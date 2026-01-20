Ceny laptopów rosną? Sprawdź, czy chodzi o 16 GB czy 32 GB

Kryzys na rynku pamięci RAM pogłębia się, ale laptopy w Polsce aż tak nie drożeją – ceny wciąż zbliżone do tych z końca 2025 r. Czy to efekt zapasów producentów, czy jeszcze coś innego? Sprawdzamy, dlaczego konfiguracje z 32 GB kosztują już o wiele więcej.

Kryzys na rynku pamięci RAM wydaje się w ostatnich miesiącach coraz poważniejszy. Ceny modułów pamięci w wielu przypadkach wzrosły kilkukrotnie, a perspektywy na najbliższy czas nadal są niepewne. Największym problemem dla konsumentów jest to, że podwyżki dotykają nie tylko komputerów stacjonarnych, ale też laptopów – a przecież to właśnie one mają być „hitem” nadchodzącego roku. Czy jednak rynek laptopów również musi szykować się na gwałtowny wzrost cen?

W tej sprawie ważny głos zabrał serwis Tom’s Guide, który przeprowadził wywiad z Nish Neelalojananem, starszym dyrektorem ds. zarządzania produktami w Intelu. To osoba odpowiedzialna za strategię i zarządzanie produktami Intela w segmencie laptopów, a więc ktoś, kto ma bezpośredni wgląd w to, jak wygląda łańcuch dostaw i jak producenci planują swoje przyszłe wydania.

Producenci zabezpieczyli się przed podwyżkami pamięci

Neelalojanan wskazuje, że głównym powodem, dla którego ceny laptopów powinny pozostawać względnie stabilne, jest zapas pamięci, jaki producenci zbudowali w ciągu ostatnich miesięcy. Według niego, większość partnerów Intela – czyli producentów OEM – ma dziś zapasy pamięci na poziomie 9–12 miesięcy. To oznacza, że na rynku laptopów mamy jeszcze “bufor czasowy”, który pozwala na utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie, przynajmniej przez najbliższy rok.

To istotna informacja, bo w branży komputerowej planowanie odbywa się z dużym wyprzedzeniem. Producenci tacy jak ASUS czy MSI już teraz myślą o produktach na kolejne lata, więc naturalnym krokiem jest wcześniejsze zabezpieczenie komponentów, w tym pamięci RAM. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli ceny DRAM będą rosnąć, wiele nowych laptopów i tak powstanie z już zakupionych zapasów, co może chronić konsumentów przed nagłymi podwyżkami.

Neelalojanan wskazuje, że trudne czasy na rynku pamięci mogą wymusić na producentach sprzętu i programistach dodatkowe optymalizacje, które ograniczą zużycie pamięci RAM.

Jak wyglądają ceny w sklepach?

Sprawdziliśmy ceny w polskich sklepach i w przypadku podstawowych konfiguracji laptopów z 16 GB pamięci RAM sytuacja wygląda na stabilną – ceny utrzymują się na poziomie z końca 2025 r., choć widać tutaj delikatne podwyżki. Maksymalnie różnice sięgają kilkuset złotych, co potwierdza, że w segmencie “standardowych” modeli kryzys cenowy jest na razie łagodniejszy.



Dopłata do konfiguracji z większą pojemnością pamięci RAM potrafi być kosztowna (źródło: x-kom)

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku konfiguracji modyfikowanych przez sklepy, które zwiększają pojemność pamięci RAM. Tutaj koszt jest już wyraźnie wyższy, ponieważ sklepy muszą samodzielnie pokrywać cenę dodatkowych modułów i szybciej reagują na zmiany rynkowe. Ulepszenie laptopa z 16 GB do 32 GB (najczęściej przez wymianę dwóch modułów 8 GB na dwa 16 GB lub dołożenie jednego modułu 16 GB do istniejących 16 GB) potrafi kosztować około 600–900 zł, co oznacza, że w takich przypadkach ceny są już znacznie wyższe. Jeszcze więcej zapłacimy, jeśli chcielibyśmy rozbudować pamięć np. do 64 GB - tutaj dopłaty sięgają już 1800-2000 zł.