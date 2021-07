Pewnie wiesz już, że nadciąga odświeżony Dead Space. To, czego możesz jeszcze nie wiedzieć, to że dotrze do ciebie wydanie uzupełnione o elementy, które nie trafiły do oryginału sprzed 13 lat.

Nowy-stary Dead Space na silniku Frostbite

Zapowiedź Dead Space w odświeżonej wersji była doskonałym sposobem na wielkie zwieńczenie konferencji EA Play Live 2021 w ubiegłym tygodniu (podczas której poznaliśmy też GRID Legends i dowiedzieliśmy się co nieco na temat nowego Battlefielda). Teraz Elektronicy postanowili uchylić rąbka tajemnicy na temat tego projektu, który szybko trafił na radary wielu z nas.

Choć było to już mówione wcześniej, podkreślmy, że odświeżony Dead Space nie będzie remasterem, a całkowitym remakiem. Nie ma zatem mowy o kosmetycznych zmianach, lecz o zbudowanej od nowa produkcji (choć z zachowaniem wierności z kultowym oryginałem). Studio EA Motive wykorzysta silnik Frostbite, aby zapewnić piękną oprawę wizualną i realistyczną fizykę.

Dead Space (Remake) z pełniejszą historią i bogatszym światem

Jednak ładniejsze tekstury i gameplayowe urozmaicenia, dzięki którym także pod względem rozgrywki nowy-stary Dead Space będzie przystosowany do naszych czasów, to jeszcze nie wszystko. Otóż możemy także liczyć na bogatszy świat i pełniejszą historię. Innymi słowy: elementy, które (głównie z przyczyn technicznych) nie trafiły do oryginału z 2008 roku, pojawią się w tej nowej wersji. Producenci zapowiadają również zastosowanie w odświeżonej „Jedynce” systemów i mechanik, które z powodzeniem zostały wprowadzone w kontynuacjach.

Wracając do elementów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego – sporo ich ekipa EA Motive znalazła w plikach z przedpremierowych kompilacji Dead Space. Teraz musi tylko upewnić się, że będą mogły trafić do finalnego wydania. To, kiedy się go doczekamy, pozostaje niewiadomą. Niewykluczone, że premiery nie będzie nawet w przyszłym roku. Mimo to czekamy, licząc na powtórkę z Resident Evil 2.

