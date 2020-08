Seria Call of Duty zalicza się do jednej z najbardziej punktualnych. Sądziliście, że w tym roku o niej nie usłyszymy? Nic bardziej mylnego.

Call of Duty: Black Ops Cold War to tytuł najnowszej części serii

Pojawiały się coraz liczniejsze plotki, ale Activision dość długo milczało. Aż do teraz, kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy materiał wideo promujący najnowszą cześć serii. Niestety, nie zdradza on wiele. Poza pełnym tytułem - Call of Duty: Black Ops Cold War - ujawniono również, że nad grą pracują studia Treyarch oraz Raven Software.

Większą prezentację zaplanowano na 26 sierpnia. Zapewne właśnie wtedy pojawią się pierwsze materiały z rozgrywki lub przynajmniej zwiastun na silniku gry.

Zimna wojna w tle nowego Call of Duty

Oczywiście dobór scen na powyższym materiale wideo nie jest przypadkowy. To sugestia mająca wprowadzać w klimat gry, której akcja zostanie osadzona najpewniej w czasach zimnej wojny (to samo podpowiada zresztą tytuł). Niewykluczone, że pojawi się nawiązanie do autentycznych wydarzeń. Jeśli tak to wypadałoby oczekiwać wątku szpiega posługującego się pseudonimem Perseusz.

W tym momencie spekulacje tracą większy sens, ponieważ lada moment będziemy mieli oficjalne informacje. Premiera Call of Duty: Black Ops Cold War odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, a gra trafi i na obecną i na nową generacje konsol oraz PC.

Źródło: Call of Duty

