Takiej płyty głównej jeszcze nie było! ASUS zaprezentował model ROG Crosshair VIII Extreme – swoją topową propozycję pod procesory AMD Ryzen 5000, która ma spełnić oczekiwania użytkowników nieuznających kompromisów.

Na rynku nie brakuje dobrych płyt głównych pod procesory AMD. Jeżeli szukacie możliwie wypasionego modelu, warto zwrócić uwagę na najnowszą propozycję zespołu ASUS Republic of Gamers - Crosshair VIII Extreme to jedna z najlepszych konstrukcji dostępnych na rynku (to "czerwona" alternatywa testowanego przez nas ROG Maximus XIII Extreme).

ASUS ROG Crosshair VIII Extreme – topowa płyta główna pod AMD

Model Crosshair VIII Extreme już na pierwszy rzut oka wygląda na sprzęt z górnej półki. Uwagę zwraca efektowna stylistyka - oprócz podświetlania Aura Sync RGB (z możliwością podpięcia dodatkowych urządzeń), producent zastosował też 2-calowy wyświetlacz LiveDash OLED. Warto jednak zauważyć, że płyta zalicza się do nieco większych konstrukcji typu E-ATX.

Model ROG Crosshair VIII Extreme zalicza się do większych konstrukcji typu E-ATX



Na sekcji zasilania zamontowano solidne chłodzenie

Płyta obsługuje procesory AMD Ryzen 2000/3000/4000/5000 pod gniazdo AM4 oraz dwukanałowe zestawy pamięci DDR4 RAM (do 128 GB). Taka platforma daje możliwość budowy wydajnego komputera do gier lub mocnej stacji roboczej dla entuzjastów.

Overclockerów zainteresuje potężna sekcja zasilania w układzie 18+2 fazy po 90 A – taka konfiguracja nie powinna sprawiać problemów nawet przy podkręcaniu topowych procesorów pokroju Ryzen 9 5900X czy Ryzen 9 5950X. Oprócz tego przewidziano punkty pomiarowe napięć oraz przyciski i przełączniki ułatwiające overclocking. Jest moc!



Złącza zasilające zamontowano równolegle do laminatu

Dla kart rozszerzeń udostępniono jedno złącze PCI-Express 4.0 x1 i dwa PCI-Express 4.0 x16 (można w nich połączyć dwie karty graficzne w trybie SLI/CrossFireX). Z kolei dla nośników udostępniono sześć gniazd SATA 6 Gb/s oraz pięć slotów M.2 (z tego dwa na specjalnym adapterze DIMM.2 montowanym przy bankach pamięci RAM).

Ciekawostką są dwa gniazdka do wyprowadzenia portów USB typ C (w tym jedno USB 3.2 Gen2x2 obsługujące standard PD3.0 60 W). Złącza do wyprowadzenia portów USB 3.0 oraz zasilające umieszczono równolegle do laminatu, co ułatwi podłączenie kabelków.



Na tylnym panelu wyprowadzono m.in dwa porty Thunderbolt 4 40 Gb/s, dwie karty sieciowe i dobry układ dźwiękowy Realtek ALC4082 z przetwornikiem DAC

Tylny panel został szczelnie wypełniony złączami – znajdziemy tutaj m.in. osiem portów USB 3.1, dwa porty Thunderbolt 4 40 Gb/s, dwa wejścia DisplayPort i złącza audio 8-kanałowego kodeka Realtek ALC4082 (z przetwornikiem ESS ES9018Q2C DAC). Do tego dwie karty sieciowe – 2.5G LAN i 10G LAN oraz bezprzewodową łączność Wi-Fi 6E. Jest więc wszystko czego powinniśmy oczekiwać od topowej płyty głównej.

Specyfikacja płyty głównej ASUS ROG Crosshair VIII Extreme

format: E-ATX

podstawka: AM4

chipset: AMD X570

banki pamięci: 4x DDR4 DIMM

złącza dla kart rozszerzeń: 2x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1

złącza dla dysków: 6x SATA 6 Gb/s, 3x M.2 PCIe 4.0 x4 (+2x M.2 PCIe 4.0 x4 w DIMM.2)

sieć: 10G LAN Marvell AQtion AQC113CS, 2.5G Ethernet Intel I225-V, Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2

audio: Realtek ALC4082 + ESS ES9018Q2C DAC

złącza na tylnym panelu: przycisk BIOS Flashback przycisk Clear CMOS 8x USB 3.1 10 Gb/s 2x Thunderbolt 4 40 Gb/s 2x wejście DisplayPort 2x RJ45 2x antena Wi-Fi 6E



W zestawie znajdziemy przetwornik ASUS ROG Clavis USB, kontroler do podłączenia dodatkowych wentylatorów/urządzeń z podświetleniem, wspornik dla karty graficznej, a nawet śrubokręt.

Producent jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat dostępności modelu ROG Crosshair VIII Extreme, ale na pewno będzie to jedna z droższych płyt pod procesory AMD. Sprzęt będzie konkurować z takimi perełkami, jak Gigabyte X570 Aorus Xtreme czy MSI MEG X570 Godlike.

Źródło: ASUS