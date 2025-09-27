Corsair Vanguard 96 i Vanguard Pro 96. Nowe klawiatury dla graczy

Corsair prezentuje nowe klawiatury Vanguard 96 i Vanguard Pro 96 – kompaktowe, z ekranem LCD, integracją z Virtual Stream Deck i programowalnymi klawiszami. Modele różnią się przełącznikami i funkcjami dla profesjonalnych graczy.

Firma Corsair zaprezentowała nowe modele klawiatur – Vanguard 96 i Vanguard Pro 96. Oba modele kontynuują rozwój innowacji zapoczątkowany przez wcześniejszą serię K70, wprowadzając funkcje zwiększające możliwości, personalizację i wygodę użytkowania.

Corsair Vanguard 96 i Vanguard Pro 96

Obie klawiatury mają kompaktowy układ 96%, co pozwala zachować klawisze numeryczne, funkcyjne F oraz strzałki, przy jednoczesnym zmniejszeniu zajmowanego miejsca na biurku.

Producent wprowadził natywną integrację z Virtual Stream Deck i aplikacją Stream Deck, umożliwiającą szybkie mapowanie skrótów i tworzenie profili dla różnych gier (funkcja ma zostać udostępniona w czwartym kwartale 2025 r). Ekran LCD o rozdzielczości 320 × 170 pikseli pozwala na wyświetlanie animacji, obrazów czy statystyk w jednym miejscu, a cztery warstwy tłumienia dźwięku poprawiają komfort pracy i grania.

Klawiatury oferują sześć programowalnych klawiszy G z obsługą Stream Deck oraz pokrętło sterujące. Dzięki integracji z Corsair Web Hub użytkownicy mogą dostosowywać podświetlenie RGB, nagrywać makra i remapować klawisze w trybie online, a współpraca z narzędziem do aktualizacji oprogramowania układowego upraszcza konfigurację i personalizację.

Czym się różni Corsair Vanguard Pro 96 od Vanguard 96?

Vanguard Pro 96 jest modelem wyczynowym, wyposażonym w przełączniki magnetyczne MGX Hyperdrive z efektem Halla. Zapewniają one regulowane punkty aktywacji, możliwość podwójnego punktu aktywacji oraz technologię Corsair Rapid Trigger, co zwiększa szybkość reakcji i precyzję w wymagających grach. Producent chwali się też wysoką częstotliwością raportowania na poziomie 8000 Hz.

Zwykły Vanguard 96 natomiast wykorzystuje fabrycznie nasmarowane przełączniki Corsair MLX lub MGX, które oferują płynne działanie i trwałość, ale nie mają zaawansowanych opcji regulacji punktu aktywacji ani funkcji Rapid Trigger.

Dla kogo Corsair Vanguard 96?

Dzięki kompaktowemu układowi 96% i zaawansowanym funkcjom, klawiatury Vanguard sprawdzają się zarówno podczas intensywnego grania, jak i pracy wymagającej dużej produktywności. Ekran LCD oraz możliwość mapowania skrótów pozwalają użytkownikom szybko dostosować ustawienia do różnych scenariuszy, a wysokiej klasy przełączniki zapewniają płynność i niezawodność działania.

Trzeba jednak przygotować się na niemały wydatek. Podstawowa wersja Vanguard 96 została wyceniona na 180 dol, natomiast lepszy model Vanguard Pro 96 na 230 dol.