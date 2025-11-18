Xiaomi rusza z promocjami na Black Week. Ceny niższe o kilkaset złotych

Xiaomi rusza z promocjami na Black Weeks. Producent przygotował atrakcyjne promocje, dzięki którym można zaoszczędzić kilkaset złotych.

Black Week to dobra okazja, by kupić elektronikę w niższych cenach. Na mi.com ruszyła czasowa obniżka cen produktów Xiaomi – wybrane smartfony, urządzenia AIoT i sprzęt RTV potaniały nawet o kilkaset złotych. Promocja potrwa do 1 grudnia.

Smartfony Redmi Note 14

Najważniejszą część promocji stanowią modele z serii Redmi Note 14. Urządzenia tej linii wyposażone są m.in. w ekrany AMOLED, zestawy aparatów o wysokiej rozdzielczości oraz baterie obsługujące szybkie ładowanie.

Redmi Note 14 4G (6+128 GB) kosztuje obecnie 699 zł (wcześniej 999 zł).

Redmi Note 14 Pro (8+256 GB) oferowany jest za 899 zł (wcześniej 1499 zł).

Smartfony Xiaomi 15T i 15T Pro

W promocji znalazł się także model Xiaomi 15T, a wraz z nim wersja Pro. Smartfony korzystają z procesora MediaTek Dimensity 8400 Ultra oraz zestawu aparatów współtworzonego z firmą Leica. Obsługują również szybkie ładowanie 67 W.

Xiaomi 15T (12+512 GB) dostępny jest za 2499 zł (wcześniej 2999 zł).

Xiaomi 15T Pro (12+512 GB) kosztuje 3299 zł (wcześniej 3699 zł).

Xiaomi Air Fryer 5.5l

Frytkownica beztłuszczowa o pojemności 5,5 litra oferuje m.in. regulację temperatury i integrację z aplikacją mobilną.

Obecna cena: 319 zł (wcześniej 379 zł). Od 24 listopada cena czasowo spadnie do 299 zł.

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Robot sprzątający X20+ łączy funkcje odkurzania i mopowania. Urządzenie korzysta z nawigacji laserowej LDS i oferuje automatyczne opróżnianie w stacji bazowej.

Obecna cena: 1299 zł (wcześniej 1999 zł).

Telewizory Xiaomi TV Max 85 2025 i 100"

Model TV Max 85 2025 wyposażony jest w 85-calowy ekran 4K z obsługą HDR i wysokim odświeżaniem. W promocji dostępny jest również wariant 100-calowy.

TV Max 85 2025: 3999 zł (wcześniej 5999 zł).

TV Max 100 2025: 6999 zł (wcześniej 8999 zł).

Słuchawki Redmi Buds 6 Pro

W czasie Black Week potaniał także model Redmi Buds 6 Pro wyposażony w aktywną redukcję szumów i tryby pracy dostosowane do rozmów telefonicznych.

Obecna cena: 239 zł (wcześniej 339 zł). Dostępne kolory: Space Black, White, Purple.