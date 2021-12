Czy Polsce grozi blackout? Teoretycznie nie - przynajmniej według dotychczasowych zapewnień RCB. Niepokój budzi jednak informacja opublikowana przez Polskie Sieci Energetyczne i poradnik RCB: jak przygotować się na blackout?

Blackout w Polsce jest całkiem możliwym scenariuszem?

W najprostszym tłumaczeniu: blackout definiujemy jako rozległą awarię sieci energetycznej, w efekcie której prąd nie może być dystrybuowany na szeroką skalę (w tym przypadku na obszarze Polski).

Brzmi trochę jak motyw przewodni książek, po których ukończeniu zwykle mamy myśli w rodzaju “ach, jak dobrze, że nam to nie grozi” i ostatecznie doceniamy fakt, że prąd mamy na wyciągnięcie ręki?

Okazuje się, że drastyczne podwyżki za prąd to nie najgrsze, co może nas czekać. Scenariusz z blackoutem w roli głównej nie jest wyłącznie wymysłem pisarzy - a rzeczywistością, która grozi mieszkańcom Polski. Choć zdaniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) taka sytuacja nie ma prawa się wydarzyć, to Polskie Sieci Energetyczne (PSE) informują, że nie jest tak “kolorowo”:

Niedobór bilansowy dotyczy braku możliwości dotrzymania minimalnego poziomu rezerw mocy. Skala niedoboru rezerw mocy jest istotna i przekracza w niektórych godzinach 1000 MW. Ryzyko dalszego pogorszenia się bilansu (...) jest również istotne.

RCB zapewnia, że Polsce nie grozi blackout, ale przygotowało poradnik: jak przygotować się na brak prądu?

Choć według RCB nie powinniśmy obawiać się długotrwałej awarii sieci energetycznej, to na wszelki wypadek - i ich zdaniem wyłącznie w wymiarze edukacyjnym - opublikowało krótki poradnik: co zrobić w sytuacji blackoutu?

W co powinniśmy się wyposażyć?

latarkę lub świece;

apteczkę;

powerbank;

zapasy jedzenia, którego przechowywanie i przygotowanie nie wymaga prądu.

Warto mieć ze sobą również przedmioty, takie jak:

fizyczne mapy okolicy;

gotówka;

zapałki lub zapalniczki;

podróżne zestawy do podgrzewania (gazowe);

komplet podstawowych narzędzi (śrubokręty etc.);

słodycze (najlepiej czekolada).

Co sądzicie o możliwości wystąpienia blackout w Polsce? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

PS: Zainteresowanym, jak może wyglądać cały świat ogarnięty blackoutem polecam książkę M. Elsberga Blackout, która w świetny sposób opisuje odcięcie ludzi od energii.

Źródło: twitter.com @RCB_PL @k_berenda