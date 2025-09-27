Corsair Vanguard 96 i Vanguard Pro 96. Nowe klawiatury dla graczy
Corsair prezentuje nowe klawiatury Vanguard 96 i Vanguard Pro 96 – kompaktowe, z ekranem LCD, integracją z Virtual Stream Deck i programowalnymi klawiszami. Modele różnią się przełącznikami i funkcjami dla profesjonalnych graczy.
Firma Corsair zaprezentowała nowe modele klawiatur – Vanguard 96 i Vanguard Pro 96. Oba modele kontynuują rozwój innowacji zapoczątkowany przez wcześniejszą serię K70, wprowadzając funkcje zwiększające możliwości, personalizację i wygodę użytkowania.
Corsair Vanguard 96 i Vanguard Pro 96
Obie klawiatury mają kompaktowy układ 96%, co pozwala zachować klawisze numeryczne, funkcyjne F oraz strzałki, przy jednoczesnym zmniejszeniu zajmowanego miejsca na biurku.
Producent wprowadził natywną integrację z Virtual Stream Deck i aplikacją Stream Deck, umożliwiającą szybkie mapowanie skrótów i tworzenie profili dla różnych gier (funkcja ma zostać udostępniona w czwartym kwartale 2025 r). Ekran LCD o rozdzielczości 320 × 170 pikseli pozwala na wyświetlanie animacji, obrazów czy statystyk w jednym miejscu, a cztery warstwy tłumienia dźwięku poprawiają komfort pracy i grania.
Klawiatury oferują sześć programowalnych klawiszy G z obsługą Stream Deck oraz pokrętło sterujące. Dzięki integracji z Corsair Web Hub użytkownicy mogą dostosowywać podświetlenie RGB, nagrywać makra i remapować klawisze w trybie online, a współpraca z narzędziem do aktualizacji oprogramowania układowego upraszcza konfigurację i personalizację.
Czym się różni Corsair Vanguard Pro 96 od Vanguard 96?
Vanguard Pro 96 jest modelem wyczynowym, wyposażonym w przełączniki magnetyczne MGX Hyperdrive z efektem Halla. Zapewniają one regulowane punkty aktywacji, możliwość podwójnego punktu aktywacji oraz technologię Corsair Rapid Trigger, co zwiększa szybkość reakcji i precyzję w wymagających grach. Producent chwali się też wysoką częstotliwością raportowania na poziomie 8000 Hz.
Zwykły Vanguard 96 natomiast wykorzystuje fabrycznie nasmarowane przełączniki Corsair MLX lub MGX, które oferują płynne działanie i trwałość, ale nie mają zaawansowanych opcji regulacji punktu aktywacji ani funkcji Rapid Trigger.
Dla kogo Corsair Vanguard 96?
Dzięki kompaktowemu układowi 96% i zaawansowanym funkcjom, klawiatury Vanguard sprawdzają się zarówno podczas intensywnego grania, jak i pracy wymagającej dużej produktywności. Ekran LCD oraz możliwość mapowania skrótów pozwalają użytkownikom szybko dostosować ustawienia do różnych scenariuszy, a wysokiej klasy przełączniki zapewniają płynność i niezawodność działania.
Trzeba jednak przygotować się na niemały wydatek. Podstawowa wersja Vanguard 96 została wyceniona na 180 dol, natomiast lepszy model Vanguard Pro 96 na 230 dol.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!