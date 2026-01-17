Nie daj się nabrać – procesory Intel Core 300 to nie to samo co Core Ultra 300

Intel przy okazji premiery rewolucyjnych procesorów Core Ultra 300 wspomniał również o modelach Core 300. Nie poświęcono im jednak zbyt wiele uwagi, a warto pamiętać, że obie serie - choć z nazwy podobne - są w rzeczywistości zupełnie czymś innym.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 300 wzbudziła sporo entuzjazmu. Nowe jednostki bazują na całkowicie nowej architekturze i korzystają z nowszego, bardziej zaawansowanego procesu litograficznego. Dzięki temu nadchodzące laptopy mają oferować wyższą wydajność oraz dłuższy czas pracy na baterii. Pierwsze testy urządzeń wyposażonych w te układy wyglądają bardzo obiecująco.

Nie każdy jednak zdaje sobie z tego sprawę, że Intel zaprezentował dwie różne serie procesorów: Core Ultra 300 oraz Core 300 (bez dopisku “Ultra”). Choć ich nazwy są podobne, w praktyce różnice między nimi są bardzo istotne. Czym więc się one różnią?

Procesory Intel Core Ultra 300 (Panther Lake)

Modele Core Ultra 300 to wydajniejsze procesory, które trafią do bardziej zaawansowanych laptopów. W gotowych urządzeniach będą one dostępne jako Core Ultra X9/9, Core Ultra X7/7 oraz Core Ultra 5.

Układy oferują maksymalnie 16 rdzeni - w ich skład wchodzi: do 4 wydajnych rdzeni Cougar Cove, 8 energooszczędnych rdzeni Darkmont oraz 4 niskonapięciowe, energooszczędne rdzenie LP Darkmont. Dodatkowo procesory te otrzymają zintegrowany układ graficzny z maksymalnie 4 lub 12 jednostkami Xe3, co ma przełożyć się na zauważalnie lepszą wydajność graficzną.

Możemy też liczyć na obsługę PCI-Express 5.0. Do tego Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, a nawet Thunderbolt 4.

Procesory Intel Core 300 (Wildcat Lake)

Seria Core 300 (bez dopisku Ultra) obejmuje wyraźnie słabsze jednostki, które pojawią się wyłącznie jako Core 3 300 i będą przeznaczone do tańszych, mniej wydajnych laptopów.

Choć producent zastosował podobną ogólną konstrukcję, specyfikacja jest znacznie skromniejsza. Procesory te oferują maksymalnie 6 rdzeni: 2 rdzenie wydajne Cougar Cove i 4 niskonapięciowe, energooszczędne rdzenie LP Darkmont. Zintegrowana grafika została ograniczona do zaledwie 2 jednostek Xe3, a dodatkowo zrezygnowano z obsługi PCI-Express 5.0. Nadal jednak użytkownicy mogą liczyć na nowoczesne rozwiązania, takie jak Wi-Fi 7 (R2), Bluetooth 6.0 oraz Thunderbolt 4.

Łatwo się pomylić

Obie serie – Core Ultra 300 i Core 300 – mogą wydawać się do siebie bardzo podobne, jednak w rzeczywistości nie są tym samym. Intel jeszcze nie podał dokładnych oznaczeń i specyfikacji słabszych jednostek (najpewniej zostaną one wprowadzone w późniejszym terminie "po cichu").

Różnice w wydajności, liczbie rdzeni i możliwościach technicznych są na tyle duże, że przy zakupie nowego laptopa warto dokładnie sprawdzić specyfikację. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, z jakim procesorem tak naprawdę mamy do czynienia i czy spełni on nasze oczekiwania. Dobrze jednak, że Intel zdecydował się na nową architekturę i litografię. Poprzednie serie: Core 100 i 200 były po prostu odświezonymi modelami Core 14. generacji.