Bezkontuzyjne myszki. Przełomowe projekty w drodze

Naukowcy opracowali innowacyjne projekty myszek komputerowych, które mogą zredukować urazy nadgarstków. Badania wskazują na nowe podejście do ergonomii urządzeń.

Niewiele gadżetów jest tak kultowych jak mysz komputerowa, która jest nieodłącznym elementem komputerów stacjonarnych od momentu ich powstania około 60 lat temu.

Jak podaje Science Alert, konstrukcja urządzenia przeszła przez wiele ewolucji na przestrzeni dekad – od trackballa do lasera, od wersji przewodowej do bezprzewodowej, a także szereg udoskonaleń ergonomicznych mających na celu poprawę komfortu i zmniejszenie ryzyka przeciążenia nadgarstka. Mimo to, podstawowy kształt pozostał w dużej mierze rozpoznawalny – aż do teraz.

Innowacyjne projekty myszek

Pierwszy z nowych projektów to myszka z elastycznym korpusem z siatki, która reaguje na ściskanie. Drugi to myszka w kształcie litery A, która stoi pionowo. Oba rozwiązania mają na celu redukcję ruchów nadgarstka związanych z urazami wynikającymi z powtarzających się ruchów (RSI), których zdaniem naukowców nie udało się rozwiązać za pomocą istniejących rozwiązań ergonomicznych, takich jak pochylone uchwyty czy trackballe umieszczone pod palcami.

„Głównym powodem przenoszenia obciążenia z dłoni trzymającej myszkę na inne części ciała jest konieczność częstego przesuwania (unoszenia) myszy kilkaset razy na godzinę, na przykład w celu dotarcia do rogów ekranu. Jak wie każdy użytkownik myszy, podnoszenie myszy wymaga poruszenia nadgarstkiem, a czasem nawet przedramieniem” – napisali naukowcy w badaniu opublikowanym w czasopiśmie ACM Interactions z września–października 2025 roku.

Nowe materiały i technologie

Naukowcy podkreślają, że większość narzędzi, w tym myszki, jest wykonana z twardych materiałów ze względów ekonomicznych. Jednak dzięki postępom w druku 3D i popularności miękkiej robotyki możliwe jest tworzenie urządzeń bardziej dostosowanych do ludzkiego ciała.

Prototyp Fleximouse, z elastycznym korpusem, pozwala na sterowanie kursorem poprzez zmianę uchwytu, co eliminuje konieczność przesuwania urządzenia po powierzchni. Z kolei projekt w kształcie litery A, opracowany we współpracy z Melbourne School of Design, oferuje bardziej naturalny uchwyt i zmniejsza przeciążenia nadgarstka.

Prototypy zostały przetestowane przez 28 studentów z KTH Royal Institute of Technology, w tym graczy i osoby często korzystające z myszek. Choć opinie były mieszane, oba projekty znacząco zmniejszyły potrzebę przestawiania nadgarstka. Naukowcy planują dalsze prace nad dostosowaniem projektów do różnych rozmiarów dłoni, co może zrewolucjonizować personalizację myszek.