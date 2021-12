Wiemy, że lubicie darmowe gry, więc od razu przychodzimy z kolejną propozycją. Właśnie pojawiła się okazja, by zgarnąć za darmo dwa hity mijającego roku – trylogię Crysis Remastered i Humankind.

Crysis Remastered i Humankind za darmo do procesorów Intel

Intel przygotował nową promocję, dzięki której kupujący komputery i laptopy mogą za darmo otrzymać gry Crysis Remastered Trilogy (Crysis, Crysis 2 i Crysis 3) oraz Humankind w wersji na PC.

Mamy zatem do zgarnięcia dwa bardzo dobre tytuły mijającego roku. Crysisa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać (w tym przypadku mamy do czynienia z odświeżoną edycją), natomiast Humankind to jedna z tych gier, która zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie.

Warto zauważyć, że w promocji biorą udział nie tylko najnowsze sprzęty, ale też urządzenie ze starszymi jednostkami:

Intel Core i5-10300H

Intel Core i5-10400H

Intel Core i5-10500

Intel Core i5-10500H

Intel Core i5-10600

Intel Core i5-10600K

Intel Core i5-10600KF

Intel Core i5-11260H

Intel Core i5-11300H

Intel Core i5-11320H

Intel Core i5-11400F

Intel Core i5-11400H

Intel Core i5-11400T

Intel Core i5-11500

Intel Core i5-11500T

Intel Core i5-11600

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600KF

Intel Core i5-11600T

Intel Core i5-12600K

Intel Core i5-12600KF

Intel Core i7-10700

Intel Core i7-10700F

Intel Core i7-10700K

Intel Core i7-10700KF

Intel Core i7-10700T

Intel Core i7-10750H

Intel Core i7-10850H

Intel Core i7-10870H

Intel Core i7-10875H

Intel Core i7-11370H

Intel Core i7-11375H

Intel Core i7-11390H

Intel Core i7-11600H

Intel Core i7-1165G7

Intel Core i7-11700

Intel Core i7-11700F

Intel Core i7-11700K

Intel Core i7-11700KF

Intel Core i7-11700T

Intel Core i7-11800H

Intel Core i7-12700K

Intel Core i7-12700KF

Intel Core i9-10850K

Intel Core i9-10880H

Intel Core i9-10885H

Intel Core i9-10900

Intel Core i9-10900F

Intel Core i9-10900K

Intel Core i9-10900KF

Intel Core i9-10980HK

Intel Core i9-11900

Intel Core i9-11900F

Intel Core i9-11900H

Intel Core i9-11900K

Intel Core i9-11900KF

Intel Core i9-11900T

Intel Core i9-11980HK

Intel Core i9-12900K

Intel Core i9-12900KF

Jak odebrać Crysis Remastered i Humankind?

Promocja dotyczy komputerów i laptopów kupionych między 26 sierpnia 2021 roku a 31 stycznia 2022 roku, więc macie jeszcze trochę czasu na zakup sprzętu. W naszym kraju w akcji uczestniczy m.in. Komputronik, Media Expert i Morele.

Jak odebrać darmowe gry? Wystarczy, że zalogujecie się na Intel Digital Hub i wprowadzicie kod otrzymany ze sklepu (macie na to czas do 28 lutego 2022 roku). Następnie należy wypełnić krótką ankietę i wybrać dostępne oprogramowanie. Szczegóły promocji znajdziecie tutaj.

Źródło: Intel