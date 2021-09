Corsair uznał, że PRO to za mało dla jego nowych myszek gamingowych. Co więc takiego mają w sobie modele M65 RGB ULTRA oraz M65 RGB ULTRA Wireless?

M65 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych rodzin wśród gamingowych myszek. Tworząc najnowsze wersje gryzoni Corsair postanowił przejść na wyższy poziom i z tego też powodu określenie „PRO” (a nawet „ELITE”) uznał za niewystarczające. Nadszedł czas na jakość „ULTRA”.

Corsair M65 RGB ULTRA to prawdopodobnie najszybsza myszka gamingowa na rynku

A zatem przed tobą Corsair M65 RGB ULTRA. Znak szczególny? Największym atutem jest chyba sensor Marksman o rozdzielczości 26 000 DPI i szybkości sięgającej 650 IPS – jak zapewnia producent: precyzyjny i błyskawicznie reagujący na ruchy. Równie szybko odczytywane są kliknięcia, a to za sprawą optycznych przełączników Omron i przycisków Quickstrike o wyjątkowo krótkim odstępie od nich.

Szybkie raportowanie zapewnia technologia AXON Hyper-Processing o częstotliwości aż 8000 Hz (co oznacza, że odczyt prowadzony jest co 1/8 milisekundy), a szybkie przesuwanie myszki po blacie – teflonowe ślizgacze. To już kilka powodów, by uznać określenie „ULTRA” za zasadne, a producent dorzuca do tego jeszcze technologię Sensor Fusion (eliminującą przypadkowe ruchy przy podnoszeniu myszki i obsługującą gesty) oraz system regulacji wagi (od 97 do 115 gramów).

Wolisz bez ogonka? Sprawdź Corsair M65 RGB ULTRA Wireless

Ciężarki znalazły się też w bezprzewodowej wersji gryzonia – Corsair M65 RGB ULTRA Wireless – której waga regulowana jest w zakresie od 110 do 128 gramów. Także w przypadku tego modelu możesz liczyć na brak opóźnień, bo za odczyt sygnału odpowiada technologia Slipstream, cechująca się częstotliwością 2000 Hz. Dodajmy, że wbudowany akumulator pozwala na granie przez 120 godzin między ładowaniami.

Ile kosztują nowe myszki gamingowe Corsair?

Gdy zadebiutują na rynku (co nastąpi najpóźniej w połowie października) nowe myszki będą kosztować 350 zł (Corsair M65 RGB ULTRA) oraz 570 zł (Corsair M65 RGB ULTRA Wireless). Jeśli interesują cię podobne możliwości, ale preferujesz bardziej klasyczną konstrukcję, to być może przypadnie ci do gustu zaprezentowany niedawno model Corsair Sabre RGB Pro Wireless.

Źródło: Corsair, informacja własna