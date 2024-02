Wkrótce powinna odbyć się globalna premiera Xiaomi Smart Band 8 Pro. Nieoficjalne informacje związane z jej ceną w Europie nie spodobają się osobom, u których pojawił się pomysł zakupu.

Chociaż niektórzy pozostają wierni bardziej klasycznym zegarkom sportowym, wiele osób przekonało się już do smartwatchy oraz opasek fitness. Te ostatnie często wypadają najkorzystniej pod kątem ceny. Do tej pory niewiele kosztowały na naszym rynku np. modele od Xiaomi, ale najwyraźniej teraz się to zmieni.

Cena Xiaomi Smart Band 8 Pro

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Xiaomi Smart Band 8 Pro zostanie wyceniona w Europie na 89 euro. Można założyć, że dla nas przełoży się to na ok. 400 zł. Dla porównania w momencie premiery nad Wisłą opaska Xiaomi Smart Band 8 kosztowała 199 zł.

W Chinach premiera Xiaomi Smart Band 8 Pro odbyła się już w zeszłym roku, w związku z czym specyfikacja tego gadżetu nie stanowi zagadki. Pozwala to na wyrobienie sobie pierwszej opinii związanej z tym, czy warto będzie zapłacić dwa razy więcej za nowszą propozycję.

Co oferuje Xiaomi Smart Band 8 Pro?

Xiaomi Smart Band 8 Pro to większy model Xiaomi Smart Band 8. Producent zastosował tutaj ekran AMOLED o przekątnej 1,76 cala (zamiast 1,62 cala) oraz rozdzielczości 336 x 480 pikseli (co przekłada się na 336 ppi) i jasności do 600 nitów. Większy (pojemniejszy) jest również akumulator - 297 mAh, co zdaniem producenta zapewnia żywotność sięgającą 14 dni (chociaż w trybie AOD to już maksymalnie 6 dni). Xiaomi Smart Band 8 Pro zapewnia też moduł GPS i nowszy Bluetooth (w wersji 5.3) oraz lepszej jakości materiały.

Kompatybilność Xiaomi Smart Band 8 Pro obejmuje smartfony z systemami Android 6.0+ lub iOS 12.0+. Opaska ma wbudowane ponad 150 trybów sportowych i kilka czujników charakterystycznych dla tego typu sprzętu, w tym czujnik tętna, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop oraz miernik poziomu stresu.

Źródło: zdjęcie otwarcia: twitter, @the_miraq