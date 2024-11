Zakończyła się ceremonia rozdania nagród Golden Joystick Awards 2024. Poznaliśmy tym samym zwycięzców w blisko 20 różnych kategoriach. Czy wśród gamingowych laureatów są niespodzianki? Przekonajmy się sami.

Nieuchronnie zbliża się koniec roku 2024. Nadszedł więc czas podsumowań i rozdania nagród. Stałym punktem programu w growym kalendarzu jest impreza Golden Joystick Awards – właśnie poznaliśmy zwycięzców tegorocznej ceremonii.

Golden Joystick Awards 2024: Ultimate Game of the Year

Główna nagroda trafia do chińskiego studia Game Science za grę Black Myth: Wukong. Ta gra praktycznie od pierwszych dni była wskazywana jako potencjalny kandydat do tytułu najlepszej gry roku 2024. Produkcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony branży. Spójrzmy tylko na liczby: Black Myth Wukong sprzedało się w nakładzie 18 mln egzemplarzy w ciągu pierwszych dwóch tygodni na rynku.

Black Myth: Wukong konkurował z takimi tytułami jak Animal Well, Astro Bot, Balatro, Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Metaphor: ReFantazio, Satisfactory, Silent Hill 2, Tekken 8.

Golden Joystick Awards 2024: pozostałe kategorie

Najlepszy projekt audio – Astro Bot

Najlepsza ścieżka dźwiękowa – Final Fantasy 7: Rebirth

Najlepsza fabuła – Final Fantasy 7: Rebirth

Najlepsza gra multiplayer – Helldivers 2

Najlepszy projekt wizualny – Black Myth: Wukong

Najlepsza gra niezależna – Balatro

Najlepsza gra niezależna opublikowana samodzielnie – Another Crab's Treasure

Studio roku – Team Asobi (twórcy Astro Bot)

Najlepsza rola w grze – Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)

Najlepsza rola drugoplanowa – Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

Najbardziej przełomowa gra zdaniem krytyków – Balatro

Wyróżnienie “wciąż grane” (PC i konsole) – Minecraft

Wyróżnienie “wciąż grane” (mobilnie) – Honkai: Star Rai

Gra roku na PC – Satisfactory

Konsolowa gra roku – Helldivers 2

Najbardziej oczekiwana gra – GTA 6

Nagroda “wybór krytyków” – Helldivers 2

Najlepsze rozszerzenie gry – Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Najlepszy sprzęt do grania – Steam Deck OLED

Najlepsza gra we wczesnym dostępie – Lethal Company

Najlepsza gra w kategorii “wybór streamerów” – Chained Together

Najlepsza adaptacja gry – Fallout

Najlepszy trailer gry – Helldivers 2

