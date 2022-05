BLIK to bardzo popularna forma szybkich i bez kosztowych płatności stosowana w Polskich bankach, jednak jak każda usługa finansowa ma chwile swojej słabości. Taka właśnie wystąpiła w czwartkowe południe

AKTUALIZACJA 13:05: Problem wydaje się być już usunięty. Warto pamiętać na przyszłość, żeby nie reagować nerwowo, gdy płatność nie działa, a najpierw sprawdzić co może być jej przyczyną

Jest czwartek 12 maj 2022, godzina 13:00. Jeśli próbowaliście w ostatnich kilkudziesięciu minutach dokonać płatności poprzez BLIK i nie była ona możliwa, to dotknął was problem BLIK, który ma zasięg ogólnopolski. Nie narzekajcie na wasz bank, bo prawdopodobnie to nie on jest przyczyną, a sama usługa BLIK.

Kłopoty z płatnością mogą objawiać się w różny sposób:

nie można wygenerować kodu BLIK

terminal nie reaguje na zbliżeniową płatność BLIK

płatność teoretycznie zrealizowana dociera do odbiorcy z nawet kilkudziesięciominutowym opóźnieniem



Liczba zgłoszeń problemów z bankami pokazuje jak ważną rolę w systemie płatności odgrywa u nas BLIK

Zgłoszenia w związku z BLIKiem zaczęły trafiać na serwis downdetector.pl już przed godziną 12:00. Jak się przekonacie, to bankom przede wszystkim się obrywa. Jedyne co nam pozostaje to cierpliwość, choć w przypadku zamówień, które chcemy mieć szybko zrealizowane, a to wiąże się z szybka płatnością, cierpliwość na niewiele się zda. Pozostaje zapłacić w inny sposób, taki jak szybkie przelewy, zakładając, że płatność dotrze szybko do odbiorcy. Zwykle tak jest.

Źródło: inf. własna