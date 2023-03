Po 11 latach od premiery, Counter-Strike: Global Offensive bije kolejne rekordy popularności. To już drugi raz w 2023 r., kiedy Valve może pochwalić się zaskakująco wysokim zainteresowaniem wśród graczy.

Na temat ostatniego rekordu CS:GO pisaliśmy jeszcze w zeszłym miesiącu. Wówczas w szczytowym momencie tytuł odnotował 1 354 248 aktywnych graczy jednocześnie. Była to niewielka różnica względem poprzedniego rekordu ustanowionego w 2020 r. Teraz znów dowiadujemy się, że twórcy popularnej strzelanki mogą świętować kolejny sukces.

Rekordowe zainteresowanie CS:GO

Aż 1 416 861 graczy. To kolejny rekord, który ustanowiła 11-letnia gra na platformie Steam. Jak wynika z wykresu SteamCharts – tytuł pobił wyjątkowo wysoki wynik z zeszłego miesiąca. Jednocześnie obserwujemy stale rosnące zainteresowanie CS:GO od listopada 2022 r. Każdego miesiąca średnia liczba graczy systematycznie wzrasta. Z kolei od grudnia ciągle przybywa jednocześnie zalogowanych graczy w szczycie.

Przypominamy, że poprzednie rekordowe zainteresowanie strzelanką od Valve odnotowano w lutym 2023 r. (1 354 248 graczy), a wcześniej w kwietniu 2020 r. (1 305 714 graczy).

Czy rosnące zainteresowanie napędzają plotki dotyczące CS:GO2?

Internauci wypowiadający się w wątkach dotyczących rekordowych wyników CS:GO zwracają uwagę na to, że tytuł jest popularny z uwagi na ogólną grywalność. Mimo niepasującej do obecnych trendów grafiki, gracze doceniają wrażenia z gry i generalnie możliwość zasiadania do zespołowych pojedynków ze znajomymi. Istotne jest również to, że CS:GO jest obecnie w pełni darmową do pobrania grą.

Dodatkowym motorem napędowym w kontekście rekordowych osiągnięć “ce-esa” mogą być przecieki sugerujące, że Valve pracuje obecnie nad nową wersją gry (CS:GO2). Pliki wskazujące na to zostały wykryte w sterownikach NVIDII. Nie podano jednak konkretnych dat, kiedy można spodziewać się premiery odświeżonego klasyka z gatunku strzelanek.