygląd postaci, rozgrywkę i balans (m.in. górnictwo, rolnictwo, nowe przedmioty i potwory), generowanie świata, interfejs oraz stabilność serwerów wraz z systemem automatycznych aktualizacji.

Pełna wersja nie ma jeszcze dokładnej daty – twórcy skupiają się na dopracowaniu podstaw i rozwoju społeczności w trybie Early Access. Na starcie gra jest dostępna tylko na PC, poprzez oficjalny launcher Hytale. W momencie premiery dostępna była natywna wersja głównie dla Windows, a macOS i Linux są planowane, ale mogą pojawić się dopiero później. Konsolowe wersje (PS5, Xbox Series X/S, Switch) oraz wersje mobilne nie są wspierane w fazie Early Access i być może zostaną wprowadzone dopiero w przyszłości, jeśli twórcy zdecydują się na ich rozwój.

Ile trzeba zapłacić?

Hytale w ramach wczesnego dostępu pojawił się w trzech wersjach:

Standard – 24,59 USD (ok. 89 zł)

Supporter – 43,04 USD (ok. 156 zł)

Cursebreaker (Founder's Edition) – 86,09 USD (ok. 313 zł)

Droższe wersje zawierają dodatkowe akcesoria i bonusy.

Aby kupić wczesny dostęp do Hytale, trzeba to zrobić bezpośrednio przez oficjalny sklep gry nie przez Steam czy inne platformy sprzedażowe.

Hytale w mediach i na Twitchu

W dniu premiery wczesnego dostępu Hytale stało się chwilowo najpopularniejszą grą na Twitchu, osiągając ponad 420 tys. widzów. To ogromny wynik, pokazujący, że po latach oczekiwania gra nadal przyciąga masę graczy i twórców. Źródłem tych danych jest serwis IGN, który opisał również, że Hytale bardzo szybko zarobiło wystarczająco, by sfinansować kolejne dwa lata rozwoju produkcji.

Czy Hytale będzie "nowym Minecraftem”?

To zależy od tego, jak społeczność wykorzysta potencjał gry. Hytale ma wszystko, co sprawia, że Minecraft stał się fenomenem: ogromną kreatywność, serwery prowadzone przez graczy, możliwość tworzenia modów oraz aktywną społeczność. Do tego dorzuca elementy RPG, bardziej rozbudowaną przygodę, intensywniejszą eksplorację i zaawansowane narzędzia dla twórców treści.

W przeciwieństwie do Minecrafta, gra nie jest darmowa. Najważniejsze jest to, że Hytale nie próbuje tylko kopiować Minecrafta – chce iść dalej, oferując bardziej nowoczesny i rozbudowany świat oraz narzędzia, które mają inspirować twórców i społeczność do tworzenia własnych doświadczeń. To właśnie połączenie kreatywności, technologii i społeczności sprawia, że wielu graczy patrzy na Hytale z ogromnym entuzjazmem i zastanawia się, czy nie stanie się kolejnym wielkim fenomenem w świecie gier.