Black Friday bez Black Friday. Anker i soundcore z promocjami

Anker oraz soundcore - marka należąca do Anker Innovations - w tym roku nie czekają z promocjami na Black Friday. Topowe produkty będzie można nabyć w promocyjnych cenach już od 20 listopada do 1 grudnia.

Black Friday? Obecnie znacznie bardziej popularna robi się oferta Black Week. Anker Innovations dołącza do grona marek spełniających oczekiwania klientów i oferuje aż 10-dniową promocję, pozwalającą na wygodny zakup online; bez stresu, pośpiechu i bez tłumów. Przecenione produkty firmy Anker oraz soundcore będzie można nabyć w przecenionych cenach na stronach marek oraz Amazonie.

Co oferuje Anker?

Anker rusza ze zniżkami aż o 39%. W promocji kupić będzie można powerbanki i ładowarki.

Powerbank Anker Laptop to przenośne źródło energii z pojemnością 25 000 mAh i mocą ładowania do 165 W bez trudu zasili laptopa, tablet i smartfon jednocześnie. Trzy porty USB-C do 100 W pozwalają na ładowanie trzech urządzeń na raz, a dwa wbudowane, wysuwane kable sprawiają, że nie trzeba nosić kolejnych przewodów. W promocji powerbank kosztuje 249 zł zamiast 359 zł.

Anker Nano Power Bank o pojemności 5000 mAh to z kolei cienki powerbank stworzony z myślą o użytkownikach iPhone'a. Dzięki kompatybilności z nowym standardem Qi2 MagSafe, powerbank ten oferuje szybkie i bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W. W promocji powerbank kosztuje 159 zł zamiast 229 zł.

Powerbank Anker Nano z pojemnością 10000 mAH i mocą 45 W z technologią Samsung Fast Charging 2.0 zapewnia szybkie ładowanie w każdej sytuacji. Powerbank ma wbudowany kabel zwijany USB-C z inteligentnym wyświetlaczem pokazującym stan baterii.

Ładowarka Anker Nano z trzema portami USB-C oferuje moc do 70 W. Ładowarka jest o 41% mniejsza od standardowych modeli 70 W, a stylowa ramka nadaje jej elegancki wygląd. W promocji nabyć można ładowarkę za 169 zł, po przecenie z 219 zł.

Ładowarka Anker Laptop z kolei ma cztery porty umożliwiające jednoczesne zasilanie laptopa, tabletu, smartfona i słuchawek. Dwa porty USB-C oferują błyskawiczne ładowanie z mocą do 140 W. Składana wtyczka i antypoślizgowa konstrukcja sprawiają, że ładowarka sprawdza się w każdych warunkach. W promocji do kupienia będzie za 249 zł, zamiast za 359 zł.

Co oferuje soundcore?

W ofercie soundcore są słuchawki douszne i wokółuszne, głośnik Bluetooth oraz projektor laserowy 4K. Producent podkreśla aktywną redukcję hałasu, długi czas pracy i wsparcie dla Hi-Res Audio.

Słuchawki bezprzewodowe Liberty 4 NC kosztują teraz 199 zł zamiast 399 zł. Mają ANC 2.0 z detekcją otoczenia, Bluetooth 5.3 oraz do 50 godzin pracy z etui. Obsługują multipoint i profil HearID dopasowujący brzmienie do słuchu użytkownika.

Słuchawki Sleep A30 zaprojektowano do nocnego użytku. Adaptive ANC analizuje dźwięki i dopasowuje tłumienie w czasie rzeczywistym. Producent wskazuje też tryb AI Brainwave Sound z falami binauralnymi, który ma wspierać szybsze zasypianie. Cena promocyjna wynosi 799 zł; regularna zaś 999 zł.

Słuchawki Space One Pro to model wokółuszny z 4-stopniowym systemem redukcji hałasu i adaptacyjnym ANC. 40‑mm przetworniki z potrójną membraną mają dostarczać dźwięk Hi-Res z LDAC. Deklarowane niskie zniekształcenia mają zapewnić naturalne brzmienie. W promocji kosztować będą 499 zł - bez niej z kolei 699 zł.

Przenośny głośnik Bluetooth Boom 2 Plus celuje w mocny dźwięk na zewnątrz i w domu. Oferuje 140 W mocy i technologię BassUp 2.0. Układ 2+2 stereo łączy podwójne woofery 50 W i tweetery 20 W, a inteligentna zwrotnica dba o balans pasma. Cena promocyjna: 599 zł zamiast 799 zł.

Nebula X1 od soundcore to projektor laserowy 4K UHD o jasności 3500 lumenów ANSI i pokryciu 110 proc. Rec. 2020. Funkcja AI Space Adaptation automatycznie kalibruje obraz, a Memory Recall zapisuje ustawienia dla różnych pomieszczeń. W promocji kosztuje 7 999 zł (wcześniej 10 499 zł).