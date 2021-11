ING Bank Śląski poinformował dziś o wprowadzeniu funkcji płatności zbliżeniowych BLIK. To kolejny bank, zaraz po Millenium, Alior i PKO BP, który wdraża tę funkcjonalność.

ING i zbliżeniowy BLIK - jeszcze wygodniejsze płatności

Płatności smartfonem są już codziennością i nikogo nie dziwi przykładanie telefonu do terminala płatniczego w sklepie. Trudno się temu dziwić - to wyjątkowo wygodna opcja, która nie wymaga dodatkowej weryfikacji PIN-em, czy też wprowadzania fizycznej karty do czytnika.

Mimo tego, że jeszcze niedawno informowaliśmy o możliwości kradzieży pieniędzy poprzez zbliżeniowe płatności Apple Pay - musimy być świadomi, że ta technologia raczej zostanie z nami na dłużej.

Wprowadzenie zbliżeniowego BLIK deklarują już kolejne banki. Wkrótce dostęp do tej usługi powinni otrzymać klienci Santander oraz mBank.

Właśnie ze względu na rozwój zbliżeniowych płatności ING jako kolejny bank w Polsce zdecydował się wdrożyć technologię zbliżeniowego BLIK. Do tej pory opcja ta funkcjonowała w Millenium, Alior i PKO BP.

Jak płacić zbliżeniowym BLIK w ING?

Przede wszystkim - opcja jest dostępna dla klientów ING posiadających smartfon z Androidem (z funkcją NFC). Usługę można uruchomić za pośrednictwem aplikacji mobilnej w zakładce “Karty i płatności telefonem”.

Zbliżeniowy BLIK nie wymaga podawania kodu. Wystarczy odblokować smartfon i przyłożyć go terminala w celu zapłaty za zakupy.

To właściwie wszystko. Po aktywacji zbliżeniowego BLIK po zrobieniu zakupów wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do terminala płatniczego. Nie ma potrzeby podawania kodu, a usługa funkcjonuje bez aktywnego połączenia z internetem.

Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie korzystać z płatności zbliżeniowym BLIK. A może już korzystaliście w innych bankach? Napiszcie, jak sprawdza się ta technologia.

Źródło: ING