Okres przedświąteczny nie należy do najspokojniejszych w ekipie CD Projekt RED. Wydany 10 grudnia, po kilku opóźnieniach zresztą, Cyberpunk 2077okazał się naszpikowany naprawdę sporą liczbą błędów. Na szczęście, zgodnie z obietnicami systematycznie i dość szybko wydane są kolejne poprawki. Ledwie 5 dni temu udostępniono patch 1.05, teraz posiadacze gry mogą pobierać łatkę 1.06.

Okazuje się ona zdecydowanie mniejsza od poprzedniej. Z oficjalnej listy przybliżającej wprowadzane zmiany dowiadujemy się, że patch 1.06 przynosi tylko trzy zmiany. Niby niewiele, ale mowa o istotnych kwestiach.

Hotfix 1.06 is available on PC and consoles!



Here is the full list of changes: https://t.co/z7vI1cCQri pic.twitter.com/TYFqC7Kv4d