Nie trzeba się spieszyć, aby skorzystać z najnowszej promocji Apple Music. Oferta dotyczy każdego nowego użytkownika serwisu i pozwala zaoszczędzić niemal 70 zł w ciągu trzech miesięcy.

Jak skorzystać z promocji na Apple Music? Specjalny link z zaproszeniem do przetestowania usługi giganta z Cupertino wysyła firma Sonos subskrybentom newslettera. Nie trzeba jednak spełniać dodatkowych warunków, aby odebrać 3 miesiące dostępu do platformy za darmo. Jak to zrobić?

Apple Music za darmo przez 3 miesiące

Jaki muzyczny serwis streamingowy jest najlepszy? Naszym zdaniem pod względem obszerności katalogu wygrywa Spotify oraz Apple Music. Propozycja firmy z nadgryzionym jabłkiem jest też świetnym wyborem, jeśli oczekujesz najlepszej jakości. Teraz jest doskonała okazja, aby przekonać się o tym na własnych uszach. Sonos – producent m.in. głośników bezprzewodowych – dzieli się kodem na 3-miesięczną subskrypcję Apple Music bez opłat.

Wystarczy zarejestrować się w usłudze z tego linku, który otrzymały już osoby zapisane do newslettera Sonosa. Należy jednak podkreślić, że oferta jest skierowana wyłącznie do tych, którzy wcześniej nie korzystali z miesięcznego planu testowego. Promocja trwa długo, bo aż do 28 kwietnia 2024 r., zatem nie trzeba spieszyć się z realizacją zaproszenia.

Po upłynięciu oferty promocyjnej, subskrypcja Apple Music automatycznie przedłuży się w ramach planu “Indywidualny”. Miesięczna jego cena wynosi 21,99 zł i pozwala strumieniować muzykę bez reklam, odsłuchiwać ponad 100 mln utworów i 30 tys. playlist stworzonych przez ekspertów. Apple gwarantuje też, że w ramach usługi Music można uzyskać dostęp do programów i koncertów niedostępnych na konkurencyjnych platformach.

W ofercie streamingu widnieją jeszcze 2 dodatkowe plany: “Studencki” (dla osób, które się uczą) w cenie 11,99 zł miesięcznie oraz “Rodzinny” za 34,99 zł miesięcznie, który pozwala dzielić się dostępem do usługi z sześcioma osobami.