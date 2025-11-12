Przenośna dyskoteka. Blaupunkt PB6LED świeci rytmem

Niektórzy słuchają muzyki, inni ją przeżywają. Głośnik Blaupunkt Party Box PB6LED będzie dobrym wyborem dla tych, dla których muzyka to coś więcej niż tylko proste dźwięki i sekwencje.

Blaupunkt Party Box PB6LED to głośnik, który łączy w sobie technologię, design i emocje, kreując spójny i harmonijny rytm. Może być jednocześnie dobrym towarzyszem spotkań, tłem do przeżywania wspomnień, sprzętem do rozkręcenia imprezy, ale i źródłem światła.

Chodź, pomaluj mój świat

By przed nami stanęła tęcza malowana... głośnikiem Blaupunkt. Tak można sparafrazować słowa znanej piosenki, ponieważ dwa boczne panele LED i frontowe oświetlenie Disco LED mają za zadanie stworzyć spektakl barw poruszający się w rytm muzyki. W efekcie powstaje unikatowa choreografia światła, która zadowolić może tych, którzy lubią czuć muzykę całym sobą.

Światło generowane przez głośnik tworzy również klimatyczny nastrój, kreując atmosferę pozytywnej energii. Niezależnie od tego, czy ktoś potrzebuje głośnika, żeby rozkręcić imprezę, czy też aby umilić sobie słuchanie muzyki leżąc w wannie w piątkowy wieczór – Blaupunkt zadba o dobry klimat.

Jakość dźwięku z głośnika

Pewien rodzimy zespół zaśpiewałby, że jakość dźwięku nie zmienia się, to nie jej świat. A dlaczego? O czyste brzmienie dbają tu 6,5-calowy przetwornik średnio-niskotonowy i 1,5-calowy głośnik wysokotonowy, napędzane wzmacniaczem o mocy 40 W RMS. Elementy te sprawiają, że dźwięk brzmi jak na najlepszej sali koncertowej, pozwalając użytkownikom pełniej odbierać muzykę.

Audiofile nie będą zawiedzeni również jakością basu, który jest miękki, wyraźny i nasycony. Wokale z kolei są czyste i naturalne. Dodatkowo, regulacja tonów pozwala dopasować brzmienie do nastroju.

Wygląd jak z okładki

Minimalistyczny design należy również do zalet głośnika. Kompaktowe wymiary (285 x 320 x 285 mm), waga 6,5 kg, subtelne linie i stonowane wykończenie sprawiają, że fani dobrego wzornictwa będą nim zachwyceni. Sam głośnik Blaupunkt również będzie dobrze prezentował się zarówno na pikniku, tarasie, czy też na plaży.

Wygodna rączka pozwala zabrać go ze sobą wszędzie. A co z żywotnością baterii? Wbudowany akumulator 4500 mAh sprawia, że muzyka może grać nawet do 11 godzin.

Witamy w XXI wieku

PB6LED to urządzenie, które rozumie współczesnego użytkownika. Bluetooth umożliwia bezproblemowe połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami. Funkcja TWS (True Wireless Stereo) z kolei pozwala połączyć dwa głośniki w duet. W efekcie każda impreza może brzmieć dwa razy lepiej.

Tradycjonaliści z kolei nie będą zawiedzeni, ponieważ dostępne są klasyczne opcje: USB, microSD, radio FM z pamięcią 40 stacji oraz wejście AUX-IN dla urządzeń bez Bluetooth. Można zatem słuchać tego, czego dusza zapragnie. Jeśli masz telefon, pendrive’a czy kartę pamięci – możesz już szykować playlistę do włączenia.

Śpiewać każdy może

PB6LED wyróżnia się funkcją karaoke – posiada dołączony bezprzewodowy mikrofon i dwa dodatkowe wejścia jack 6,3 mm dla kolejnych mikrofonów.

Dzięki stabilnej transmisji i wyraźnemu dźwiękowi system karaoke będzie dobrym rozwiązaniem nie tylko dla domowych wokalistów, ale też dla tych, którzy chcą pochwalić się swoim śpiewem podczas zajęć fitness, warsztatów tanecznych czy spotkań w plenerze.

Jak bułka z masłem

Z obsługą głośnika poradzi sobie każdy. Jest ona bardzo intuicyjna. Na czytelnym wyświetlaczu LED widać poziom głośności, źródło dźwięku i tryb pracy. Dodatkowo pilot zdalnego sterowania pozwala sterować głośnikiem z oddali.

Czy jednak na pewno można zabrać głośnik ze sobą wszędzie? Blaupunkt gwarantuje, że tak. PB6LED wyposażony jest w specjalny silikonowy panel odporny na kurz i wilgoć, dzięki czemu ma on poradzić sobie nawet w najbardziej wymagających warunkach. A ty możesz cieszyć się ulubioną muzyką bez względu na to, gdzie jesteś.

Niezależnie od tego, jacy wykonawcy królują na twoich playlistach – Blaupunkt PB6LED sprawi, że polubisz ich jeszcze bardziej. To głośnik, który łączy w sobie jakość dźwięku, elegancki design, nowoczesną technologię i przede wszystkim emocje. Twoja mała scena stoi przed tobą otworem, a twoja muzyka będzie świecić pełnią blasku.

