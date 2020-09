Program, bez którego wielu grafików i animatorów nie wyobraża sobie dnia, doczekał się nowej wersji. Sprawdź, czym Blender 2.90 różni się od poprzednika i pobierz, jeśli masz ochotę.

Blender to potężne, a całkowicie bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki statycznej oraz animacji 2D i 3D. Program to darmowa alternatywa dla 3DS MAX, która po ostatniej aktualizacji stała się jeszcze przyjemniejsza w obsłudze i oferuje jeszcze większe możliwości. Oto Blender 2.90.

Pobierz najnowszą wersję programu Blender (download) do modelowania 3D i renderingu:

Blender 2.90 – szybszy, wygodniejszy, bardziej funkcjonalny

Blender 2.90 jest olbrzymią aktualizacją, którą docenią ci, którzy grafiką i animacją zajmują się hobbystycznie, jak i ci, dla których jest to pracą. Jedną z najważniejszych nowości jest integracja open-source’owego Embree firmy Intel, dzięki któremu znacząco zwiększy się wydajność ray-tracingu. Autorzy rozszerzyli też listę układów obsługujących Nvidia OptiX o karty graficzne inne niż te spod znaku GeForce RTX.

Co poza tym? W wersji 2.90 wreszcie poprawnie działa filtr tkaninowy, pędzel „posh brush” daje zdecydowanie lepsze efekty, a automasking został gruntownie przeprojektowany. Podobnie zresztą jak rozmycie ruchu w EEVEE. Pozytywnie zmiany nie ominęły też cieniowania ani odszumiania, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Nishita – oparta na fizyce tekstura symulująca kolory nieba.

Jest też wreszcie interaktywne menu wyszukiwania oraz obsługa metody przeciągnij-i-upuścić przy zmianie kolejności modyfikatorów. Chcesz się dowiedzieć więcej i zobaczyć te zmiany na własne oczy? Pobierz więc program, korzystając z linku powyżej albo przynajmniej obejrzyj podsumowanie wideo, które umieściliśmy poniżej:

Najważniejsze zmiany wprowadzone w poprzednich wersjach:

odszumianie z wykorzystaniem sztucznej inteligencja

Mantaflow – ulepszona fizyka ubrań, ognia i dymu

możliwość eksportowania pixarowskich plików USD

nowe ustawienia kursora dynamicznego

udoskonalone maskowanie

obsługa renderowania z akceleracją sprzętową ray-tracingu

odszumiwanie przez Intel Open Image Denoise

nowa przeglądarka plików

nowy, bardziej przejrzysty interfejs użytkownika

dostosowująca się do projektu przestrzeń robocza

nowy silnik renderujący Eevee

przeprojektowany Grase Pencil do dwuwymiarowych animacji

Co to jest Blender?

Blender to dostępny zupełnie za darmo (także do zastosowań profesjonalnych), ale bardzo rozbudowany program do modelowania 3D i renderingu. Jest rozwiązaniem uniwersalnym, które sprawdza się zarówno przy grafice statycznej, jak i animacji – znajduje wiele praktycznych zastosowań, dzięki licznym narzędziom i funkcjom. Nieduże wymagania sprzętowe to kolejny atut tej aplikacji, a na liście znajduje się też intuicyjna obsługa.

Poniższa kolekcja filmów pozwala poznać najważniejsze funkcje i nauczyć się podstaw obsługi Blendera:

Źródło: Blender

