On musi naprawdę wierzyć w kryptowaluty. Eric Adams, który wkrótce obejmie stanowisko burmistrza Nowego Jorku, chce otrzymywać wynagrodzenie w bitcoinach.

Wypłata w bitcoinach – tego chce nowy burmistrz Nowego Jorku

Kryptowaluty mają równie wielu przeciwników, co zwolenników. Eric Adams zdecydowanie zalicza się do tych drugich. Chce, by Nowy Jork za czasów jego urzędowania stał się kryptowalutowym centrum, a do tego zamierza odbierać swoje wynagrodzenie w bitcoinach.

Na razie Adams, który we wtorek wygrał wybory z Curtisem Sliwą (zdobywając 66,5% głosów) mówi tylko o trzech pierwszych wypłatach, ale niewykluczone, że zdecyduje się na podobną formę także przy okazji kolejnych pensji. Nie ujawnia też póki co, w jaki sposób zostanie to zrealizowane pod względem prawnym. Tak czy owak…

Otwarci na kryptowaluty

Z jednej strony to dość odważna decyzja, biorąc pod uwagę szalenie niestabilny kurs bitcoina. Z drugiej jednak – nie jest tajemnicą, że polityk tego kalibru nie jest osobą żyjącą od wypłaty do wypłaty, więc może podjąć ryzyko i pozwolić sobie na takie rozwiązanie.

Eric Adams jest demokratą, ale w kryptowaluty wierzą też republikanie. Wywodzący się z tego obozu burmistrz Miami – Francis Suarez – również zapowiedział, że najbliższą wypłatę chce otrzymać w bitocinach. Na dobrą sprawę, to właśnie Suarez był pierwszy, a Adams postanowił do niego dołączyć, przy okazji podbijając stawkę.

Źródło: Gizmodo