ASUS ma problemy z procesorami Ryzen 7 9800X3D? Producent wydał zalecenia

Po fali awarii procesorów Ryzen 7 9800X3D na płytach ASRock temat wraca w kontekście ASUS-a. W sieci pojawiło się pięć udokumentowanych przypadków, a producent uruchomił dochodzenie i zaleca aktualizację BIOS-u. Czy jest się czego obawiać?

Temat problemów z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D odbił się szerokim echem w branżowych mediach. Do tej pory dotyczył on jednak głównie konfiguracji z płytami głównymi firmy ASRock – statystyki jasno wskazywały, że przeważająca większość przypadków dotyczy takich zestawów.

Ostatnio temat odżył za sprawą kolejnych przypadków uszkodzonych procesorów. Tym razem jednak na płytach głównych ASUS. W sieci opisano łącznie pięć przypadków, w których komputer z procesorem Ryzen 9800X3D po kilku miesiącach użytkowania nagle nie chciał się uruchomić i pokazywał kod POST 00 – diagnoza wskazywała właśnie na uszkodzenie procesora.

ASUS rozpoczął dochodzenie

Firma ASUS przesłała nam oświadczenie, w którym potwierdza awarie procesorów Ryzen 7 9800X3D na płytach głównych z serii AMD 800. Producent rozpoczął weryfikację i prewencyjne kontrole. Jednocześnie zaleca użytkownikom aktualizację BIOS-u do najnowszej wersji.

Jesteśmy świadomi ostatnich raportów dotyczących procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D oraz płyt głównych ASUS z serii AMD 800 i natychmiast rozpoczęliśmy wewnętrzną weryfikację. Nasze zespoły przeprowadzają prewencyjne kontrole kompatybilności i wydajności produktów, ściśle współpracując z AMD w celu potwierdzenia zgłaszanych przypadków oraz zapewnienia ciągłej stabilności i jakości. Dążymy do jak najszybszego wdrożenia rozwiązań, aby nasze produkty i usługi spełniały oczekiwane standardy.

Użytkownicy są również proszeni o zaktualizowanie płyty głównej ASUS z serii AMD 800 do najnowszej wersji BIOS za pomocą ASUS EZ Flash lub BIOS Flashback, aby zapewnić stabilność systemu; udostępniamy oficjalne FAQ wsparcia technicznego z szczegółowymi instrukcjami. Klienci, którzy są dotknięci problemem lub mają wątpliwości, są zachęcani do kontaktu z działem obsługi klienta ASUS w celu uzyskania bezpośredniej pomocy. Traktujemy tę sprawę poważnie, cenimy zaufanie naszych klientów i pozostajemy zobowiązani do przejrzystości oraz zapewnienia, że nasze produkty można używać z pełnym zaufaniem.



W sieci pojawiło się kilka wpisów, w których użytkownicy informowali o nagłych awariach komputerów z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D (foto: Reddit rahfikiruckus)

Czy jest się czego obawiać?

Oświadczenie producenta można traktować jako zapobiegawczą informację, mającą uspokoić atmosferę, która wybuchła w branżowych mediach.

Wiele wskazuje na to, że przypadków awarii jest znacznie mniej niż w przypadku płyt głównych ASRock – łącznie opisano jednak tylko pięć przypadków (czyli dużo mniej niż w przypadku ASRocka, gdzie na samej platformie Reddit potwierdzono ponad 150 takich zdarzeń). Biorąc pod uwagę popularność procesora Ryzen 7 9800X3D (to obecnie najpopularniejszy procesor na rynku), awaryjność może nie być tak duża, jak sugerują to głośne nagłówki artykułów.

Czekamy jednak na kolejne informacje od firmy ASUS, które mogłyby dostarczyć nowych szczegółów o awariach.