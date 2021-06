Arduino to jedna z najpopularniejszych platform wspierających konstrukcję oraz programowanie robota własnego pomysłu. Od pewnego czasu dostępna jest także usługa Arduino Cloud, która Twój projekt uczyni towarzyskim elementem IoT. Jak się do tego zabrać i ile trzeba wydać?

Arduino całkiem słusznie kojarzone jest z robotem edukacyjnym. Budowa i programowanie zdalnie sterowanych robotów z wykorzystaniem kompletu części oraz ogólnodostępnych wzorów projektowych to bardzo fajna zabawa. Efekt w postaci w pełni funkcjonalnego robota, który jeździ, fruwa lub uruchamia nieskomplikowany mechanizm, dostępny jest każdemu. Dlatego roboty konstruowane przy wykorzystaniu płytki Arduino są bardzo przydatne w nauce programowania.

Jak działa licencja Arduino?

Genialność pomysłu polega na tym, że wszystko, co Arduino proponuje, jest rozwiązaniem open source. Nawet schemat budowy płytki Arduino jest elementem, który można swobodnie przerabiać i wykorzystywać także do celów komercyjnych. Dzięki temu Arduino to dużo więcej niż gotowe zestawy części i schematy programowania. Użytkownik może posługiwać się oryginalną płytką, kupić jej klona, a także wykonać ją samodzielnie.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest budowa robotów na bazie gotowych płytek Arduino wyposażonych w odpowiednie czujniki. Wystarczy proste programowanie, żeby ich wejście regowało na światło, ruch, nacisk lub wiadomość SMS i powodowały wyście w postaci uruchomienia oświetlenia, silnika albo opublikowania postu w mediach społecznościowych. Wbrew pozorom nawet dość proste polecenie potrafi mieć w sobie niezwykły potencjał.

Ograniczeniem w pracy z Arduino jest tylko ludzka pomysłowość i z powodzeniem można je wykorzystywane także w zaawansowanych projektach IoT. Pomysł komunikowania ze sobą kilku robotów Arduino lub zdalnego zarządzania nimi nie jest nowy. Wymagał jednak wykorzystania zewnętrznej infrastruktury, co ograniczało początkujących konstruktorów. Aktualnie dostępna jest usługa Arduino Cloud IoT, która to ograniczenie niweluje.

Jak działa Arduino Cloud IoT?

Żeby zwiększyć komunikatywności swojego robota, wystarczy założenie bezpłatnego konta Arduino. Po zalogowaniu do niego należy przejść do chmury i dodać urządzenia (płytki), którymi chcemy zarządzać. Należy też połączyć je z odpowiednią siecią WiFi oraz wybrać zmienne, które mają być monitorowane. Do wyboru jest kilka automatycznych funkcji, takich jak prędkość lub temperatura, ale można ustawić także parametr własnego pomysłu. W ten sposób powstaje rzecz, która będzie działać w sieci IoT.

Wszystkie ustawienia, jakie nadamy, automatycznie są zapisywane w pliku ze szkicem, który można edytować. Po jego zapisaniu urządzenia powinny połączyć się z wybraną przez nas siecią i zaimplementować do chmury. Operacja się powiodła, jeśli dostajemy komunikat „połączony z siecią” oraz „połączony z chmurą”.

Projekt jest praktycznie gotowy. Wystarczy tylko dostosować przydatny dla niego interfejs w postaci pulpitu nawigacyjnego. Składa się on z czytelnych widgetów, których ilość i rodzaj można wybierać bez ograniczeń.

W ten sposób podgląd na poszczególne zmienne oraz zarządzanie urządzeniami dostępne jest z poziomu przeglądarki, działającego w tle Arduino Create Agent oraz aplikacji mobilnej Arduino IoT Remote.

Jakie ograniczenia ma Arduino Cloud IoT?

Ograniczeń jest z miesiąca na miesiąc coraz mniej. Ostatnia zmiana, która zwiększyła użyteczność Arduino Cloud IoT to dodanie kompatybilności z płytami innych producentów opartych na mikrokontrolerach ESP32 i ESP8266 z obsługą WiFi. Dzięki temu oprócz płyt Arduino z łącznością GSM oraz WiFi w chmurze można korzystać z alternatywnych rozwiązań sprzętowych.

Wadą, która raczej pozostanie na stałe, jest duże ograniczenie funkcjonalności nieodpłatnego pakietu. Arduino Cloud IoT dostępne jest w następujących abonamentach:

Pakiet nieodpłatny nadaje się maksymalnie do celów poglądowych. Przede wszystkim dane magazynowane są tylko przez 24 godziny i utworzyć można tylko dwie rzeczy. Trudno jest z takim pakietem zarządzać nawet nieskomplikowanym smart home. Jego rozbudowa jest jednak możliwa, a prostota obsługi chmury powoduje, że odpłatne pakiety są opłacalne dla części użytkowników.

Mieczem obosiecznym usługi Arduino Cloud IoT jest natura całego pomysłu Arduino: zabawa z nim skłania do pomysłowości. Alternatywnych rozwiązań chmurowych jest dużo i swobodne korzystanie z nich wymaga tylko umiejętności, które w miarę rozwoju zaawansowania swoich projektów użytkownikom chce się rozwijać.

Jak wykorzystać Arduino Cloud IoT we własnym domu?

Samodzielne zbudowanie smart home przy wykorzystaniu narzędzi Arduino jest możliwe. Na stronie projektu pojawia się coraz więcej instrukcji samodzielnej konstrukcji inteligentnych czujników, dzwonków, pilotów i blokad do drzwi. Od bardzo prostych mechanizmów po rozwiązania wykorzystujące biometrię. Nawet bez działania w chmurze Arduino Cloud IoT można płytkę Arduino zaprogramować tak, aby współpracowała z wybranym asystentem głosowym.

Arduino Cloud IoT może pomóc w zarządzaniu rozwiązaniami, z których na co dzień korzystamy. Nawet jeśli zabawa z Arduino nie jest w naszym guście, to warto śledzić projekty prezentowane przez społeczność. Część z nich można przenieść do bardziej zautomatyzowanych rozwiązań i wykorzystać jako inspiracje.

Źródło: Arduino