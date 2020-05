Nowa generacja procesorów Intela wprowadza kilka istotnych zmian – układy oferują więcej rdzeni/wątków, ale wymagają też nowych płyt głównych LGA 1200. Okazuje się, że zmieniło się coś jeszcze – dodawane w zestawie chłodzenie.

Nowe chłodzenie dla procesorów Intel

Wraz z premierą modeli Comet Lake-S, producent zdecydował się odświeżyć referencyjne chłodzenie PCG 2015C. Budowa coolera pozostaje taka sama (nadal mamy do czynienia z aluminiowym radiatorem z miedzianym rdzeniem, na którym zainstalowano 80-milimetrowy wentylator), ale teraz ma ono czarny kolor. Trzeba przyznać, że teraz to wygląda dużo lepiej.

Warto jednak pamiętać, że BOXowe chłodzenie to podstawowa konstrukcja, która zapewnia optymalne temperatury pracy przy standardowych ustawieniach. Nie jest to żaden „cud techniki", więc będzie głośne i mało efektywne. Jeżeli chcecie uzyskać niższe temperatury i/lub wyższą kulturę pracy, warto zaopatrzyć się w niereferencyjny cooler lub zestaw AiO (do nowych procesorów pasują też stare modele pod LGA 115X).

Które procesory są sprzedawane z referencyjnym chłodzeniem?

Czarne chłodzenie Intel PCG 2015C jest dodawane w modelach Core i9 i Core i7 z zablokowanym mnożnikiem:

Core i9-10900

Core i9-10900F

Core i7-10700

Core i7-10700F

W modelach Core i5, Core i3, Pentium i Celeron znajdziemy to samo chłodzenie, ale w zwykłej, srebrnej wersji:

Core i5-10600

Core i5-10500

Core i5-10400

Core i5-10400F

Core i3-10320

Core i3-10300

Core i3-10100

Pentium Gold G6600

Pentium Gold G6500

Pentium Gold G6400

Celeron G5920

Celeron G5900

Wersje z odblokowanym mnożnikiem są dostarczane bez chłodzenia:

Core i9-10900K

Core i9-10900KF

Core i7-10700K

Core i7-10700KF

Core i5-10600K

Core i5-10600KF

Jeżeli planujecie podkręcanie takiego procesora, warto zaopatrzyć się w dobry cooler powietrzny lub chłodzenie wodne - nasze testy Core i5-10600K i Core i9-10900K pokazały, że przetaktowanie skutkuje znacznym wzrostem temperatur.

Źródło: Intel, NguyencongPC, inf. własna