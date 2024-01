Apple TV+ prezentuje zupełnie nowe, kosmiczne widowisko – “Constellation”. Produkcja opisywana mianem psychologicznego thrillera sci-fi doczekała się już oficjalnego zwiastuna. To będzie kolejny hit spod znaku nadgryzionego jabłka?

Constellation na 1. zwiastunie Apple TV+

Po sukcesie “For All Mankind” Apple TV+ stawia na zupełnie nowy tytuł dla fanów kosmicznych podbojów. Serwis zaprezentował ostatnio zwiastun “Constellation” – serialu, którego gwiazdą jest szwedzka aktorka Noomi Rapace (“Prometeusz”, “Sherlock Holmes: Gra cieni”).

W “Constellation” poznamy ją jako astronautkę stacjonującą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która wskutek katastroficznego obrotu zdarzeń zostaje zmuszona do powrotu na Ziemię. Balansując na granicy obłędu, szybko przekonuje się też, że dawne życie zostawiła definitywnie za sobą:

Jak czytamy w oficjalnym opisie serialu:

Noomi Rapace w roli Jo – astronautki [...] powraca na Ziemię po katastrofie w kosmosie tylko po to, by odkryć, że brakuje tam kluczowych elementów jej życia. Ta pełna akcji, kosmiczna przygoda to eksploracja mrocznych krawędzi ludzkiej psychologii i desperackie dążenie jednej kobiety do ujawnienia prawdy o ukrytej historii podróży kosmicznych i odzyskania wszystkiego, co straciła.

A jak ta historia prezentuje się na pierwszych kadrach? – Odpowiedzi dostarcza zwiastun, który znajdziecie poniżej:

Constellation – obsada, twórcy

Oprócz wspomnianej już Noomi Rapace na ekranie goszczą również: Jonathan Banks, William Catlett, James D'Arcy, Julian Looman i Barbara Sukowa.

Ostatecznie wypracowana wizja reżyserska jest zaś owocem współpracy twórców, takich jak Michelle MacLaren ("Breaking Bad"), Oliver Hirschbiegel ("Eksperyment") i Joseph Cedar ("Przypis").

Data premiery

“Constellation” składa się z 8 odcinków, z których pierwsze trzy zobaczymy za niespełna miesiąc, 21 lutego. Kolejne będą dołączać do nich – po jednym – w tygodniowych odstępach czasu.

Źródło: Apple TV+